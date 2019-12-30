Происшествия

Газета.RuГазета.RuНайдена девочка, которую увели от дома в Москве

Полицейские нашли девочку, которую неизвестная женщина увела со двора дома на северо-востоке Москвы, передает РИА "Новости". И женщина и ребенок общаются со следователям.
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с чего всё началось

Родители похищенной в Москве девочки не запирали дверь в квартиру

По данным РЕН ТВ, ранее из семьи уже изъяли двоих детей. Напомним, девочка с розовом комбинезоне пропала в новогоднюю ночь. Около двух часов ночи, когда родители уже спали, девочку увела неизвестная женщина.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:28, Ашберн
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