Коронавирус

Накануне.RuНакануне.RuПрививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса

Американские эпидемиологи нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом. По словам экспертов, в странах, где не принята вакцинация БЦЖ, больше всего пострадавших от COVID-19.
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с чего всё началось
Американские эпидемиологи связывают скорость распространения и уровень смертности от COVID-19 в разных странах с тем, как в них применялась вакцина БЦЖ, предназначенная для борьбы с туберкулезом, сообщается в электронной библиотеке medRxiv
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Ученые в США опровергли один из мифов о коронавирусе.
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В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

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Тимошенко назвала «сдачей» Украины принятый в Раде закон о рынке земли

Принятый Верховной радой закон об открытии на Украине рынка сельскохозяйственных земель является «сдачей» страны «зарубежным мошенникам», заявила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов объявил, что в регионе вводится режим обязательной самоизоляции, по аналогии с Москвой и Московской областью.
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35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.
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Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП Китая

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Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года

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ВЕСТИ: Приморье вчера в 23:40
Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Режим всеобщей изоляции в Москве был введен с понедельника, 30 марта.
РБК вчера в 15:19
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