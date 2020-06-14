Коронавирус
Lenta.ruНайдена еще одна угроза коронавируса для организма
Ранее ученые из Северо-Западного университета США сообщили, что коронавирусная инфекция представляет глобальную угрозу всей нервной системе.
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Происшествия
В Пензе задержан депутат городской думы с листовками против поправок
В Пензе за расклейку листовок против поправок к Конституции задержаны депутат Пензенской городской думы от КПРФ Александр Рогожкин и секретарь пензенского отделения ЛКСМ Александр Ермаков.
Коммерсантъ 12:25
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
Происшествия
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
Происшествия
Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
Происшествия
Адвокат семьи Захарова опроверг заявление защиты Ефремова
Никто не пытался связаться с семьей или адвокатом погибшего, заявил адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский 13 июня в интервью изданию «Подъем».
ИА Красная Весна вчера в 11:52
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Авто
Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор
В ответ на жалобы покупателей компания Genesis решила предоставлять на новый 3,0-литровый турбодизель гарантию в течение 10 лет или 200 тыс. километров пробега.
Тарантас Ньюс 04:59
Армия и оружие
«Искандеры» Балтфлота провели стрельбы на фоне морских учений НАТО
Как сообщает пресс-служба БФ, мероприятия боевой подготовки проходят на фоне военно-морских учений Североатлантического альянса (НАТО) BALTOPS 2020.
Газета.Ru 08:24
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поспорила об алкоголизме c Даной Борисовой
Ранее сообщалось, что Волочкова подала в суд на Борисову за то, что она наносит ущерб её репутации, утверждая, будто балерине необходим курс лечения от алкоголизма.
Газета Metro 12:05
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Шоу-бизнес
Друг Норкина рассказал, что происходит в семье телеведущего после трагедии
Московский Комсомолец 09:22
Шоу-бизнес
Костюшкин ответил на шутку Собчак о его изнасиловании в детстве
Экономика сегодня 05:01
Политика
Путин прокомментировал события в США
25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины.
Газета.Ru 05:21
Общество
Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 12 июня в 15:52
Шоу-бизнес
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами. Наталья Подольская поделилась экспериментами с внешностью.
Экспресс газета 02:00
Общество
В Европейской части России ожидается вторая «волна тепла»
В Европейской части России жаркая погода продлится примерно до пятницы, то есть до 19 июня. Это будет вторая «волна тепла» с начала лета.
АБН 00:53
Политика
Полиция Армении начала задерживать сторонников оппозиции у здания СНБ
Полиция Армении в воскресенье, 14 июня, начала задерживать сторонников Гарика Царукяна, главы оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения», у здания Службы национальной безопасности (СНБ).
Известия 08:44
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах
РИА Новости 07:59
Происшествия
В Усинске число случаев коронавируса выросло до 432
За сутки прирост составил 21 случай, взято под наблюдение медиков 158 человек, сняли с учета 9. С 16 марта выздоровело 124 человека, на карантине сейчас находятся 986 местных жителей и приезжих.
ИА БНК вчера в 13:20
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
Армия и оружие
Купленные Аргентиной штурмовики оказались непригодны к полетам
Пять палубных истребителей-бомбардировщиков Dassault-Breguet Super Etendard, купленных Аргентиной у Франции за 15 миллионов долларов, оказались непригодны к полетам.
Российская газета 07:43
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
Армия и оружие
Двое украинских силовиков погибли при разрыве миномета в ДНР
ВСУ обстреляли район Калиновки из 120-миллиметровых минометов, выпустив в общей сложности 12 мин. Нацеленная на жителей села 13-я мина стала последней в жизни украинских боевиков, которые погибли от разрыва миномета.
iReactor 13:24
Игры
Сумма донатов на разработку Star Citizen достигла $300 миллионов
По всей видимости, счетчик на официальном сайте Star Citizen не учитывает пожертвования инвесторов, поскольку в марте 2020 года Cloud Imperium Games объявила, что ей удалось достичь суммы в 340 миллионов долларов.
Evo-rus.com 11:21
Политика
Путин объяснил необходимость пунктов о МРОТ и пенсиях в Конституции
1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Взгляд.ру 07:31
Политика
Украина стала на один статус ближе к НАТО
Украина стала партнёром расширенных возможностей НАТО. Как сообщает Царьград, об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
ИА Новороссия 12 июня в 16:48
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54