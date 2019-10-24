Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНайденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
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с чего всё началось
Специалисты не только определили национальность людей, найденных в кузове фуры в Англии, но и раскрыли другие подробности произошедшего, сообщил сайт «Би-би-си
».
Телеканал 360°06:31

Подробнее о событии

Найденные в прицепе грузовика в Англии 39 погибших были гражданами КНР

ТАСС07:19

В Британии установили гражданство найденных в грузовике 39 погибших

РБК07:18

Найденные в грузовике 39 погибших мигрантов оказались китайцами

Lenta.ru05:57

Найденные в грузовике в Великобритании 39 погибших оказались китайцами

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Полиция подтвердила гражданство КНР у 39 найденных мёртвыми в Англии

RT на русском07:29

Посольство Китая выясняет подробности трагедии в Эссексе

РИА Новости08:12

Гражданство найденных в грузовике 39 мертвых установлено

Газета.Ru08:14
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Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

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Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Финансы

Сечин считает возможной глобальную валютную войну

Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.
ТАСС 06:09
Армия и оружие

Кремль потребовал от американских военных покинуть Сирию

Все иностранные военные должны покинуть Сирию, только российские военнослужащие находятся в арабской республике легитимно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 05:15
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Авто

Рассекречена внешность нового Volkswagen Golf

Немецкий производитель автомобилей, компания Volkswagen, сегодня официально рассекретила новое поколение одного из самых продаваемых транспортных средств в мире - хэтчбека Golf.
Наша версия 08:09
Армия и оружие

Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России

Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Политика

В Минкомсвязи объяснили законность использования Telegram

Блокировка Telegram в России не означает запрет на пользование этим мессенджером.
Известия 02:01
Происшествия

Грузия экстрадировала в Россию хакера

Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:15
Происшествия

СК возбудил дело по факту нападения на школьниц под Курском

Следователи возбудили уголовное дело после нападения неизвестного с ножом на двух 15-летних школьниц в Курской области.
Известия 06:39
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Общество

«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском

Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
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Общество

Поклонская заступилась за Хэллоуин

URA.Ru 05:09
Политика

Путин раскритиковал ряд стран за обстановку в Ливии

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что Россия поддерживает связи со всеми сторонами конфликта в Ливии.
Вести.Ru 06:38
Происшествия

Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Общество

В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов

Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости вчера в 14:48
Происшествия

В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы

РИА Новости 07:37
Шоу-бизнес

Актер Александр Петров рассказал о заработке в 250 тысяч рублей в день

VSE42.RU 07:00
Политика

Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business

Президент России Владимир Путин на экономическом форуме «Россия — Африка» пошутил по поводу улучшения позиций страны в рейтинге Всемирного банка Doing Business.
РБК 07:46
Экономика

Акции Twitter на предторгах упали на 20%

Акции Twitter на предторгах нью-йоркской фондовой биржи рухнули почти на 20%, сообщает RNS со ссылкой на биржевые данные.
Газета.Ru 08:43
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Армия и оружие

В НАТО отметили прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии

НАТО констатирует улучшение ситуации на севере Сирии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 08:14
Шоу-бизнес

Глава МИД Белоруссии объяснил приезд Киркорова на день рождения его жены

Макей указал, что все расходы на поездку Киркоров оплачивал сам, однако «подкуп» с его стороны также присутствовал — в частности, певец прошел на вечер по приглашению, а не по билету (его цена составляла 30 долларов), позднее поужинал и выпил кофе вместе с главой МИД, а также по его приглашению посетил спектакль.
Lenta.ru 08:17
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Голкипер Василевский стал первой звездой дня в НХЛ

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Общество

Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов

В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:07
Политика

Медведев потребовал от единороссов не идти на выборы самовыдвиженцами

Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику, когда кандидаты от «Единой России» идут на выборы в качестве самовыдвиженцев, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Общество

В Испании эксгумировали останки диктатора Франко

Специалисты эксгумировали останки испанского диктатора Франсиско Франко, которые были захоронены в базилике в Долине Павших близ Мадрида.
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Происшествия

Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06
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