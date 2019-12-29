Происшествия

Газета.RuГазета.RuНайдена девочка, которую увели от дома в Москве

Полицейские нашли девочку, которую неизвестная женщина увела со двора дома на северо-востоке Москвы, передает РИА "Новости". И женщина и ребенок общаются со следователям.
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с чего всё началось

Родители похищенной в Москве девочки не запирали дверь в квартиру

По данным РЕН ТВ, ранее из семьи уже изъяли двоих детей. Напомним, девочка с розовом комбинезоне пропала в новогоднюю ночь. Около двух часов ночи, когда родители уже спали, девочку увела неизвестная женщина.
РЕН ТВ10:19

Подробнее о событии

Стали известны подробности исчезновения девочки в Новый год в Москве

РИА Новости14:42

Омбудсмен Москвы занялась случаем с «похищенной» в Москве девочкой

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РЕН ТВ08:48

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru11:21

Названа возможная причина похищения семилетней девочки в Москве в новогоднюю ночь

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РИАМО10:56

Женщина, которая увела ребенка со двора в столице, оказалась знакомой семьи

Москва 2412:01
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 23:09, Ашберн
Экономика

Они огромны: На Украине подсчитали потери «из-за России»

Перед новым годом министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал о потерях украинской экономики «из-за России».
Rusvesna.su 20:50
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С помощью «Google» теперь можно запланировать просмотр фильма в кинотеатре

Пользователи смогут добавить название нового фильма или сериала в коллекции «Watchlist» и «Watched».
ГЛАС.RU вчера в 09:01
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Ученые впервые сделали фото магнитного поля вокруг галактики

Ученые из Института радиоастрономии имени Макса Планка зарегистрировали уникальное космическое явление – они обнаружили мощное и переменчивое магнитное поле вокруг галактики NGC 4631, имеющей спиральную форму.
ТК Звезда 12:21
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Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

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РИА Новости 10:25
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В Астрахани загорелся жилой дом

РИА Новости 21:18
Происшествия

На Тайване совершил аварийную посадку вертолет с начальником Генштаба

На севере Тайваня совершил экстренную посадку вертолет, на борту которого находился генерал ВВС начальник Генштаба Шэнь Имин.
Коммерсантъ 21:58
Общество

В «Нафтогазе» рассказали, что их не устроило в сделке с «Газпромом»

Как пояснил Коболев, "с точки зрения законодательства и регуляторных актов, которые влияют или напрямую регулируют рынок природного газа", украинские законы еще не соответствуют европейским.
РИА Новости 19:52
Энергетика

На Украине стали действовать новые цены на газ для населения

С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обратилась к россиянам

От лица Анастасии родственники поздравили россиян с Новым годом и добавили, что актриса передает привет всем.
Primpress.ru 12:30
Здоровье

Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний

Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
News.ru вчера в 11:04
Космос

Ученый придумал двигатель для перемещения Солнечной системы

Красная весна 29.12.19 в 16:35
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости 12:32
Кино

На выходных фильм «Холоп» возглавил российский прокат

Piter.tv 30.12.19 в 01:15
Экономика

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
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Гаджеты

Опубликованы характеристики смартфона Realme 5i

В Сети появились характеристики смартфона Realme 5i.
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РИА Новости 12:09
Происшествия

Восьмилетний мальчик ушёл из дома в Чите и пропал

Восьмилетний Илья Баскаков 1 января в 16.00 вышел из дома в переулке Рыбачий в Чите и пропал, сообщается в группе поискового Отряда имени Кости Долгова в ВК.
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Авто

В России запретили ездить на автомобилях без номеров

Как сообщает ToDay News Ufa, с 1 января 2020 года автомобилисты не смогут передвигаться по дорогам общего пользования без госномеров.
ToDay News Ufa вчера в 12:09
Политика

Помпео отложил визит на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
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Наука

Вулканизм оказался связан с вращением Земли

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Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру 10:40
Общество

Больной раком хирург Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо

Санкт-Петербургские ведомости 19:29
Шоу-бизнес

Давид Манукян повредил руку, отдыхая с Ольгой Бузовой

Бойфренд Ольги Бузовой — блогер и музыкант Давид Манукян — получил травму накануне Нового года.
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Шоу-бизнес

У Евгения Пронина в Новый год родился сын

У талантливого российского актера Евгения Пронина 31 декабря 2019 года родился наследник.
ГлобалМСК.ру 13:49
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
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Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:10
Хоккей

Сборная России победила Германию и вышла в плей-офф МЧМ

Спорт-Экспресс вчера в 11:24
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru 21:49
Экономика

Антипинский НПЗ признан банкротом

Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Коммерсантъ 30.12.19 в 05:51
Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, который обяжет граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) при соответствующем решении властей.
Коммерсантъ 21:35
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