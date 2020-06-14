Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНайдена еще одна угроза коронавируса для организма

Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
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COVID-19 может привести к диабету или его осложнениям, считают ученые

РИА Новости19:03

Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

Lenta.ru12:10

Ученые считают, что коронавирус провоцирует развитие диабета и его осложнения

ТАСС Наука 08:55

Ученые рассказали о признаках диабета у зараженных коронавирусом

Телеканал 360°10:04

Ученые предупредили о новом типе диабета из-за коронавируса

URA.Ru09:47

Коронавирус особо опасен для диабетиков

Вести.Ru09:20

Ученые заявили о возможном развитии новой болезни из-за COVID-19

Газета.Ru11:04
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Политика

Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ намеренно мало освещают протесты в Сиэтле, где демонстранты создали "Автономную зону Капитолийского холма".
РИА Новости 19:45
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Единоборства

В главном бое турнира UFC в Лас-Вегасе Кальвильо одолела Ай

В ночь на 14 июня в Лас-Вегасе прошел главный бой Абсолютного бойцовского чемпионата UFC on ESPN 10.
МИР 24 05:33
Политика

Достоверные результаты и полная легитимность: в ЦИК рассказали, как будет проходить голосование по поправкам

До голосования за поправки в Конституцию остается менее трех недель.
Вести.Ru 13:52
Общество

Нобелевские лауреаты по литературе поддержали историка Дмитриева

Нобелевские лауреаты по литературе поддержали историка Юрия Дмитриева.
BFM.ru 13:51
Политика

Путин рассказал, в чем сила России

Президент РФ Владимир Путин назвал расизм и снос памятников в Европе разрушительным явлением и привел в качестве обратного примера то, как в России вся страна оказала помощь Дагестану.
РИА Новости 07:16
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Кино

Netflix опубликовал драму «Пятеро одной крови» о ветеранах Вьетнама

Piter.tv 12 июня в 12:50
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
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Здоровье

69 новых случаев коронавируса выявили в Хабаровском крае за сутки

За сутки в крае зарегистрировано 69 новых случаев заболевания среди жителей Хабаровска и ряда муниципальных районов края.
AmurMedia.ru вчера в 05:45
82
Общество

Названы регионы России, лидирующие по уровню благосостояния семей

Лидером рейтинга регионов России по уровню благосостояния семей в девятый раз кряду стал Ямало-Ненецкий округ, гласит исследование РИА "Новости", которые подготовили эксперты агентства.
Газета.Ru 18:20
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы

Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия 12:00
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Авто

Названы лучшие подержанные иномарки до 100 тысяч рублей

Специалисты дали советы будущим автовладельцам, которые хотели бы приобрести автомобиль иностранного производства, но имеют в запасе не более 100 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 12:54
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Футбол

В Швейцарии начали новое расследование против Блаттера

Берн, 13 июня 2020, 17:48 — REGNUM Швейцарская прокуратура начала новое расследование против бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
REGNUM вчера в 10:48
Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:02
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Армия и оружие

Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов

Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС 18:05
Происшествия

Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка

На Кубани при спасении тонущего ребенка погиб председатель региональной ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев.
РБК 17:52
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
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Армия и оружие

Талибы за неделю убили и ранили более 400 афганских военных

Боевики радикального движения "Талибан" убили и ранили по меньшей мере 422 афганских военных в ходе нападений за последнюю неделю, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя совета национальной безопасности Афганистана Джавида Фейсала.
РИА Новости 07:23
Общество

Дожди, грозы и град ждут Алтайский край 15 июня

В понедельник, 15 июня, в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за непогоды.
Алтайская правда 19:50
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Спорт

New World: MMO от Amazon Studios выходит в августе

Городской портал Новый Нижний 06:00
Энергетика

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости вчера в 01:16
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Интернет

Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi

Любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность.
Lenta.ru 20:23
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Футбол

«Реал» одержал победу над «Эйбаром»

Soccer.ru 15:24
Здоровье

У переболевших коронавирусом россиян нашли необычное осложнение

Многие россияне после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на сохранившийся озноб вне зависимости от погоды.
Lenta.ru 19:04
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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Происшествия

Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы

В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец 14:02
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Авто

С 1 июля российских водителей ждёт ряд нововведений

Если правительство подтвердит вступление поправок в силу, то с 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс 12 июня в 22:04
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Шоу-бизнес

Барбра Стрейзанд подарила дочери Флойда акции Disney

РБК 20:52
Общество

Гендиректор музея толерантности назвал провокацией вакансию для славян

Объявление о поиске человека «славянской внешности» на должность бармена в Еврейский музей и центр толерантности было размещено субподрядчиком и является открытой провокацией, сообщил генеральный директор музея, раввин Александр Борода.
РБК 11:15
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Экономика

Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Lenta.ru 20:53
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