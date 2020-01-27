Происшествия
Газета.RuНайдена мать брошенных в Шереметьево детей
Правоохранители нашли мать двух мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае Викторию Трегубенко. По словам Трегубенко, мать мальчиков не знала о планах отца.
Читать в источнике
Оценить1859
с чего всё началось
Виктор Гаврилов бросил детей в Шереметьево сегодня утром после того, как прилетел из Хабаровска. При себе у мальчиков были найдены документы и записка, предположительно, написанная родителем.РЕН ТВвчера в 13:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Полицейские передали оставленных в аэропорту Шереметьево двух малолетних детей в больницу
Агентство Москвавчера в 14:29
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Технологии
HeadHunter обязали не мешать использованию софта для рекрутинга
ООО «Хэдхантер» (управляет сервисом HeadHunter) нарушало законодательство о конкуренции, не позволяя клиентам использовать робота Веру, разработанного компанией «Стафори», решила ФАС после девятимесячного разбирательства (полный текст решения опубликован 23 января).
Политика
Глава Ингушетии вновь отправил правительство региона в отставку
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в понедельник второй раз за последние пять месяцев отправил в отставку правительство региона.
Фигурное катание
В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ
На фоне не самого удачного выступления немецких фигуристов на чемпионате Европы в Австрии спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании.
Общество
Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ
Ранее сведения о трудовой деятельности выдавал Пенсионный фонд, теперь справку можно получить как в любом его отделении, так и в каждом МФЦ — независимо от места жительства или пребывания.
Гаджеты
Объявлена дата выхода складного смартфона Motorola Razr
Стала известная дата выхода на рынок первого складного смартфона компании Motorola.
Происшествия
Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
Общество
Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
Культура
Сергей Шнуров хочет продюсировать других артистов
Сергей Шнуров хочет сменить амплуа и начать продюсировать других артистов. Фронтмен группы «Ленинград» не назвал потенциальных кандидатов.
Здоровье
Медики назвали признаки высокого уровня сахара в крови
Признаки могут зависеть от многих факторов, о наиболее распространенных симптомах высокого уровня сахара в крови сообщили медики.
Политика
Украинский экс-министр назвал премьера страны «сознательным идиотом»
Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко раскритиковал власти страны и назвал премьер-министра Алексея Гончарука «сознательным идиотом».
Армия и оружие
Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе
Происшествия
Стрельбу в Нижневартовске вели из охолощенного автомата
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Экономика
РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей, которые не платят налоги, страховые взносы и так далее.
Общество
Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале
Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Политика
Посол Германии рассказал о ситуации в отношениях Москвы и Берлина
Немецкий посол в РФ оценил перспективы отношений между Москвой и Берлином.
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Технологии
«Билайн» начнет продавать SIM-карты через AliExpress
Компания «Вымпелком» начнет продажу SIM-карт на платформе «AliExpress Россия».
Технологии
Коронавирус: как следить за динамикой распространения в Азии и других регионах
Как можно видеть, география распространения уже вышла далеко за пределы Китая, и с каждым днём расширяется.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил российский прокат
Кинолента «Плохие парни навсегда» стала лидером отечественного проката. Главные роли в фильме сыграли Мартин Лоуренс и Уилл Смит.
Происшествия
В Крыму три человека погибли в лобовом ДТП
В Симферопольском районе Крыма столкнулись две легковушки, в результате погибли три человека.
Общество
Российские авиакомпании ищут замену Boeing 737 MAX
Авиакомпания Utair частично заменит самолеты Boeing 737 MAX на модели предыдущего поколения — Boeing 737 NG, сообщил через представителя президент «Utair — пассажирских авиалиний» Павел Пермяков «Ведомостям».
Шоу-бизнес
Морщины и лишний вес: как теперь выглядит звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко
В сеть попали снимки, сделанные во время спектакля с участием сразу двух звезд сериала «Сваты» - Татьяной Кравченко и Олесей Железняк.
Хоккей
Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею
Федерация хоккея России анонсировала изменения в тренерском штабе сборной России по хоккею.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Происшествия
ТАСС: СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Общество
Монголия закрыла границу с Китаем из-за коронавируса
Власти Монголии в связи со вспышкой коронавируса нового типа в Китае закрывают границу с соседней страной, приостанавливают работу учебных заведений и запрещают все массовые собрания, передает агентство Монцамэ.
Происшествия
СМИ обнаружили подлог при проверке в Чечне
СМИ нашли подлог при проверке информации уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой о якобы казненных в Чечне людях.