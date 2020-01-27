Виктор Гаврилов бросил детей в Шереметьево сегодня утром после того, как прилетел из Хабаровска. При себе у мальчиков были найдены документы и записка, предположительно, написанная родителем.

с чего всё началось

Правоохранители нашли мать двух мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае Викторию Трегубенко. По словам Трегубенко, мать мальчиков не знала о планах отца.

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