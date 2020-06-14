Коронавирус
Lenta.ruНайдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
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Политика
Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле
Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ намеренно мало освещают протесты в Сиэтле, где демонстранты создали "Автономную зону Капитолийского холма".
РИА Новости 19:45
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Единоборства
В главном бое турнира UFC в Лас-Вегасе Кальвильо одолела Ай
В ночь на 14 июня в Лас-Вегасе прошел главный бой Абсолютного бойцовского чемпионата UFC on ESPN 10.
МИР 24 05:33
Политика
Достоверные результаты и полная легитимность: в ЦИК рассказали, как будет проходить голосование по поправкам
До голосования за поправки в Конституцию остается менее трех недель.
Вести.Ru 13:52
Общество
Нобелевские лауреаты по литературе поддержали историка Дмитриева
Нобелевские лауреаты по литературе поддержали историка Юрия Дмитриева.
BFM.ru 13:51
Политика
Путин рассказал, в чем сила России
Президент РФ Владимир Путин назвал расизм и снос памятников в Европе разрушительным явлением и привел в качестве обратного примера то, как в России вся страна оказала помощь Дагестану.
РИА Новости 07:16
Кино
Netflix опубликовал драму «Пятеро одной крови» о ветеранах Вьетнама
Piter.tv 12 июня в 12:50
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
Здоровье
69 новых случаев коронавируса выявили в Хабаровском крае за сутки
За сутки в крае зарегистрировано 69 новых случаев заболевания среди жителей Хабаровска и ряда муниципальных районов края.
AmurMedia.ru вчера в 05:45
Общество
Названы регионы России, лидирующие по уровню благосостояния семей
Лидером рейтинга регионов России по уровню благосостояния семей в девятый раз кряду стал Ямало-Ненецкий округ, гласит исследование РИА "Новости", которые подготовили эксперты агентства.
Газета.Ru 18:20
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия 12:00
Авто
Названы лучшие подержанные иномарки до 100 тысяч рублей
Специалисты дали советы будущим автовладельцам, которые хотели бы приобрести автомобиль иностранного производства, но имеют в запасе не более 100 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 12:54
Футбол
В Швейцарии начали новое расследование против Блаттера
Берн, 13 июня 2020, 17:48 — REGNUM Швейцарская прокуратура начала новое расследование против бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
REGNUM вчера в 10:48
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:02
Армия и оружие
Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов
Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС 18:05
Происшествия
Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка
На Кубани при спасении тонущего ребенка погиб председатель региональной ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев.
РБК 17:52
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Армия и оружие
Талибы за неделю убили и ранили более 400 афганских военных
Боевики радикального движения "Талибан" убили и ранили по меньшей мере 422 афганских военных в ходе нападений за последнюю неделю, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя совета национальной безопасности Афганистана Джавида Фейсала.
РИА Новости 07:23
Общество
Дожди, грозы и град ждут Алтайский край 15 июня
В понедельник, 15 июня, в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за непогоды.
Алтайская правда 19:50
Спорт
New World: MMO от Amazon Studios выходит в августе
Городской портал Новый Нижний 06:00
Энергетика
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости вчера в 01:16
Интернет
Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi
Любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность.
Lenta.ru 20:23
Футбол
«Реал» одержал победу над «Эйбаром»
Soccer.ru 15:24
Здоровье
У переболевших коронавирусом россиян нашли необычное осложнение
Многие россияне после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на сохранившийся озноб вне зависимости от погоды.
Lenta.ru 19:04
Происшествия
Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы
В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец 14:02
Авто
С 1 июля российских водителей ждёт ряд нововведений
Если правительство подтвердит вступление поправок в силу, то с 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс 12 июня в 22:04
Общество
Гендиректор музея толерантности назвал провокацией вакансию для славян
Объявление о поиске человека «славянской внешности» на должность бармена в Еврейский музей и центр толерантности было размещено субподрядчиком и является открытой провокацией, сообщил генеральный директор музея, раввин Александр Борода.
РБК 11:15
Экономика
Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт
Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Lenta.ru 20:53