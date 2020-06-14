Ранее ученые из Северо-Западного университета США сообщили, что коронавирусная инфекция представляет глобальную угрозу всей нервной системе.

Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

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