Происшествия

Газета.RuГазета.RuНайдена мать брошенных в Шереметьево детей

Правоохранители нашли мать двух мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае Викторию Трегубенко. По словам Трегубенко, мать мальчиков не знала о планах отца.
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с чего всё началось

От мужчины, бросившего сыновей в Шереметьево, сбегала жена

Виктор Гаврилов бросил детей в Шереметьево сегодня утром после того, как прилетел из Хабаровска. При себе у мальчиков были найдены документы и записка, предположительно, написанная родителем.
РЕН ТВвчера в 13:29

Подробнее о событии

Брошенным в московском аэропорту детям оказывается психологическая помощь

ТАСС00:37

Полиция установила личность мужчины, оставившего двух детей в «Шереметьево»

Интерфаксвчера в 14:37

Психологи работают с детьми, брошенными отцом в Шереметьево

РИА Новости01:25

Власти нашли мать мальчиков, которых отец оставил в аэропорту

Телеканал 360°00:24

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Lenta.ru00:21

Полицейские нашли мать брошенных в Шереметьево детей

РБК00:30

СК проверит отца, бросившего маленьких сыновей в Шереметьево

РЕН ТВвчера в 12:30
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Армия и оружие

Американский журнал оценил боевую эффективность вертолета Ми-24

РИА Новости вчера в 18:59
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Политика

Украинский экс-министр назвал премьера страны «сознательным идиотом»

Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко раскритиковал власти страны и назвал премьер-министра Алексея Гончарука «сознательным идиотом».
Известия вчера в 22:34
Футбол

«Ливерпуль» сыграет молодежным составом в переигровке со «Шрусбери»

Ливерпуль выставит молодежный состав в переигровке четвертого раунда Кубка Англии со Шрусбери, сообщил главный тренер команды Юрген Клопп.
Советский спорт 01:35
Общество

75 лет назад Красная армия освободила концлагерь Освенцим

Газета.Ru 01:26
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе

Направлявшийся из Хабаровска в Москву самолет "Аэрофлота" был вынужден прервать полет из-за анонимного звонка о минировании лайнера.
Вести.Ru 01:43
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Экономика

За год в России почти на 50 % подорожала гречка

В 2019 году в России на 45 процентов выросли средние цены на гречневую крупу, а в некоторых регионах цены подскочили почти в два раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ IT-компании «Эвотор», входящей в Сбербанк.
Невские Новости вчера в 23:53
Политика

NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
РБК 00:19
Музыка

Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях

РБК 00:04
Политика

Дипломаты РФ, объявленные персонами нон грата, покинули Болгарию

Российские дипломаты, которых 24 января объявили в Болгарии персонами нон грата из-за обвинений в шпионаже, покинули страну.
РЕН ТВ вчера в 11:53
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Общество

В посольстве РФ назвали число находящихся в провинции Хубэй россиян

В Китае в провинции Хубэй, где находится эпицентр вспышки нового коронавируса 2019-nCoV, в данный момент пребывают 140 россиян.
Известия 01:39
Политика

Москалькова рассказала о процедуре помилования израильтянки Иссахар

Газета.Ru 01:35
Наука

Останки оленей помогли членистоногим и растениям

МедиаПоток вчера в 03:05
Происшествия

Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
РИА Новости вчера в 15:14
Происшествия

В Омской области пять человек погибли, отравившись метанолом

REGNUM 01:20
Происшествия

Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов

Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.
Lenta.ru 00:57
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru 25 января в 16:14
Экономика

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

В Люблине водитель «Лады» без номеров устроил стрельбу

В Москве полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы в Люблине, сообщили в столичном главке МВД.
Интерфакс 00:16
Технологии

Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходный код

Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
ToDay News Ufa вчера в 02:53
Здоровье

В Курской области 28 человек заболели гриппом

Гриппом заболели 28 человек, 27 случаев – это грипп типа В, эти эпизоды подтверждены уже лабораторно.
ГТРК Курск 01:14
Армия и оружие

Рядом с посольством США в Багдаде взорвались ракеты

Вести.Ru вчера в 12:22
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

Впервые с ноября прошлого года цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
Российская газета 01:51
Общество

В Новосибирске введен режим ЧС из-за снега

Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе.
Газета.Ru 01:09
Происшествия

Власти сообщили о первой жертве коронавируса на Хайнане

Власти китайской провинции Хайнань сообщили о первой жертве нового коронавируса, передает Reuters.
РБК 01:49
Финансы

Ситуация на мировых рынках в начале недели будет сложной

В начале новой недели перед открытием российского рынка формируется умеренно негативный внешний фон.
ПРАЙМ 01:05
Армия и оружие

Стали известны мотивы появления российских С-400 на Кубе

Появление С-400 на Кубе назвали бесполезным занятием России.
Avia.pro 24 января в 10:19
Авто

Названы самые непопулярные в России японские автомобили

Эксперты «Российской газеты» изучили статистику и назвали самые непопулярные автомобили из Страны восходящего солнца в России по итогам 2019 года.
Автоновости дня вчера в 11:47
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