с чего всё началось

В МИД Болгарии сообщили, что грузовик был зарегистрирован в болгарской Варне на гражданина Ирландии. Полиция обнаружила грузовик с металлическим контейнером днем 23 октября. Внутри рефрижератора были найдены 39 тел, одно из которых принадлежало подростку.

В Британии установили гражданство найденных в грузовике 39 погибших

Общество В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.

Армия и оружие В МИД России заявили о выполнении меморандума по Сирии 22 октября во время переговоров в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились совместно патрулировать северные территории Сирии и содействовать выводу курдов.

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.

Автоспорт В Renault задумались подать апелляцию на дисквалификацию После протеста со стороны Racing Point FIA решила аннулировать результаты гонщиков команды Renault на Гран При Японии.

Происшествия Грузия передала России хакера Сумбаева Грузинские правоохранители на таможенно-пропускном пункте "Ларс" передали российским коллегам хакера Ярослава Сумбаева, тем самым процедура его экстрадиции на родину завершена.

Общество Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.

Футбол Абрамович отказался продавать «Челси» Владелец "Челси" Роман Абрамович отклонил предложение консорциума из Ближнего Востока по покупке английского клуба.

Армия и оружие В НАТО обсудят идею Германии о международной зоне безопасности в Сирии Идея министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании международной зоны безопасности в Сирии будет обсуждаться на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе в четверг и пятницу.

Общество Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом. Об этом телеведущая сообщила в Instagram-сторис, снятом в машине скорой помощи.

Политика Сноуден рассказал, как оказался в «ловушке» в России Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизнь и что он чувствует себя в ловушке.

Общество Госдума закрепила сокращенный рабочий день для сельских женщин Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс России о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.