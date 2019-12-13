Происшествия

BFM.ruBFM.ruНайден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
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Два человека погибли на «Адмирале Кузнецове»

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