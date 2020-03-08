Общество

Lenta.ruLenta.ruНайдена россиянка с пенсией в 52 тысячи рублей

Найдена россиянка с пенсией в 52 тысячи рублей. Ею оказалась 70-летняя жительница Омской области, сообщили порталу «СуперОмск» в местном отделении Пенсионного фонда России (ПФР). Точный размер пенсии женщины составляет 52 533 рубля.
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В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса

Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
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В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

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Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у берегов Мадейры

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Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
РИА Новости вчера в 19:40
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Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
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Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире

Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
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Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
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СМИ сообщили о планах Яценюка возглавить Нацбанк Украины

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Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин провалил первую игру после аварии

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Пугачева не праздновала День желтых цветов из-за болезни

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Женский чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса

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В МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова

Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
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Армия и оружие

Истребители Британии сопроводили российские Ту-142

Ранее сообщалось, что два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана продолжительностью более 15 часов.
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Общество

В России выявили еще четырех зараженных коронавирусом

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SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon

В американском штате Флорида стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon. Об этом сообщается на сайте NASA.
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Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
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Цена на золото достигла максимума за последние семь лет

Во время торгов в пятницу, 6 марта, цена на золото установилась на максимуме за последние семь лет и может показать самый существенный недельный рост с 2009 года на фоне распространения нового коронавируса и падения доходности облигаций.
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Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
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ПАОК Саввиди помог АЕКу Карреры в борьбе за Лигу чемпионов

После снятия очков таблица выглядит так По формату греческого чемпионата команда Карреры сохраняет шансы побороться с ПАОКом за путевку в Лигу чемпионов, а черно-белые с «Олимпиакосом» – за чемпионство.
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За сутки от коронавируса в Китае умерло 27 человек

За последние сутки в Китае от коронавируса скончались 27 человек, число заразившихся увеличилось на 44, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Московский Комсомолец 20:00
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Цены на нефть опускаются, баррель Brent остается ниже $50

Вместо согласованного со странами ОПЕК днем в четверг увеличения сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продления текущих ограничений на 1,7 млн баррелей в сутки Саудовская Аравия поздно вечером согласовала со странами ОПЕК дополнительное сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки на весь 2020 год.
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Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru 05 марта в 02:33
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