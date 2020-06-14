Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНайдена еще одна угроза коронавируса для организма

Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Читать в источнике
Комментировать75

Подробнее о событии

Ученые предупредили о новом типе диабета из-за коронавируса

URA.Ru09:47

Коронавирус может провоцировать развитие диабета

РЕН ТВ18:03

Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

Lenta.ru12:10

Ученые заявили о возможном развитии новой болезни из-за COVID-19

Газета.Ru11:04

COVID-19 может привести к диабету или его осложнениям, считают ученые

РИА Новости19:03

Коронавирус особо опасен для диабетиков

Вести.Ru09:20

Ученые считают, что коронавирус провоцирует развитие диабета и его осложнения

ТАСС Наука 08:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 19:55, Ашберн
Происшествия

Самолет «Почты России» готовится к экстренной посадке

Вести.Ru 19:28
3
Политика

Путин объяснил, почему поправки в Конституцию России так важны

Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье, 14 июня, объяснил, почему поправки в Конституцию страны так важны.
Аргументы недели 08:39
76
Происшествия

При стрельбе в Атланте погибли два человека

Два человека стали жертвами стрельбы, произошедшей в американском городе Атланта, сообщает Fox News.
Аргументы и Факты 17:36
Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
2,6K
Общество

СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

Газета.Ru 13:45
349
Политика

Трамп раскритиковал СМИ за недостаточное освещение протестов в Сиэтле

Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что СМИ намеренно уделяют мало внимания протестам в Сиэтле, где демонстранты заняли несколько кварталов и создали зону, «свободную от полиции».
RT на русском 19:51
Шоу-бизнес

Волочкова устроила Борисовой балетный «ад»

В финале Анастасия Волочкова заявила, что в отличие от обсуждений, которые устраивает ей Дана Борисова, ее шпагат - очень продуктивная вещь, потому что он мотивирует детей и становится стимулом для того, чтобы они тоже стремились к подобным вершинам.
Территория новостей 13:09
8
Общество

Гендиректор музея толерантности назвал провокацией вакансию для славян

Объявление о поиске человека «славянской внешности» на должность бармена в Еврейский музей и центр толерантности было размещено субподрядчиком и является открытой провокацией, сообщил генеральный директор музея, раввин Александр Борода.
РБК 11:15
95
Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
876
Хоккей

«Витязь» обменял первого номера драфта НХЛ Якупова в «Амур»

Якупов является воспитанником нижнекамского «Нефтехимика». В 2012 году на драфте НХЛ он был выбран командой «Эдмонтон» под первым номером.
РБК 07:25
Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
1,2K
Футбол

АЕК Карреры обыграл ОФИ и поднялся на 2-е место в чемпионате Греции

Столь успешные выступления позволили АЕК (55 очков) сместить ПАОК (53) со второго места в чемпионате Греции.
Sport24.ru 14:12
Происшествия

Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео

На кадрах видно, как голые девушка и молодой человек лежат посреди площади и целуются, а вокруг них собрались прохожие, которые смеются и снимают их на камеры своих телефонов.
Lenta.ru 09:15
90
Футбол

Фабрегас призвал сажать в тюрьму расистов

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением о расизме на стадионах.
Спорт-Экспресс 19:19
Армия и оружие

Более 5 тыс. российских военных вылечились от коронавируса

С начала распространения эпидемии коронавирусной инфекции от заболевания вылечились более 5 тыс. российских военнослужащих.
РБК 15:50
11
Шоу-бизнес

Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников

РИА Новости 17:38
1
Армия и оружие

Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке

Газета.Ru 18:59
Общество

«Умный город» в эпоху постковида

Председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Виктория Кузнецова сообщила, что в после перехода на режим самоизоляции интернет-трафик по Ленинградской области вырос в четыре раза, и в два раза выросла нагрузка на инфраструктуру сервисов госуслуг.
ComNews.ru 19:30
Экономика

Между разведением и ловлей рыбы просят убрать границы

Между разведением и ловлей рыбы просят убрать границы Дальневосточные рыбодобытчики недовольны ограничениями на использование участков, они просят разрешить разводить рыбу и там, где идет промысел.
Коммерсантъ 18:00
Общество

Составлен рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей

Тройку лидеров рейтинга российских регионов по уровню благосостояния семей замкнула Москва — 65 и 76 тысяч рублей.
RuNews24.ru 19:52
Игры

Блогер показал разницу между графикой оригинальной Mafia и ремейком

ИА Красная Весна 15:45
18
Экономика

Счетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства

Всего, констатирует Счетная палата, Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 млн руб. Многие из них — в сфере закупок: например, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены контракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ.
РБК 17:00
5
Шоу-бизнес

Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции

Модель и телеведущая Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции.
Актуальные Новости 02:29
18
Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 06:51
1,8K
Кино

Marvel наметила перезапуск Железного человека

Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com 11:24
28
Шоу-бизнес

Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом

Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru 16:58
1
Футбол

Роберто Мартинес: «Мертенс считается почти богом в „Наполи“»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением об игре форварда «Наполи» Дрисе Мертенсе.
Спорт-Экспресс 16:35
Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "Пятым каналом" заявил, что решение семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова не идти на контакт и не принимать извинения можно объяснить "чьим-то грязным пиаром".
РИА Новости 18:49
30
Экономика

Bloomberg сообщил о планах ВЭБ разместить «зеленые облигации»

Как рассказал изданию заместитель председателя банка Алексей Мирошниченко, за счет «зеленых облигаций» ВЭБ рассчитывает привлечь около ₽300 млрд, которые пойдут на помощь российским компаниям.
РБК 18:39
Футбол

Сауль: «Мы играем каждые три дня и нет времени думать — нужно биться»

Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес поделился мнением о возобновлении сезона в Ла Лиге после паузы из-за пандемии коронавируса.
Soccer.ru 19:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное