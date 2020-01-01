Происшествия

Газета.RuГазета.RuНайдена девочка, которую увели от дома в Москве

Полицейские нашли девочку, которую неизвестная женщина увела со двора дома на северо-востоке Москвы, передает РИА "Новости". И женщина и ребенок общаются со следователям.
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с чего всё началось

Пропавшую в Москве в Новый год девочку нашли в метро

Пропавшая в Москве 7-летняя девочка найдена в метро. Как ранее сообщал РЕН ТВ, ребенок пропал в новогоднюю ночь.
РЕН ТВ08:48

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Полицейские нашли девочку, которую пыталась похитить женщина на северо-востоке Москвы

ТАСС11:28

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru11:21

СМИ: «похищенная» девочка в Москве оказалась ребенком-маугли

Московский Комсомолец11:13

В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку

РИА Новости11:06

В Москве нашли пропавшего в новогоднюю ночь ребенка

РИАМО10:56

Названа возможная причина похищения семилетней девочки в Москве в новогоднюю ночь

Вечерняя Москва11:14

Похитившая 7-летнюю девочку в Москве заявила, что нашла ее

РЕН ТВ10:04
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В России выросли ставки утильсбора на автомобили

Сегодня, 1 января 2020 года, в России начали действовать повышенные ставки утилизационного сбора на автомобили.
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Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Российская газета 08:45
Общество

Около 400 человек задержали в ходе протестов в Гонконге

Известия 13:05
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Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»

РИА Новости 10:02
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ФИФА может изменить правило определения офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения правила фиксации положения «вне игры».
Sport24.ru вчера в 02:13
Шоу-бизнес

Волочкова показала свой первый шпагат 2020 года

Известная балерина Анастасия Волочкова в 8 утра 1 января по московскому времени рассказала в Instagram, как проводит время в первый день 2020 года на Пхукете.
Народные новости 07:41
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Футбол

Моуринью подсмотрел записи в блокноте тренера соперника и был наказан

Lenta.ru 13:11
Общество

В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

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Авто

В Сети показали лифтбек Renault Logan

Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Автоновости дня вчера в 06:28
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье

Только балерина показывает шпагаты и мини-купальники, а актриса агитирует за отсутствие нижнего белья.
7Дней.ру вчера в 03:00
Кино

Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Актуальные Новости вчера в 10:44
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Происшествия

Потасовка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео

Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
РИА Новости 06:56
Политика

Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке

Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
RT на русском 13:19
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости 03:12
Происшествия

Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

Газета.Ru 03:34
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

На место вызвали полицию, но глава семейства накинулся на полицейских с монтировкой, правоохранители его застрелили.
РИА Новости 10:25
Общество

Закон о любительском рыболовстве вступил в силу с 1 января

Вступил в силу закон о любительском рыболовстве, который предусматривает бесплатную рыбалку на водных объектах общего пользования.
News.ru вчера в 17:37
Происшествия

Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым

Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
РБК 05:27
Политика

Трамп пообещал завершить торговые переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.
Известия вчера в 23:04
Футбол

«Челси» по итогам прошлого сезона потерял почти 100 миллионов фунтов

«Челси» по итогам сезона-2018/19 зафиксировал убыток в размере 96,6 миллиона фунтов стерлингов.
Матч ТВ 09:29
Космос

NASA запустит миссию по поиску второй Земли

Проект HabEx планирует в 2030-х годах использовать гигантский телескоп, который будет искать и изучать экзопланеты.
HotGeo 04:54
Общество

В России изменились правила обращения с животными

В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
РИА Новости 10:06
Происшествия

В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком

В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.
Интерфакс 12:08
Культура

Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»

Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Алтапресс вчера в 08:09
Происшествия

Глава Ингушетии обвинил силовиков в недостаточных мерах безопасности на Новый год

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов раскритиковал силовиков за недостаточные меры безопасности в связи с нападением на пост ДПС в Магасе.
Интерфакс 10:48
Футбол

Дзюба призвал всех забыть негатив и злость в новом году

Gazeta.SPb 09:25
Кино

Сервис по продаже билетов назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

РИА Новости вчера в 08:43
Общество

В Москве ожидается похолодание в ночь на 2 января

Специалисты Росгидромета прогнозируют понижение температуры до минус пяти градусов в ночь на 2 января в Москве.
ТАСС 08:28
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