Происшествия
BFM.ruНайден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
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Политика
США договорились с Китаем об условиях торговой сделки
Музыка
Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube
Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Экономика
Феодосийский актив продан с перспективами экспортного развития
Феодосийский актив продан с перспективами экспортного развития Власти Крыма продали на торгах Феодосийскую нефтебазу за более чем 650 млн руб. Победителем стало учрежденное в феврале этого года АО "Фирма Гунас", которое сразу несколько источников "Ъ" связывают с интересами опального украинского бизнесмена Сергея Курченко.
Политика
СМИ узнали о переговорах основателя американской ЧВК с властями Венесуэлы
Собеседник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что основатель ЧВК также предложил направить в Венесуэлу персонал для обучения полицейских сил страны, а также защиты судей и политических деятелей, чтобы «помочь подготовить почву для новых президентских выборов».
Фигурное катание
Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру
Общество
Минфин США снял санкции с трех российских компаний
Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
Украинские боевики вновь нарушили режим прекращения огня — НМ ДНР
14 декабря в 22:30, в нарушение Минских договоренностей украинские боевики произвели обстрел с применением стрелкового оружия позиций Народной милиции ДНР в районе поселка шахты «6/7» в Горловке.
Общество
На Украине назвали главный мотив убийства Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал главный мотив убийства журналиста Павла Шеремета в эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером.
Футбол
Влашич назвал главную проблему ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич назвал главную проблему команды в первой части сезона.
Происшествия
На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием
Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Политика
Зеленский внес в Верховную раду проект об изменениях в Конституции
Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
Шоу-бизнес
Дима Билан рассказал о своих проблемах с алкоголем
Происшествия
Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова
Космос
Открытие «невозможной черной дыры», вероятно, оказалось ошибкой
Видео, демонстрирующее колебания частоты излучения в двойной системе / © Brian Jackson Независимо от американских исследователей опровержения открытия «невозможной черной дыры» опубликовали еще две команды ученых.
Армия и оружие
ЦПВС сообщил о подготовке террористами провокаций с химоружием в Сирии
Террористы готовят инсценировки применения химоружия на юге Идлибской зоны деэскалации, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Происшествия
Суд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета
Экономика
ФАС обвинила банки в желании нажиться на борьбе с отмыванием
Высокие комиссии не помогают борьбе с отмыванием, признает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: «Выходит, что, пока деньги у тебя на счете, они не преступные, а когда человек их получает или снимает со своего же счета наличность – преступные».
Музыка
Ротару не хочет выступать в РФ из-за многочисленной критики в ее адрес
Многочисленная критика со стороны представителей средств массовой информации и звезд шоу-бизнеса вынуждает Софию Ротару отказываться от концертов на территории РФ.
Игры
Detroit: Become Human вышел на ПК
ПК-версия Detroit: Become Human вышла 12 декабря и доступна для покупки в Epic Store, где стала годовым эксклюзивом.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш
13 декабря Алла Борисовна надела расклешенные брюки, которые подчеркнули ее стройные ноги.
Футбол
«Аугсбург» в гостях обыграл «Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» на своем поле уступил «Аугсбургу» в матче 15-го тура чемпионата Германии.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Футбол
Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБ
Президент ЦСКА Евгений Гинер положительно оценил переход 75 процентов акций клуба под контроль ВЭБ "Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнерами", — цитирует функционера РБК.
Политика
Путин назвал главное событие 2020 года
Президент России Владимир Путин затруднился ответить на вопрос рабочих завода "КамАЗ", что стало для него самым знаменательным событием в 2019 году, но заявил, что уверен, что в 2020-м таким будет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Транспорт
Петербург с Ленобластью договорились об отмене 11 смежных маршрутов
Еще восемь маршрутов правительство 47 региона готово закрыть, при условии, что Санкт-Петербург предоставит альтернативу.
Политика
В Киеве посоветовали властям вести диалог с Путиным напрямую
Украина должна вести диалог с президентом России Владимиром Путиным напрямую для решения проблем, Киев готов к компромиссам, заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Армия и оружие
Россия применила С-400 против британского истребителя Eurofighter Typhoon, приблизившегося к авиабазе «Хмеймим»
Израильское информационное издание «Nziv» сообщает о том, что несколько недель назад Россия применила против самолёта Королевских ВВС Великобритании свои системы противовоздушной обороны, расположенные на авиабазе «Хмеймим».