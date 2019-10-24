Происшествия
РИА НовостиНайденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
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с чего всё началось
Специалисты не только определили национальность людей, найденных в кузове фуры в Англии, но и раскрыли другие подробности произошедшего, сообщил сайт «Би-би-си».Телеканал 360°06:31
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Шоу-бизнес
Лолита заявила, что похудела на 15 кг благодаря мужу-кровососу
Millionaire.ru 13:33
Финансы
Сечин рассказал о факторах глобальной нестабильности
Политика США является серьезным препятствием на пути устойчивого развития мировой экономики и энергетики, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин во время выступления с ключевым докладом «Общая цена нестабильности» на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне в четверг, 24 октября.
Известия 13:26
Общество
Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными
Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на Африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд.
РИА Новости 10:55
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Политика
Украинский Ощадбанк: Суд в Париже отказал РФ в приостановке взыскания $1,3 млрд
Парижский апелляционный суд отклонил заявление России, которая пыталась приостановить принудительное взыскание в пользу Ощадбанка 1,3 миллиарда долларов из-за утраты им активов в Крыму, сообщила в четверг пресс-служба крупнейшего украинского госбанка.
ПРАЙМ 11:41
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Происшествия
Суд заочно арестовал украинца по делу о нападении на посольство России
Российский суд заочно арестовал украинца Владимира Кошовенко, который обвиняется по делу о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году.
RT на русском 13:55
Хоккей
«Спартак» в гостях одержал волевую победу над «Торпедо»
В следующем матче Спартак на своем льду сыграет против рижского Динамо, а Торпедо дома встретится с Локомотивом.
Советский спорт 14:26
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 14:14
Армия и оружие
SANA сообщило о столкновении турецких войск с армией Асада
Associeted Press со ссылкой на министерство обороны Турции сообщает, что ведомство подтвердило столкновения с курдами в районе Рас-эль-Айна.
РБК 14:42
Кино
На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо
Русская Планета 01:25
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Армия и оружие
В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Журналисты называют причиной наличие у РФ стратегических ядерных сил.
Военное дело 01:05
Политика
Беседа Путина и Эрдогана один на один продлилась два часа
Во время переговоров в Сочи 22 октября президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, беседовали в формате «один на один» в течение минимум двух часов.
РБК 14:02
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
ТАСС 09:39
Футбол
ЦСКА — Ференцварош 0:1
Московский ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапе футбольной Лиги Европы, потерпев поражение от венгерского "Ференцвароша".
РИА Новости 14:47
Автоспорт
Renault не станет обжаловать дисквалификацию
Руководство Renault F1 решило не подавать апелляцию на решение FIA исключить Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола Гран При Японии.
Motorsport.com Россия 11:48
Футбол
«Краснодар» назвал состав на матч с «Трабзонспором»
Тренерский штаб «Краснодара» назвал стартовый состав команды на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора».
Нева Спорт 14:14
Происшествия
Мужчина заживо сгорел в автомобиле Tesla
Lenta.ru 12:47
Происшествия
Начальника больницы ФСИН уличили в продаже наркотиков заключенным
В Челябинской области начальника больницы управления ФСИН задержали за попытку сбыта наркотиков заключенным.
Lenta.ru 13:58
Армия и оружие
Россия отправит в Сирию «подкрепление»
Газета.Ru 08:48
Армия и оружие
В НАТО связали распад ДРСМД с увеличением расходов на оборону
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что прекращение Договора РСМД может рассматриваться как аргумент для роста расходов на оборону.
RT на русском 14:10
Происшествия
Басманный суд продлил до 25 января арест троим фигурантам дела Абызова
Басманный суд Москвы в среду продлил до 25 января 2020 года срок содержания под стражей троим фигурантам дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова - Максиму Русакову, Сергею Ильичеву и Галине Фрайденберг, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 12:37
Политика
Бутина подписала документы об освобождении
Осужденная в США россиянка Мария Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы.
ТАСС 11:29
Общество
Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию
В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru 13:42
Экономика
Песков рассказал о пользе списания долгов Африке
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия, списав африканским странам долг, открыла путь для работы своих компаний на континенте.
Взгляд.ру 14:47
Спорт
В совет WADA вошел пообещавший бороться с Россией украинец Жданов
Бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов представлен в качестве члена Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Газета.Ru 14:23
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита "Россия — Африка" в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные РБК.
РБК 12:54
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06