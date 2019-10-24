с чего всё началось

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Общество Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.

Экономика Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

Финансы Сечин считает возможной глобальную валютную войну Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.

Армия и оружие Кремль потребовал от американских военных покинуть Сирию Все иностранные военные должны покинуть Сирию, только российские военнослужащие находятся в арабской республике легитимно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Авто Рассекречена внешность нового Volkswagen Golf Немецкий производитель автомобилей, компания Volkswagen, сегодня официально рассекретила новое поколение одного из самых продаваемых транспортных средств в мире - хэтчбека Golf.

Армия и оружие Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».

Политика В Минкомсвязи объяснили законность использования Telegram Блокировка Telegram в России не означает запрет на пользование этим мессенджером.

Происшествия Грузия экстрадировала в Россию хакера Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.

Происшествия СК возбудил дело по факту нападения на школьниц под Курском Следователи возбудили уголовное дело после нападения неизвестного с ножом на двух 15-летних школьниц в Курской области.

Политика Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.

Общество «Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.

Политика Путин раскритиковал ряд стран за обстановку в Ливии Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что Россия поддерживает связи со всеми сторонами конфликта в Ливии.

Общество В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").

Политика Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business Президент России Владимир Путин на экономическом форуме «Россия — Африка» пошутил по поводу улучшения позиций страны в рейтинге Всемирного банка Doing Business.

Экономика Акции Twitter на предторгах упали на 20% Акции Twitter на предторгах нью-йоркской фондовой биржи рухнули почти на 20%, сообщает RNS со ссылкой на биржевые данные.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Шоу-бизнес Глава МИД Белоруссии объяснил приезд Киркорова на день рождения его жены Макей указал, что все расходы на поездку Киркоров оплачивал сам, однако «подкуп» с его стороны также присутствовал — в частности, певец прошел на вечер по приглашению, а не по билету (его цена составляла 30 долларов), позднее поужинал и выпил кофе вместе с главой МИД, а также по его приглашению посетил спектакль.

Общество Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.

Политика Медведев потребовал от единороссов не идти на выборы самовыдвиженцами Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику, когда кандидаты от «Единой России» идут на выборы в качестве самовыдвиженцев, передает корреспондент РБК.

Общество В Испании эксгумировали останки диктатора Франко Специалисты эксгумировали останки испанского диктатора Франсиско Франко, которые были захоронены в базилике в Долине Павших близ Мадрида.