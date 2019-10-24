Происшествия
РИА НовостиНайденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
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с чего всё началось
Погибшие, чьи тела были обнаружены в грузовике в промышленной зоне Уотерглейд города Грейс (английское графство Эссекс), оказались гражданами Китая, говорится в сообщении пресс-службы полицейского управления графства.Ведомости07:52
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Космос
Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород
Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
N+1 21 октября в 20:02
Здоровье
На Закарпатье закончилась сыворотка от дифтерии
На Закарпатье четырем из 15 пациентов, которые больны дифтерией, накануне ввели весь запас лечебной сыворотки - 8 ампул из тех, что имеются в области (минимальная доза - по две ампулы каждому).
Украина.ру 00:55
Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости 18:09
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 22 октября в 13:42
Политика
Посольство РФ в США назвало дату вылета Бутиной в Москву
Россиянка Мария Бутина, осужденная в США, вернется в Москву утром 26 октября после вылета из города Майами, штата Флорида, сообщил российским журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Интерфакс 17:55
Политика
Россия попросила Армению разобраться в ситуации с оружейным тендером
РИА Новости вчера в 20:03
Политика
Суд обязал Госдепартамент опубликовать документы по Украине
В США суд обязал Государственный департамент в течение 30 дней представить документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку госсекретаря Майкла Помпео с адвокатом Рудольфом Джулиани.
Московский Комсомолец вчера в 17:37
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском 11:38
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе
Сотрудника ядерного центра осудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст. 272 УК), нарушение правил хранения информации (ст. 274), а также использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273 УК), уточнили «Интерфаксу» в суде.
РБК 11:41
Армия и оружие
Постпред Турции в ООН поблагодарил РФ и США за содействие
Постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что именно совместные усилия Турции, России и США препятствовали появлению на севере Сирии террористического государства.
REGNUM 19:20
Здоровье
Для спасения Вероники Сильванович не хватает 742 400 руб
Если вы решили спасти Веронику Сильванович, пусть вас не смущает цена спасения.
Коммерсантъ 19:07
Происшествия
В Кузбассе медведь задрал охотника
По данному факту следственные органы ведут проверку. Накануне, 23 октября, в Кемеровской области дикий медведь задрал насмерть мужчину.
Piter.tv 02:53
Происшествия
На новых фигурантов «московского дела» оказывают давление сокамерники
Как рассказала "Новой газете" член московской ОНК Марина Литвинович, они уговаривают Владимира Емельянова, Егора Лесных и Андрея Баршая признать вину и отказаться от адвокатов.
Эхо Москвы 19:06
Гаджеты
Топ-10 самых популярных видеокарт оккупирован Nvidia, у AMD — только одна модель
Разработчики бенчмарка Master Lu вчера опубликовали рейтинг производительности процессоров для настольных ПК, а сегодня подоспел рейтинг видеокарт.
iXBT.com 07:48
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru вчера в 01:39
Кино
Около трети получивших господдержку фильмов не окупились в прокате
REGNUM 22 октября в 05:41
Политика
Президент Боливии Моралес объявил о победе в первом туре выборов
Боливийский лидер Эво Моралес на пресс-конференции объявил о своей победе на президентских выборах в первом туре.
РИА Новости 08:36
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Общество
В Чехии снова осквернили памятник красноармейцам
В Чешском городе Брно неизвестные осквернили памятник красноармейцам, облив его красной краской, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:56
Космос
Астрономы обнаружили одну из первых галактик
Во Вселенной обнаружена галактика, в существование которой ученые не верили.
ToDay News Ufa 16:24
Культура
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru 07:12
Футбол
Рамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов
Испанская пресса сообщает, что защитник «Реала» Серхио Рамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов в 2012–2014 годах.
Soccer.ru 04:04
Футбол
ЦСКА и «Ференцварош» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы
Футболисты московского ЦСКА Федор Чалов и Вадим Карпов выйдут в стартовом составе команды в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 12:04
Политика
Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране.
Газета.Ru 15:04
Футбол
Гончаренко нашел плюс в поражении ЦСКА от «Ференцвароша»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от венгерского «Ференцвароша» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы отметил хороший первый тайм в исполнении его подопечных, а также заявил, что футболисты «армейцев» благодаря таким проигрышам получают важный опыт.
Свободная Пресса 17:10
Единоборства
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru 18:27
Спорт
В США принят «закон Родченкова» о допинговом сговоре
Закон названный по имени беглого российского экс руководителя московской антидопинговой лаборатории, подразумевает введение уголовной ответственности за попытки влияния на международные соревнования путем подкупа руководящих лиц.
Bethub.org 11:38