Происшествия
Газета.RuНайдена девочка, которую увели от дома в Москве
Полицейские нашли девочку, которую неизвестная женщина увела со двора дома на северо-востоке Москвы, передает РИА "Новости". И женщина и ребенок общаются со следователям.
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с чего всё началось
По данным РЕН ТВ, ранее из семьи уже изъяли двоих детей. Напомним, девочка с розовом комбинезоне пропала в новогоднюю ночь. Около двух часов ночи, когда родители уже спали, девочку увела неизвестная женщина.РЕН ТВ10:19
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Экономика
Они огромны: На Украине подсчитали потери «из-за России»
Перед новым годом министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал о потерях украинской экономики «из-за России».
Интернет
С помощью «Google» теперь можно запланировать просмотр фильма в кинотеатре
Пользователи смогут добавить название нового фильма или сериала в коллекции «Watchlist» и «Watched».
Космос
Ученые впервые сделали фото магнитного поля вокруг галактики
Ученые из Института радиоастрономии имени Макса Планка зарегистрировали уникальное космическое явление – они обнаружили мощное и переменчивое магнитное поле вокруг галактики NGC 4631, имеющей спиральную форму.
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
Происшествия
В Астрахани загорелся жилой дом
Происшествия
На Тайване совершил аварийную посадку вертолет с начальником Генштаба
На севере Тайваня совершил экстренную посадку вертолет, на борту которого находился генерал ВВС начальник Генштаба Шэнь Имин.
Общество
В «Нафтогазе» рассказали, что их не устроило в сделке с «Газпромом»
Как пояснил Коболев, "с точки зрения законодательства и регуляторных актов, которые влияют или напрямую регулируют рынок природного газа", украинские законы еще не соответствуют европейским.
Энергетика
На Украине стали действовать новые цены на газ для населения
С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к россиянам
От лица Анастасии родственники поздравили россиян с Новым годом и добавили, что актриса передает привет всем.
Здоровье
Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний
Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
Космос
Ученый придумал двигатель для перемещения Солнечной системы
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Кино
На выходных фильм «Холоп» возглавил российский прокат
Экономика
Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона Realme 5i
В Сети появились характеристики смартфона Realme 5i.
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Происшествия
Восьмилетний мальчик ушёл из дома в Чите и пропал
Восьмилетний Илья Баскаков 1 января в 16.00 вышел из дома в переулке Рыбачий в Чите и пропал, сообщается в группе поискового Отряда имени Кости Долгова в ВК.
Авто
В России запретили ездить на автомобилях без номеров
Как сообщает ToDay News Ufa, с 1 января 2020 года автомобилисты не смогут передвигаться по дорогам общего пользования без госномеров.
Политика
Помпео отложил визит на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
Наука
Вулканизм оказался связан с вращением Земли
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Общество
Больной раком хирург Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо
Шоу-бизнес
Давид Манукян повредил руку, отдыхая с Ольгой Бузовой
Бойфренд Ольги Бузовой — блогер и музыкант Давид Манукян — получил травму накануне Нового года.
Шоу-бизнес
У Евгения Пронина в Новый год родился сын
У талантливого российского актера Евгения Пронина 31 декабря 2019 года родился наследник.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Хоккей
Сборная России победила Германию и вышла в плей-офф МЧМ
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Экономика
Антипинский НПЗ признан банкротом
Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, который обяжет граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) при соответствующем решении властей.