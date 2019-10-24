с чего всё началось

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Космос Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.

Здоровье На Закарпатье закончилась сыворотка от дифтерии На Закарпатье четырем из 15 пациентов, которые больны дифтерией, накануне ввели весь запас лечебной сыворотки - 8 ампул из тех, что имеются в области (минимальная доза - по две ампулы каждому).

Общество Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).

Экономика Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Политика Посольство РФ в США назвало дату вылета Бутиной в Москву Россиянка Мария Бутина, осужденная в США, вернется в Москву утром 26 октября после вылета из города Майами, штата Флорида, сообщил российским журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Политика Суд обязал Госдепартамент опубликовать документы по Украине В США суд обязал Государственный департамент в течение 30 дней представить документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку госсекретаря Майкла Помпео с адвокатом Рудольфом Джулиани.

Политика МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

Происшествия Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе Сотрудника ядерного центра осудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст. 272 УК), нарушение правил хранения информации (ст. 274), а также использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273 УК), уточнили «Интерфаксу» в суде.

Армия и оружие Постпред Турции в ООН поблагодарил РФ и США за содействие Постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что именно совместные усилия Турции, России и США препятствовали появлению на севере Сирии террористического государства.

Здоровье Для спасения Вероники Сильванович не хватает 742 400 руб Если вы решили спасти Веронику Сильванович, пусть вас не смущает цена спасения.

Происшествия В Кузбассе медведь задрал охотника По данному факту следственные органы ведут проверку. Накануне, 23 октября, в Кемеровской области дикий медведь задрал насмерть мужчину.

Происшествия На новых фигурантов «московского дела» оказывают давление сокамерники Как рассказала "Новой газете" член московской ОНК Марина Литвинович, они уговаривают Владимира Емельянова, Егора Лесных и Андрея Баршая признать вину и отказаться от адвокатов.

Гаджеты Топ-10 самых популярных видеокарт оккупирован Nvidia, у AMD — только одна модель Разработчики бенчмарка Master Lu вчера опубликовали рейтинг производительности процессоров для настольных ПК, а сегодня подоспел рейтинг видеокарт.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Политика Президент Боливии Моралес объявил о победе в первом туре выборов Боливийский лидер Эво Моралес на пресс-конференции объявил о своей победе на президентских выборах в первом туре.

Футбол «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы «Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Общество В Чехии снова осквернили памятник красноармейцам В Чешском городе Брно неизвестные осквернили памятник красноармейцам, облив его красной краской, сообщает РИА "Новости".

Космос Астрономы обнаружили одну из первых галактик Во Вселенной обнаружена галактика, в существование которой ученые не верили.

Культура Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.

Футбол Рамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов Испанская пресса сообщает, что защитник «Реала» Серхио Рамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов в 2012–2014 годах.

Футбол ЦСКА и «Ференцварош» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы Футболисты московского ЦСКА Федор Чалов и Вадим Карпов выйдут в стартовом составе команды в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша", сообщается на официальном сайте УЕФА.

Политика Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря Британский премьер Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране.

Футбол Гончаренко нашел плюс в поражении ЦСКА от «Ференцвароша» Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от венгерского «Ференцвароша» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы отметил хороший первый тайм в исполнении его подопечных, а также заявил, что футболисты «армейцев» благодаря таким проигрышам получают важный опыт.