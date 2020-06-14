Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.

Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

Единоборства В главном бое турнира UFC в Лас-Вегасе Кальвильо одолела Ай В ночь на 14 июня в Лас-Вегасе прошел главный бой Абсолютного бойцовского чемпионата UFC on ESPN 10.

Общество Нобелевские лауреаты по литературе поддержали историка Дмитриева Нобелевские лауреаты по литературе поддержали историка Юрия Дмитриева.

Политика Путин рассказал, в чем сила России Президент РФ Владимир Путин назвал расизм и снос памятников в Европе разрушительным явлением и привел в качестве обратного примера то, как в России вся страна оказала помощь Дагестану. 31

Политика Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной. 1,2K

Общество Названы регионы России, лидирующие по уровню благосостояния семей Лидером рейтинга регионов России по уровню благосостояния семей в девятый раз кряду стал Ямало-Ненецкий округ, гласит исследование РИА "Новости", которые подготовили эксперты агентства.

Авто Названы лучшие подержанные иномарки до 100 тысяч рублей Специалисты дали советы будущим автовладельцам, которые хотели бы приобрести автомобиль иностранного производства, но имеют в запасе не более 100 тысяч рублей. 31

Футбол В Швейцарии начали новое расследование против Блаттера Берн, 13 июня 2020, 17:48 — REGNUM Швейцарская прокуратура начала новое расследование против бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Армия и оружие Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.

Армия и оружие Талибы за неделю убили и ранили более 400 афганских военных Боевики радикального движения "Талибан" убили и ранили по меньшей мере 422 афганских военных в ходе нападений за последнюю неделю, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя совета национальной безопасности Афганистана Джавида Фейсала.

Здоровье У переболевших коронавирусом россиян нашли необычное осложнение Многие россияне после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на сохранившийся озноб вне зависимости от погоды. 16

Авто С 1 июля российских водителей ждёт ряд нововведений Если правительство подтвердит вступление поправок в силу, то с 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза. 204

Общество Гендиректор музея толерантности назвал провокацией вакансию для славян Объявление о поиске человека «славянской внешности» на должность бармена в Еврейский музей и центр толерантности было размещено субподрядчиком и является открытой провокацией, сообщил генеральный директор музея, раввин Александр Борода. 100