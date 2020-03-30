Коронавирус
РИА НовостиНайдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой
Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ. Результаты исследования опубликованы на портале medRxiv.
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Американские эпидемиологи связывают скорость распространения и уровень смертности от COVID-19 в разных странах с тем, как в них применялась вакцина БЦЖ, предназначенная для борьбы с туберкулезом, сообщается в электронной библиотеке medRxiv.Аргументы и Факты07:28
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