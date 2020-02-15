Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаНайденные под Смоленском останки принадлежат пропавшему подростку

Родители подростка, пропавшего под Смоленском после пикника с друзьями, получили результаты экспертизы найденных неподалеку от той самой лесополосы останков. На своей странице в соцсети мать мальчика написала, что останки принадлежат ее сыну.
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Мать пропавшего в Смоленской области подростка сообщила о результатах экспертизы останков

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Родственники — о результатах экспертизы останков Бахова: Вопросов стало больше

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Найденные под Смоленском останки принадлежат пропавшему подростку

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Дело Влада Бахова. Стали известны результаты экспертизы ДНК останков, найденных в демидовском лесу

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Как поясняют РИА «Новости», со ссылкой на народный суд Пекина, больных коронавирусом за злонамеренное заражение других ждет «суровое наказание вплоть до смертной казни».
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Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год

По итогам всего 2019 года выручка Yandex без учета результатов «Яндекс.Маркет» выросла на 39%, до 175,4 млрд руб.
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СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже

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Партия «Слуга народа» объявила идеологией украинский центризм

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Новый сезон стартует в 14 февраля в 21.30 на Первом канале.
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Все семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam.
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Народный артист РФ Филипп Киркоров заявил, что сообщение о «скандале» с актёром Леонардо Ди Каприо якобы из-за отказа сделать совместное селфи не соответствует действительности.
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Известная телеведущая Ольга Бузова порадовала своих фанатов новым постом.
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СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

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