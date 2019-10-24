Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНайденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
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с чего всё началось
Специалисты не только определили национальность людей, найденных в кузове фуры в Англии, но и раскрыли другие подробности произошедшего, сообщил сайт «Би-би-си
».
Телеканал 360°06:31

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Найденные в грузовике в Великобритании 39 погибших оказались китайцами

Интерфакс06:32

В Британии установили гражданство найденных в грузовике 39 погибших

РБК07:18

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

РИА Новости07:38

Найденные в прицепе грузовика в Англии 39 погибших были гражданами КНР

ТАСС07:24

Полиция подтвердила гражданство КНР у 39 найденных мёртвыми в Англии

RT на русском07:29

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были китайцами

Газета.Ru09:10

Найденные в грузовике 39 погибших мигрантов оказались китайцами

Lenta.ru05:57
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:51, Ашберн
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