Происшествия
Газета.RuНайдена мать брошенных в Шереметьево детей
Правоохранители нашли мать двух мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае Викторию Трегубенко. По словам Трегубенко, мать мальчиков не знала о планах отца.
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с чего всё началось
Виктор Гаврилов бросил детей в Шереметьево сегодня утром после того, как прилетел из Хабаровска. При себе у мальчиков были найдены документы и записка, предположительно, написанная родителем.РЕН ТВвчера в 13:29
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Экономика
Эксперты оценили убытки туроператоров от запрета продажи туров в Китай
Китай пока официально не приостанавливал своим туроператорам продажи туров за рубеж, отмечает Агамов, хотя в пятницу Bloomberg сообщил о таком запрете со ссылкой на документ китайского министерства культуры и туризма.
Политика
Поклонская предложила проверить источники доходов главы Чувашии
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская предложила провести проверку источников доходов и расходов главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Баскетбол
Неймар посвятил гол погибшему баскетболисту Коби Брайанту
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар посвятил второй гол в матче с «Лиллем» погибшему накануне, 26 января, бывшему баскетболисту «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту.
Политика
Сатановский назвал Качиньского «Иудой» за слова о компенсации Польше
Авторитетный российский политолог Евгений Сатановский отреагировал на слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Москва якобы должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб, причиненный во Второй мировой войне.
Армия и оружие
Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения
Фигурное катание
Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки
Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы
В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
Финансы
Какие активы пострадают и какие выиграют от вспышки заболевания в Китае
Какие активы пострадают и какие выиграют от вспышки заболевания в Китае Стремительное распространение коронавируса оказывает все большее влияние на финансовые и товарные рынки.
Армия и оружие
Стало известно о гибели американца, направлявшегося на перехват российского военного патруля в Сирии
Попытка американских военнослужащих в очередной раз перехватить российский военный конвой завершилась гибелью одного американского военнослужащего.
Наука
Эксперимент «Борексино» обнаружил «призрачные» сигналы из глубин Земли
Ученые, участвующие в сотрудничестве Borexino, представили новые результаты для измерения нейтрино, происходящих из недр Земли.
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Культура
В московском «Манеже» открывается масштабная экспозиция шедевров Сальвадора Дали
Живопись и гравюры дополнят рисунки, тут особый интерес к иллюстрациям собственной книги мастера, чей творческий путь удастся проследить с начала прошлого века и почти до его окончания.
Происшествия
Останки 250 человек найдены на территории бывшей тюрьмы в Южной Корее
Останки, обнаруженные во время строительных работ на территории бывшей тюрьмы в городе Кванджу на юго-западе Южной Кореи, принадлежат более чем 250 людям.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Шоу-бизнес
Алла Пугачева с друзьями встретила китайский Новый год
25 января в Китае начинается празднование Нового года. Алла Пугачева тоже решила с друзьями встретить год Крысы.
Политика
NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп в августе 2019 году говорил своему помощнику по национальной безопасности, что хочет продолжить заморозку военной помощи Украине, пока местные власти не помогут ему с расследованием в отношении Байденов и других демократов.
Общество
ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Экономика
Дальневосточные лесопромышленники предупредили Мишустина
Ассоциация «Дальэкспортлес» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести мораторий на повышение экспортной пошлины до 80%.
Политика
Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины
Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
Общество
Историк: нацисты спланировали блокаду Ленинграда в мае 1941 года
Блокада Ленинграда была спланирована нацистской Германией до начала войны с Советским Союзом, главной целью было намеренное уничтожение голодом жителей города, заявил РИА Новости в понедельник директор фонда "Историческая память", научный сотрудник института российской истории РАН Александр Дюков.
Армия и оружие
Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гибель двух украинских военнослужащих в Донбассе означает, что война ещё продолжается.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз
Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Футбол
Комличенко забил первый гол за «Динамо»
Экономика
Возможна ли «субсидиарка» за исключение из ЕГРЮЛ
Решение ВС РФ Директор ООО-должника оспорил это в Верховном суде: по его мнению, отсутствие операций по банковским счетам, непредставление отчетности в налоговый орган и исключение должника-организации из ЕГРЮЛ не могут стать основанием для привлечения руководителей к субсидиарной ответственности по правилам гражданского законодательства.
Здоровье
Маленьким амурчанам с орфанным заболеванием требуется почти полмиллиарда на первый курс лечения
Девять маленьких амурчан, страдающих редким тяжелым заболеванием, нуждаются в дорогостоящем лечении.
Общество
Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ
Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.