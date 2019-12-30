Происшествия

Газета.RuГазета.RuНайдена девочка, которую увели от дома в Москве

Полицейские нашли девочку, которую неизвестная женщина увела со двора дома на северо-востоке Москвы, передает РИА "Новости". И женщина и ребенок общаются со следователям.
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с чего всё началось

Родители похищенной в Москве девочки не запирали дверь в квартиру

По данным РЕН ТВ, ранее из семьи уже изъяли двоих детей. Напомним, девочка с розовом комбинезоне пропала в новогоднюю ночь. Около двух часов ночи, когда родители уже спали, девочку увела неизвестная женщина.
РЕН ТВ10:19

Подробнее о событии

Стали известны подробности исчезновения девочки в Новый год в Москве

РИА Новости14:42

Женщина, которая увела ребенка со двора в столице, оказалась знакомой семьи

Москва 2412:01

СМИ: «похищенная» девочка в Москве оказалась ребенком-маугли

Московский Комсомолец11:13

Названа возможная причина похищения семилетней девочки в Москве в новогоднюю ночь

Вечерняя Москва11:14

В Москве нашли пропавшего в новогоднюю ночь ребенка

РИАМО10:56

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru11:21

Пропавшую в Москве в Новый год девочку нашли в метро

РЕН ТВ08:48
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Общество

Вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

Новые правила государственной регистрации автомобилей вступили в силу с 1 января 2020 года.
Газета.Ru 11:42
Политика

Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке

Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
RT на русском 13:19
Происшествия

Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов

В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.
RT на русском 04:50
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Политика

Зеленский призвал украинцев к объединению в новогоднем поздравлении

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Трансляцию видеообращения вел телеканал «1+1».
Известия вчера в 21:34
Общество

В России изменились правила обращения с животными

В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
РИА Новости 10:06
Политика

Курц объявил о создании правительства Австрии в коалиции с «Зелеными»

Консервативная Австрийская народная партия (АНП) сформирует коалиционное правительство Австрии в партнерстве с партией "Зеленые".
ТАСС 15:29
Политика

Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности после предъявленных премьеру обвинений по трём делам.
RT на русском 14:09
Общество

Путин поздравил россиян с Новым годом

Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.
Известия вчера в 16:00
Театры

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Коммерсантъ 30.12.19 в 07:44
Музыка

Финалист «Голоса» из команды Шнура извинился перед Гагариной

Телеканал 360° 14:31
Армия и оружие

Россия провела патрулирование в сирийских провинциях Хасака и Алеппо

В октябре Россия и Турция подписали меморандум по Сирии, который, среди прочего, установил вывод курдских радикалов на 30 километров от границы, а также проведение совместного российско-турецкого патрулирования в районах, граничащих с зоной турецкой операции «Источник мира».
ФАН вчера в 14:22
Шоу-бизнес

На Ксению Собчак подали в суд за хамство

Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
StarHit.ru 08:00
Общество

В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
RT на русском вчера в 23:37
Финансы

Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году

Наступающий 2020 год для рубля будет относительно спокойным, рассказали экономисты в беседе с РБК.
РИА Новости вчера в 06:02
Армия и оружие

Польша взяла командование Силами сверхбыстрого реагирования НАТО

Известия 08:27
Футбол

Кардозу может покинуть «Динамо»

Кардозу перешел в «Динамо» из «Тонделы» летом 2018 года за 500 тысяч евро. С тех пор он провел 23 матча, в которых забил четыре гола.
ФАН вчера в 07:20
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон», «Вест Хэм» разгромил «Борнмут»

В параллельном матче «Вест Хэм» под руководством нового тренера Дэвида Мойеса на своем поле отправил четыре безответных мяча в ворота «Борнмута».
Матч ТВ 14:23
Энергетика

На Украине стали действовать новые цены на газ для населения

С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости».
Известия 09:19
Здоровье

В Китае распространяется неизвестная пневмония

В Китае распространяется неизвестная пневмония. За декабрь в городе Ухань выявлено 27 случаев вирусной пневмонии/легочного заражения.
Piter.tv вчера в 02:08
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия 04:22
Баскетбол

Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн

Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба НБА.
ТАСС Спорт 16:33
Политика

Дональд Трамп подпишет торговую сделку с Китаем 15 января

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет частичную торговое соглашение с Китаем в Белом доме 15 января и позже посетит Пекин, чтобы начать новый раунд торговых переговоров, сообщает ЕНВ.
Ежедневные Новости Владивостока 08:20
Кино

Сериалы 2020. Новинки января (Часть 1)

Среда, 1 января "Мессия" (Netflix) - в новом триллере офицер ЦРУ (Мишель Монахэн) расследует дело, связанное с загадочным человеком с Ближнего Востока (Мехди Дехби), утверждающим, что он является эсхатологическим возвращением Исы (Иисуса) или Махди.
Kinonews.ru 09:17
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
RT на русском вчера в 15:43
Общество

В России вступил в силу закон о любительском рыболовстве

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о любительском рыболовстве, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 20:33
Политика

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
РИА Новости 17:44
Игры

Microsoft готовит игру с фотореалистичной графикой нового поколения

В сети появилось новое видео с грядущим авиасимулятором от Microsoft — Microsoft Flight Simulator.
Ferra 14:12
Армия и оружие

Сирийская армия захватила у боевиков ПТРК TOW

Военные передали сирийскому госинформагентству SANA, что во время боевых действий в деревнях и городах Идлиба армия нашла большое количество оружия и боеприпасов, включая артиллерию, ракеты к пусковым установкам ПТРК TOW американского производства, большой ударный беспилотник, четыре малых БПЛА, штурмовые и снайперские винтовки, артиллерийские и минометные боеприпасы, пулеметные патроны.
Военное обозрение 14:18
Кино

Вышел трейлер второй части «Тихого места»

Как писал NEWS.ru, ранее медиакомпания STX Entertainment опубликовала второй трейлер фильма «Джентльмены» британского режиссёра Гая Ричи.
News.ru 09:40
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