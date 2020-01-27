Происшествия

Газета.RuГазета.RuНайдена мать брошенных в Шереметьево детей

Правоохранители нашли мать двух мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае Викторию Трегубенко. По словам Трегубенко, мать мальчиков не знала о планах отца.
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От мужчины, бросившего сыновей в Шереметьево, сбегала жена

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РЕН ТВвчера в 13:29

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Брошенным в московском аэропорту детям оказывается психологическая помощь

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РБК00:30

Полиция установила личность мужчины, оставившего двух детей в «Шереметьево»

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Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

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Полицейские передали оставленных в аэропорту Шереметьево двух малолетних детей в больницу

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РИА Новости01:25

СК проверит отца, бросившего маленьких сыновей в Шереметьево

РЕН ТВвчера в 12:30
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