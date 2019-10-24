Происшествия
РИА НовостиНайденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
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с чего всё началось
Специалисты не только определили национальность людей, найденных в кузове фуры в Англии, но и раскрыли другие подробности произошедшего, сообщил сайт «Би-би-си».Телеканал 360°06:31
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Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Известия вчера в 20:50
Культура
Ксения Собчак выяснила, сколько зарабатывает Александр Петров
Актер стал героем шоу телеведущей. Ксения пригласила на съемки очередного выпуска своего шоу «Осторожно, Собчак!»
7Дней.ру 07:00
Политика
Медведев призвал единороссов отказаться от самовыдвижения
Члены «Единой России», идущие на выборы в качестве самовыдвиженцев, вносят сумятицу — подобной практике необходимо положить конец, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 09:45
Общество
Госдума поддержала закон о горячем питании для младшеклассников
Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном обеспечении горячего питания для учеников младших классов.
Lenta.ru 10:20
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском 09:06
Экономика
Силуанов: зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году
Первый вице-премьер России, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в 2020 году зарплаты сотрудников бюджетных организаций вырастут на 7%. Заявление было сделано в эфире Первого канала.
Телеканал 360° 22 октября в 15:31
Общество
Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Герасименко
Депутаты Госдумы сняли неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко (ЕР) в связи с административным делом.
РИА Новости 09:03
Экономика
Госдума предварительно приняла проект федерального бюджета на три года
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. В приоритете национальные проекты, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 09:11
Происшествия
В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы
Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.
РИА Новости 07:37
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал умилительное фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев с сыном и дочерью В комментариях поклонники Лазарева отметили очевидное сходство его детей: у них одинаковые носы, улыбки и даже взгляд.
Вокруг ТВ 04:31
Шоу-бизнес
Майли Сайрус показала грудь в знак протеста против правил Instagram
Американская певица и звезда сериала «Ханна Монтана» Майли Сайрус выложила на своей странице в Instagram серию снимков, на которых ее грудь просвечивает через белую майку.
Пятый канал вчера в 20:44
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Хоккей
Канадский хоккеист Сопел рассказал об «адской» жизни в России
Канадский хоккеист Брент Сопел в подкасте Spittin Chiclets вспомнил о своей карьере в КХЛ.
Pravda.Ru 07:53
Наука
Мышей научили водить автомобиль
Ученым удалось научить мышей управлять миниатюрным автомобилем.
Мойка78 вчера в 19:13
Футбол
«Наполи» предложит Ибрагимовичу контракт на полтора года
Спорт-Экспресс 03:56
Наука
Ученые СПбГУ обнаружили природные ГМО-растения
Город+ вчера в 02:43
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе
Несмотря на значительное похолодание, циклон приблизит температуру к климатической норме для этого времени года, отмечают в Росгидромете.
Российская газета 10:20
Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink
Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
Вести.Хайтек 22 октября в 07:34
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru вчера в 01:39
Армия и оружие
Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
RT на русском 09:04
Авто
В РФ изменится транспортный налог
Введомстве уточняют, что вопрос об изменения параметров, которые определяют применение коэффициентов при вычислении транспортного налога, будет решаться правительством совместно с субъектами РФ, а также экспертами и бизнес-сообществом.
32CARS.ru 09:08
Единоборства
Макгрегор назвал неизбежным реванш с Хабибом
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор настроен на бой-реванш с Хабибом Нурмагомедовым, который год назад отвоевал у него титул чемпиона UFC в легком весе.
Инфо24 07:23
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
REGNUM вчера в 13:06
Здоровье
Диетолог рассказала о вреде куриного бульона
Российская газета 10:10
Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 08:55
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Шоу-бизнес
37-летняя Екатерина Волкова ждет второго ребенка
Звезда сериала «Воронины» поделилась и подробностями: они с супругом, архитектором Андреем Карповым, ждут девочку.
Wday.ru 05:29
Политика
Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business
Владимир Путин пошутил с исполняющим обязанности президента Маврикия Парамасивума П. Ваяпури о месте России в рейтинге Doing Business.
РИА Новости 08:19
Общество
В Челябинской области мужчина засудил соседку за курение на балконе
Снежинский городской суд Челябинской области взыскал с женщины 3000 рублей за курение на балконе, после того как против нее подал иск сосед снизу, сообщил судебный орган.
Аргументы и Факты 06:32