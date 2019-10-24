Происшествия

РБКРБКВ Британии установили гражданство найденных в грузовике 39 погибших

В МИД Болгарии сообщили, что грузовик был зарегистрирован в болгарской Варне на гражданина Ирландии. Полиция обнаружила грузовик с металлическим контейнером днем 23 октября. Внутри рефрижератора были найдены 39 тел, одно из которых принадлежало подростку.
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с чего всё началось
Специалисты не только определили национальность людей, найденных в кузове фуры в Англии, но и раскрыли другие подробности произошедшего, сообщил сайт «Би-би-си
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Телеканал 360°06:31

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Найденные в прицепе грузовика в Англии 39 погибших были гражданами КНР

ТАСС07:19

В Британии установили гражданство найденных в грузовике 39 погибших

РБК07:18

Найденные в грузовике 39 погибших мигрантов оказались китайцами

Lenta.ru05:57

СМИ: Найденные мёртвыми в Англии 39 человек были гражданами Китая

RT на русском06:38

Найденные мертвыми в грузовике в Британии 39 человек были гражданами Китая

Газета.Ru06:36

Найденные в грузовике в Великобритании 39 погибших оказались китайцами

Интерфакс06:32

СМИ: найденные мертвыми в грузовике в Британии люди были гражданами Китая

РИА Новости06:55
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Армия и оружие

В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

Интерфакс 03:02
Происшествия

Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Происшествия

В деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами появился Крым

Lenta.ru вчера в 08:24
Общество

В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко

Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.
ТАСС 06:45
Армия и оружие

В МИД России заявили о выполнении меморандума по Сирии

22 октября во время переговоров в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились совместно патрулировать северные территории Сирии и содействовать выводу курдов.
Известия 05:49
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
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Как минимум младшая модель уже начала получать MIUI 11. В частности, буквально только что обновление получил автор данной заметки.
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Единоборства

Макгрегор заявил о желании подраться с Хабибом в Москве

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил о желании подраться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Газета.Ru 06:00
Политика

На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы

На Украине начали признавать ряд документов, выданных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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«Лейпциг» вышел вперед в матче с «Зенитом»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер вывел свою команду вперед в матче с «Зенитом».
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Происшествия

Тела 17 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае опознаны

Тела всех 17 работников золотодобывающей артели, погибших при прорыве дамбы на реке Сейба в Красноярском крае, опознаны.
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В Renault задумались подать апелляцию на дисквалификацию

После протеста со стороны Racing Point FIA решила аннулировать результаты гонщиков команды Renault на Гран При Японии.
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Общество

В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС

Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
REGNUM 00:33
Происшествия

Грузия передала России хакера Сумбаева

Грузинские правоохранители на таможенно-пропускном пункте "Ларс" передали российским коллегам хакера Ярослава Сумбаева, тем самым процедура его экстрадиции на родину завершена.
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Общество

Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии

В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Футбол

Абрамович отказался продавать «Челси»

Владелец "Челси" Роман Абрамович отклонил предложение консорциума из Ближнего Востока по покупке английского клуба.
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Армия и оружие

В НАТО обсудят идею Германии о международной зоне безопасности в Сирии

Идея министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании международной зоны безопасности в Сирии будет обсуждаться на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе в четверг и пятницу.
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Происшествия

Мосгорсуд сохранил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян

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Общество

Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали

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Сноуден рассказал, как оказался в «ловушке» в России

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизнь и что он чувствует себя в ловушке.
РИА Новости вчера в 20:34
Общество

Госдума закрепила сокращенный рабочий день для сельских женщин

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс России о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
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Общество

В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов

Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости вчера в 14:48
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В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
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Обвиняемому в шпионаже Уилану продлили арест до конца декабря

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Тренировка «Витесса» закончилась конфликтом Слуцкого с футболистом

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В Туле 12-летний мальчик скончался рядом с Центром образования

Тело 12-летнего мальчика обнаружено на улице в Туле, рядом с центром образования №46, следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти школьника, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе СКР.
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Говоря о возможности вернуться в Национальную или Континентальную хоккейные лиги, в которых ранее выступал, Ягр отметил, что уже «недостаточно быстрый».
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Политика

«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети

Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.
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