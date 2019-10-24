Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНайденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
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с чего всё началось
Специалисты не только определили национальность людей, найденных в кузове фуры в Англии, но и раскрыли другие подробности произошедшего, сообщил сайт «Би-би-си
».
Телеканал 360°06:31

Подробнее о событии

Данные об арендаторах трейлера, в котором нашли 39 тел, передали полиции

РИА Новости16:27

Найденные в прицепе грузовика в Англии 39 погибших были гражданами КНР

ТАСС07:24

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были китайцами

Газета.Ru09:10

Найденные в грузовике в Великобритании 39 погибших оказались китайцами

Интерфакс06:32

Полиция подтвердила гражданство КНР у 39 найденных мёртвыми в Англии

RT на русском07:29

В Британии установили гражданство найденных в грузовике 39 погибших

РБК07:18

Найденные в грузовике 39 погибших мигрантов оказались китайцами

Lenta.ru05:57
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:54, Ашберн
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии

Известия вчера в 20:50
Происшествия

Суд продлил арест Абызова до конца января

Ведомости 14:31
Происшествия

Электричка сбила насмерть мужчину на северо-востоке Москвы

Электропоезд смертельно травмировала мужчину на платформе "Маленковская" ярославского направления, сообщила пресс-служба управле6ние МВД на транспорте по Центральному округу.
РИА Новости 16:19
Общество

Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу

Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
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Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
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Экономика

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Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Малышева озвучила лекарства, которые можно принимать просроченными

Елена Малышева в очередном выпуске рассказала, что имеются некоторые лекарственные препараты, которые можно принимать даже просроченными.
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Политика

В МИДе объяснили письмо к Армении из-за срыва военного тендера

Минпромторг подготовил письмо в адрес Армении из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания Orsis, сообщил РБК источник в МИД России.
РБК 05:07
Политика

Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»

Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ 08:58
Политика

Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России

Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM 17:36
Кино

На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо

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Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»

Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
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Политика

Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 07:57
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Трабзонспор — Краснодар 0:2 (2-й тайм)

«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Политика

CNN: Россия унизила США из-за успеха в Сирии

По мнению американских журналистов, работающих на телеканале CNN, соглашение о совместном патрулировании участка на севере Сирии, которое заключили президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, стало провалом для США.
Страна Советов on-line 08:30
Экономика

Акции Tesla взлетели на 20% после публикации квартальной отчетности

Компания сообщила о чистой прибыли $143 млн, или $1,86 в пересчете на акцию, тогда как аналитики ожидали чистый убыток $0,42 в пересчете на акцию.
Коммерсантъ 05:54
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Путин пошутил про место России в рейтинге Doing Business

Президент России Владимир Путин на форуме Россия-Африка пошутил про место РФ и Маврикия в рейтинге Doing Business.
Московский Комсомолец 08:59
Здоровье

Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком

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В США арестовали Ахмеда Билалова

Ахмеда Билалова, по данным издания, задержали сотрудники иммиграционной и таможенной полиции утром во вторник в городе Санни-Айлс-Бич штата Флорида, где он в последние годы проживает со своими родными.
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев прокомментировал скандал с Наргиз

Российский продюсер Максим Фадеев в эфире передачи "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" прокомментировал скандал, связанный с уходом певицы Наргиз из его компании.
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Звезда «Битвы экстрасенсов» развеяла слухи вокруг своего пола

Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.
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Экономика

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 17:00
Экономика

ПФР не хватает денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году нужно 368 млрд рублей, заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
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В Испании эксгумировали останки диктатора Франко

Специалисты эксгумировали останки испанского диктатора Франсиско Франко, которые были захоронены в базилике в Долине Павших близ Мадрида.
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«Барселона» оставила бардак в раздевалке после матча со «Славией»

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Лавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент»

Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент.
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Сотрудники ИК-10 УФСИН по Татарстану пресекли попытку доставки в колонию гашиша. Наркотики были спрятаны в ошейник кошки.
Российская газета 08:18
Гаджеты

Какие смартфоны получат Android 10 до конца года

После выхода официальной версии Android 10, многие пользователи сразу же начали интересоваться, а какие же модели смартфонов получат это обновление.
The GEEK 10:23
Экономика

Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

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РБК 12:54
Общество

Мутко: в Приангарье выданы свидетельства на жилье на 16,2 млрд рублей

Свыше 5,7 тысячи свидетельств на жилье на сумму 16,2 миллиарда рублей выдано пострадавшим от паводка в Иркутской области, заявил вице-премьер России Виталий Мутко.
РИА Новости 07:07
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