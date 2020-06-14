Коронавирус
Lenta.ruНайдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
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Политика
Путин объяснил, почему поправки в Конституцию России так важны
Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье, 14 июня, объяснил, почему поправки в Конституцию страны так важны.
Аргументы недели 08:39
Происшествия
При стрельбе в Атланте погибли два человека
Два человека стали жертвами стрельбы, произошедшей в американском городе Атланта, сообщает Fox News.
Аргументы и Факты 17:36
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Политика
Трамп раскритиковал СМИ за недостаточное освещение протестов в Сиэтле
Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что СМИ намеренно уделяют мало внимания протестам в Сиэтле, где демонстранты заняли несколько кварталов и создали зону, «свободную от полиции».
RT на русском 19:51
Шоу-бизнес
Волочкова устроила Борисовой балетный «ад»
В финале Анастасия Волочкова заявила, что в отличие от обсуждений, которые устраивает ей Дана Борисова, ее шпагат - очень продуктивная вещь, потому что он мотивирует детей и становится стимулом для того, чтобы они тоже стремились к подобным вершинам.
Территория новостей 13:09
Общество
Гендиректор музея толерантности назвал провокацией вакансию для славян
Объявление о поиске человека «славянской внешности» на должность бармена в Еврейский музей и центр толерантности было размещено субподрядчиком и является открытой провокацией, сообщил генеральный директор музея, раввин Александр Борода.
РБК 11:15
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
Хоккей
«Витязь» обменял первого номера драфта НХЛ Якупова в «Амур»
Якупов является воспитанником нижнекамского «Нефтехимика». В 2012 году на драфте НХЛ он был выбран командой «Эдмонтон» под первым номером.
РБК 07:25
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Футбол
АЕК Карреры обыграл ОФИ и поднялся на 2-е место в чемпионате Греции
Столь успешные выступления позволили АЕК (55 очков) сместить ПАОК (53) со второго места в чемпионате Греции.
Sport24.ru 14:12
Происшествия
Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео
На кадрах видно, как голые девушка и молодой человек лежат посреди площади и целуются, а вокруг них собрались прохожие, которые смеются и снимают их на камеры своих телефонов.
Lenta.ru 09:15
Футбол
Фабрегас призвал сажать в тюрьму расистов
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением о расизме на стадионах.
Спорт-Экспресс 19:19
Армия и оружие
Более 5 тыс. российских военных вылечились от коронавируса
С начала распространения эпидемии коронавирусной инфекции от заболевания вылечились более 5 тыс. российских военнослужащих.
РБК 15:50
Общество
«Умный город» в эпоху постковида
Председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Виктория Кузнецова сообщила, что в после перехода на режим самоизоляции интернет-трафик по Ленинградской области вырос в четыре раза, и в два раза выросла нагрузка на инфраструктуру сервисов госуслуг.
ComNews.ru 19:30
Экономика
Между разведением и ловлей рыбы просят убрать границы
Между разведением и ловлей рыбы просят убрать границы Дальневосточные рыбодобытчики недовольны ограничениями на использование участков, они просят разрешить разводить рыбу и там, где идет промысел.
Коммерсантъ 18:00
Общество
Составлен рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей
Тройку лидеров рейтинга российских регионов по уровню благосостояния семей замкнула Москва — 65 и 76 тысяч рублей.
RuNews24.ru 19:52
Игры
Блогер показал разницу между графикой оригинальной Mafia и ремейком
ИА Красная Весна 15:45
Экономика
Счетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства
Всего, констатирует Счетная палата, Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 млн руб. Многие из них — в сфере закупок: например, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены контракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ.
РБК 17:00
Шоу-бизнес
Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции
Модель и телеведущая Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции.
Актуальные Новости 02:29
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 06:51
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com 11:24
Шоу-бизнес
Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом
Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru 16:58
Футбол
Роберто Мартинес: «Мертенс считается почти богом в „Наполи“»
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением об игре форварда «Наполи» Дрисе Мертенсе.
Спорт-Экспресс 16:35
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "Пятым каналом" заявил, что решение семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова не идти на контакт и не принимать извинения можно объяснить "чьим-то грязным пиаром".
РИА Новости 18:49
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ВЭБ разместить «зеленые облигации»
Как рассказал изданию заместитель председателя банка Алексей Мирошниченко, за счет «зеленых облигаций» ВЭБ рассчитывает привлечь около ₽300 млрд, которые пойдут на помощь российским компаниям.
РБК 18:39
Футбол
Сауль: «Мы играем каждые три дня и нет времени думать — нужно биться»
Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес поделился мнением о возобновлении сезона в Ла Лиге после паузы из-за пандемии коронавируса.
Soccer.ru 19:48