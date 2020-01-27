Происшествия
Газета.RuНайдена мать брошенных в Шереметьево детей
Правоохранители нашли мать двух мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае Викторию Трегубенко. По словам Трегубенко, мать мальчиков не знала о планах отца.
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с чего всё началось
Виктор Гаврилов бросил детей в Шереметьево сегодня утром после того, как прилетел из Хабаровска. При себе у мальчиков были найдены документы и записка, предположительно, написанная родителем.РЕН ТВвчера в 13:29
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Направлявшийся из Хабаровска в Москву самолет "Аэрофлота" был вынужден прервать полет из-за анонимного звонка о минировании лайнера.
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Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
Происшествия
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Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Экономика
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
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В Люблине водитель «Лады» без номеров устроил стрельбу
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Технологии
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Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
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Армия и оружие
Рядом с посольством США в Багдаде взорвались ракеты
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Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель
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Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе.
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Власти китайской провинции Хайнань сообщили о первой жертве нового коронавируса, передает Reuters.
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В начале новой недели перед открытием российского рынка формируется умеренно негативный внешний фон.
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