с чего всё началось

Американские эпидемиологи нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом. По словам экспертов, в странах, где не принята вакцинация БЦЖ, больше всего пострадавших от COVID-19.

Прививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса

Здоровье В Бурятии число заразившихся коронавирусом возросло до 19 «В Республике Бурятия на 31.03.2020 г. зарегистрировано 19 лабораторно подтверждённых в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-19», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.

Экономика Большинство россиян оказались без сбережений в кризис Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).

Здоровье Рост заболеваемости коронавирусом в Италии пошел на спад Число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Италии превысило 100 тыс. При этом зафиксирован рекордно низкий для страны показатель новых случаев инфицирования.

Общество В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

Политика Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".

Происшествия Жительница Кузбасса публично извинилась за ложь о коронавирусе Жительница Кузбасса на своей личной странице в соцсети поделилась с участниками сообщества информацией, что в одной из городских больниц скончался молодой человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

Общество В Липецкой области введен режим обязательной самоизоляции Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов объявил, что в регионе вводится режим обязательной самоизоляции, по аналогии с Москвой и Московской областью.

Политика Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента 35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.

Экономика Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП Китая Всемирный банк (ВБ) в понедельник на фоне экономических последствий вспышки нового коронавируса снизил прогноз по росту ВВП Китая до 2,3% при "базовом сценарии" и до 0,1% при "наихудшем" сценарии.

Политика Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.

Энергетика Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для северо-западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет 30 марта ценовое агентство Argus Media.