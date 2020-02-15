Происшествия
Российская газетаНайденные под Смоленском останки принадлежат пропавшему подростку
Родители подростка, пропавшего под Смоленском после пикника с друзьями, получили результаты экспертизы найденных неподалеку от той самой лесополосы останков. На своей странице в соцсети мать мальчика написала, что останки принадлежат ее сыну.
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Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Экономика
Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%
В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).
Космос
Астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 млрд лет
Солнце полностью уничтожит окружающие его астероиды и превратит их в пыль через 5–6 млрд лет, когда звезда состарится и войдет в фазу красного гиганта.
Политика
План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции
План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.
Политика
Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену
Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Общество
В Китае вводят смертную казнь за заражение коронавирусом
Как поясняют РИА «Новости», со ссылкой на народный суд Пекина, больных коронавирусом за злонамеренное заражение других ждет «суровое наказание вплоть до смертной казни».
Музыка
Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате
23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
Политика
Польша попросила Россию помочь организовать визит в Смоленск и Катынь
Варшава попросила Министерство иностранных дел России помочь организовать польский государственный визит в Смоленск и Катынь 10 апреля.
Финансы
Индекс доллара США достиг лучших показателей с 2015 года
Американский доллар продемонстрировал самые лучшие показатели на начало года за последние пять лет по сравнению с другими значимыми валютами мира из топ-10, сообщает Bloomberg.
Экономика
Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год
По итогам всего 2019 года выручка Yandex без учета результатов «Яндекс.Маркет» выросла на 39%, до 175,4 млрд руб.
Политика
Партия «Слуга народа» объявила идеологией украинский центризм
Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» объявлен украинский центризм, заявил в субботу, 15 февраля, председатель фракции Александр Корниенко.
Шоу-бизнес
Собчак попозировала с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Гаджеты
Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально
Общество
ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море
Культура
Стартует седьмой сезон шоу «Голос. Дети»
Новый сезон стартует в 14 февраля в 21.30 на Первом канале.
Здоровье
В КНР число жертв коронавируса достигло 1523 человек
Число жертв новой коронавирусной пневмонии COVID-19 в Китае достигло 1523 человек.
Шоу-бизнес
Лицо сына от Тимати впервые показала Анастасия Решетова
В середине октября 2019 года Анастасия Решетова родила рэперу Тимати наследника, мальчика назвали Ратмир.
Гаджеты
Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой
Как следует из активно ведущихся на различных интернет-площадках, включая Reddit и форум техподдержки AMD, обсуждений, пользователи видеокарт Radeon начали массово сталкиваться с проблемой черного экрана.
Музыка
Лидер Rammstein назвал русским матерным словом новую группу
Общество
Российские туристы покинули лайнер Westerdam в камбоджийском порту
Все семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam.
Шоу-бизнес
Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» звезды появилась серия снимков, на которых она запечатлена кормящей новорожденного сына Исаака грудью в общественном месте Бруклина.
Шоу-бизнес
Киркоров назвал сплетнями «скандал» с Ди Каприо на «Оскаре»
Народный артист РФ Филипп Киркоров заявил, что сообщение о «скандале» с актёром Леонардо Ди Каприо якобы из-за отказа сделать совместное селфи не соответствует действительности.
Шоу-бизнес
Бузова нарядилась в медсестру в честь Дня влюбленных
Известная телеведущая Ольга Бузова порадовала своих фанатов новым постом.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Шоу-бизнес
Лобода прокомментировала инцидент с «пьяными танцами»
Светлана Лобода прокомментировала видео со своего выступления, где она пыталась закинуть ногу за голову.
Шоу-бизнес
После концерта в Брянске Ольгу Бузову под руки увели со сцены
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Спорт
Конькобежец Кулижников с рекордом мира выиграл ЧМ в забеге на 1000 м
Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира в американском Солт-Лейк-Сити в забеге на 1000 м. Его время – 1 минута 5,697 секунды, что является новым мировым рекордом.