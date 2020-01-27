Происшествия

Газета.RuГазета.RuНайдена мать брошенных в Шереметьево детей

Правоохранители нашли мать двух мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае Викторию Трегубенко. По словам Трегубенко, мать мальчиков не знала о планах отца.
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с чего всё началось

От мужчины, бросившего сыновей в Шереметьево, сбегала жена

Виктор Гаврилов бросил детей в Шереметьево сегодня утром после того, как прилетел из Хабаровска. При себе у мальчиков были найдены документы и записка, предположительно, написанная родителем.
РЕН ТВвчера в 13:29

Подробнее о событии

Омбудсмен сообщила о возможной судьбе брошенных в Шереметьево детей

РБКвчера в 23:25

Власти нашли мать мальчиков, которых отец оставил в аэропорту

Телеканал 360°00:24

СК проверит отца, бросившего маленьких сыновей в Шереметьево

РЕН ТВвчера в 12:30

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Lenta.ru00:21

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 января

Интерфаксвчера в 23:30

В Хабаровском крае сообщили, что брошенных в Шереметьево детей могут определить в детдом

ТАССвчера в 19:25

Мать брошенных в «Шереметьево» детей не знала о сложившейся ситуации

РИА Новости00:11
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Экономика

Эксперты оценили убытки туроператоров от запрета продажи туров в Китай

Китай пока официально не приостанавливал своим туроператорам продажи туров за рубеж, отмечает Агамов, хотя в пятницу Bloomberg сообщил о таком запрете со ссылкой на документ китайского министерства культуры и туризма.
РБК вчера в 20:52
Политика

Поклонская предложила проверить источники доходов главы Чувашии

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская предложила провести проверку источников доходов и расходов главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Газета.Ru вчера в 11:13
Баскетбол

Неймар посвятил гол погибшему баскетболисту Коби Брайанту

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар посвятил второй гол в матче с «Лиллем» погибшему накануне, 26 января, бывшему баскетболисту «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту.
РБК вчера в 21:45
Политика

Сатановский назвал Качиньского «Иудой» за слова о компенсации Польше

Авторитетный российский политолог Евгений Сатановский отреагировал на слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Москва якобы должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб, причиненный во Второй мировой войне.
Экономика сегодня вчера в 12:47
Армия и оружие

Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения

Вести.Ru вчера в 18:10
Фигурное катание

Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки

Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
Говорит Москва 25 января в 23:10
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
RT на русском вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы

В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
Пятый канал вчера в 23:11
Финансы

Какие активы пострадают и какие выиграют от вспышки заболевания в Китае

Какие активы пострадают и какие выиграют от вспышки заболевания в Китае Стремительное распространение коронавируса оказывает все большее влияние на финансовые и товарные рынки.
Коммерсантъ вчера в 06:00
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.24: убрали святыни и добавили общий тайник

Чемпионат 00:24
Армия и оружие

Стало известно о гибели американца, направлявшегося на перехват российского военного патруля в Сирии

Попытка американских военнослужащих в очередной раз перехватить российский военный конвой завершилась гибелью одного американского военнослужащего.
Avia.pro вчера в 08:51
Наука

Эксперимент «Борексино» обнаружил «призрачные» сигналы из глубин Земли

Ученые, участвующие в сотрудничестве Borexino, представили новые результаты для измерения нейтрино, происходящих из недр Земли.
Planet Today 24 января в 01:25
Технологии

В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5

На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Ferra 25 января в 05:15
Культура

В московском «Манеже» открывается масштабная экспозиция шедевров Сальвадора Дали

Живопись и гравюры дополнят рисунки, тут особый интерес к иллюстрациям собственной книги мастера, чей творческий путь удастся проследить с начала прошлого века и почти до его окончания.
Первый канал вчера в 23:05
Происшествия

Останки 250 человек найдены на территории бывшей тюрьмы в Южной Корее

Останки, обнаруженные во время строительных работ на территории бывшей тюрьмы в городе Кванджу на юго-западе Южной Кореи, принадлежат более чем 250 людям.
Российская газета вчера в 23:09
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Шоу-бизнес

Алла Пугачева с друзьями встретила китайский Новый год

25 января в Китае начинается празднование Нового года. Алла Пугачева тоже решила с друзьями встретить год Крысы.
Актуальные Новости 25 января в 09:38
Политика

NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп в августе 2019 году говорил своему помощнику по национальной безопасности, что хочет продолжить заморозку военной помощи Украине, пока местные власти не помогут ему с расследованием в отношении Байденов и других демократов.
РБК 00:19
Общество

ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии

Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Солидарность вчера в 05:49
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Экономика

Дальневосточные лесопромышленники предупредили Мишустина

Ассоциация «Дальэкспортлес» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести мораторий на повышение экспортной пошлины до 80%.
Konkurent.ru вчера в 21:11
Политика

Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины

Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
REGNUM 25 января в 23:56
Общество

Историк: нацисты спланировали блокаду Ленинграда в мае 1941 года

Блокада Ленинграда была спланирована нацистской Германией до начала войны с Советским Союзом, главной целью было намеренное уничтожение голодом жителей города, заявил РИА Новости в понедельник директор фонда "Историческая память", научный сотрудник института российской истории РАН Александр Дюков.
РИА Новости вчера в 19:41
Армия и оружие

Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гибель двух украинских военнослужащих в Донбассе означает, что война ещё продолжается.
RT на русском вчера в 16:52
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз

Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Комсомольская правда вчера в 07:20
Политика

Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 02:01
Футбол

Комличенко забил первый гол за «Динамо»

Спорт день за днем вчера в 17:16
Экономика

Возможна ли «субсидиарка» за исключение из ЕГРЮЛ

Решение ВС РФ Директор ООО-должника оспорил это в Верховном суде: по его мнению, отсутствие операций по банковским счетам, непредставление отчетности в налоговый орган и исключение должника-организации из ЕГРЮЛ не могут стать основанием для привлечения руководителей к субсидиарной ответственности по правилам гражданского законодательства.
Бухгалтерия.ру 23 января в 16:53
Здоровье

Маленьким амурчанам с орфанным заболеванием требуется почти полмиллиарда на первый курс лечения

Девять маленьких амурчан, страдающих редким тяжелым заболеванием, нуждаются в дорогостоящем лечении.
Амур.инфо вчера в 23:34
Общество

Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ

Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
REGNUM 00:12
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