Из 53,7 тысячи омичек в возрасте 80 лет и старше продолжают трудиться 132 омички, из них три женщины в возрасте старше 90 лет.

с чего всё началось

Найдена россиянка с пенсией в 52 тысячи рублей. Ею оказалась 70-летняя жительница Омской области, сообщили порталу «СуперОмск» в местном отделении Пенсионного фонда России (ПФР). Точный размер пенсии женщины составляет 52 533 рубля.

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Кино Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.

Космос Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.

Политика В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.

Хоккей Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин провалил первую игру после аварии "Дьяволы" на выезде одержали победу со счетом 6:4. Российский вратарь хозяев льда Игорь Шестеркин был заменен после пятой пропущенной шайбы.

Армия и оружие Истребители Британии сопроводили российские Ту-142 Ранее сообщалось, что два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана продолжительностью более 15 часов.

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Здоровье За сутки от коронавируса в Китае умерло 27 человек За последние сутки в Китае от коронавируса скончались 27 человек, число заразившихся увеличилось на 44, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Энергетика Цены на нефть опускаются, баррель Brent остается ниже $50 Вместо согласованного со странами ОПЕК днем в четверг увеличения сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продления текущих ограничений на 1,7 млн баррелей в сутки Саудовская Аравия поздно вечером согласовала со странами ОПЕК дополнительное сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки на весь 2020 год.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.