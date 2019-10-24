с чего всё началось

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Культура Ксения Собчак выяснила, сколько зарабатывает Александр Петров Актер стал героем шоу телеведущей. Ксения пригласила на съемки очередного выпуска своего шоу «Осторожно, Собчак!»

Политика Медведев призвал единороссов отказаться от самовыдвижения Члены «Единой России», идущие на выборы в качестве самовыдвиженцев, вносят сумятицу — подобной практике необходимо положить конец, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Общество Госдума поддержала закон о горячем питании для младшеклассников Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном обеспечении горячего питания для учеников младших классов.

Происшествия Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.

Экономика Силуанов: зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году Первый вице-премьер России, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в 2020 году зарплаты сотрудников бюджетных организаций вырастут на 7%. Заявление было сделано в эфире Первого канала.

Общество Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Герасименко Депутаты Госдумы сняли неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко (ЕР) в связи с административным делом.

Экономика Госдума предварительно приняла проект федерального бюджета на три года Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. В приоритете национальные проекты, передает ОТР.

Происшествия В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев опубликовал умилительное фото с сыном и дочерью Сергей Лазарев с сыном и дочерью В комментариях поклонники Лазарева отметили очевидное сходство его детей: у них одинаковые носы, улыбки и даже взгляд.

Шоу-бизнес Майли Сайрус показала грудь в знак протеста против правил Instagram Американская певица и звезда сериала «Ханна Монтана» Майли Сайрус выложила на своей странице в Instagram серию снимков, на которых ее грудь просвечивает через белую майку.

Экономика Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Хоккей Канадский хоккеист Сопел рассказал об «адской» жизни в России Канадский хоккеист Брент Сопел в подкасте Spittin Chiclets вспомнил о своей карьере в КХЛ.

Наука Мышей научили водить автомобиль Ученым удалось научить мышей управлять миниатюрным автомобилем.

Общество Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе Несмотря на значительное похолодание, циклон приблизит температуру к климатической норме для этого времени года, отмечают в Росгидромете.

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Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Армия и оружие Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.

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Происшествия В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

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Шоу-бизнес 37-летняя Екатерина Волкова ждет второго ребенка Звезда сериала «Воронины» поделилась и подробностями: они с супругом, архитектором Андреем Карповым, ждут девочку.

Политика Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business Владимир Путин пошутил с исполняющим обязанности президента Маврикия Парамасивума П. Ваяпури о месте России в рейтинге Doing Business.