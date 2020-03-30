Коронавирус
Накануне.RuПрививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса
Американские эпидемиологи нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом. По словам экспертов, в странах, где не принята вакцинация БЦЖ, больше всего пострадавших от COVID-19.
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с чего всё началось
Американские эпидемиологи связывают скорость распространения и уровень смертности от COVID-19 в разных странах с тем, как в них применялась вакцина БЦЖ, предназначенная для борьбы с туберкулезом, сообщается в электронной библиотеке medRxiv.Аргументы и Фактывчера в 07:28
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В США установили связь между прививкой БЦЖ и смертностью от коронавируса
ИА Красная Веснавчера в 16:48
Отказ от вакцинирования БЦЖ связали с высокой смертностью от коронавируса
Аргументы и Фактывчера в 07:28
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