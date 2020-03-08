Общество
Lenta.ruНайдена россиянка с пенсией в 52 тысячи рублей
Найдена россиянка с пенсией в 52 тысячи рублей. Ею оказалась 70-летняя жительница Омской области, сообщили порталу «СуперОмск» в местном отделении Пенсионного фонда России (ПФР). Точный размер пенсии женщины составляет 52 533 рубля.
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с чего всё началось
Из 53,7 тысячи омичек в возрасте 80 лет и старше продолжают трудиться 132 омички, из них три женщины в возрасте старше 90 лет.РИА СуперОмсквчера в 01:26
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Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Общество
В Италии за сутки умерли почти 50 человек с коронавирусом
Глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли сообщил, что за сутки число погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, возросло на 49 человек.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Происшествия
В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса
Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Хоккей
СКА обыграл «Витязь» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у берегов Мадейры
Общество
Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
Космос
Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире
Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин провалил первую игру после аварии
"Дьяволы" на выезде одержали победу со счетом 6:4. Российский вратарь хозяев льда Игорь Шестеркин был заменен после пятой пропущенной шайбы.
Шоу-бизнес
Пугачева не праздновала День желтых цветов из-за болезни
Российская певица, Примадонна эстрады Алла Пугачева изменила своей традиции и не встречала праздник весны из-за болезни.
Хоккей
Женский чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса
Политика
В МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова
Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Армия и оружие
Истребители Британии сопроводили российские Ту-142
Ранее сообщалось, что два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана продолжительностью более 15 часов.
Общество
В России выявили еще четырех зараженных коронавирусом
В России за последние сутки выявлены еще четыре человека, заразившиеся коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon
В американском штате Флорида стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon. Об этом сообщается на сайте NASA.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Экономика
Цена на золото достигла максимума за последние семь лет
Во время торгов в пятницу, 6 марта, цена на золото установилась на максимуме за последние семь лет и может показать самый существенный недельный рост с 2009 года на фоне распространения нового коронавируса и падения доходности облигаций.
Политика
Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
Футбол
ПАОК Саввиди помог АЕКу Карреры в борьбе за Лигу чемпионов
После снятия очков таблица выглядит так По формату греческого чемпионата команда Карреры сохраняет шансы побороться с ПАОКом за путевку в Лигу чемпионов, а черно-белые с «Олимпиакосом» – за чемпионство.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона
Здоровье
За сутки от коронавируса в Китае умерло 27 человек
За последние сутки в Китае от коронавируса скончались 27 человек, число заразившихся увеличилось на 44, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Энергетика
Цены на нефть опускаются, баррель Brent остается ниже $50
Вместо согласованного со странами ОПЕК днем в четверг увеличения сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продления текущих ограничений на 1,7 млн баррелей в сутки Саудовская Аравия поздно вечером согласовала со странами ОПЕК дополнительное сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки на весь 2020 год.
Общество
Олег Тиньков признался, что болен лейкемией
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Экономика
В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.