с чего всё началось

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Финансы Сечин рассказал о факторах глобальной нестабильности Политика США является серьезным препятствием на пути устойчивого развития мировой экономики и энергетики, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин во время выступления с ключевым докладом «Общая цена нестабильности» на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне в четверг, 24 октября.

Общество Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на Африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд.

Экономика Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Политика Украинский Ощадбанк: Суд в Париже отказал РФ в приостановке взыскания $1,3 млрд Парижский апелляционный суд отклонил заявление России, которая пыталась приостановить принудительное взыскание в пользу Ощадбанка 1,3 миллиарда долларов из-за утраты им активов в Крыму, сообщила в четверг пресс-служба крупнейшего украинского госбанка.

Политика Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.

Происшествия Суд заочно арестовал украинца по делу о нападении на посольство России Российский суд заочно арестовал украинца Владимира Кошовенко, который обвиняется по делу о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году.

Хоккей «Спартак» в гостях одержал волевую победу над «Торпедо» В следующем матче Спартак на своем льду сыграет против рижского Динамо, а Торпедо дома встретится с Локомотивом.

Политика Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.

Технологии Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие SANA сообщило о столкновении турецких войск с армией Асада Associeted Press со ссылкой на министерство обороны Турции сообщает, что ведомство подтвердило столкновения с курдами в районе Рас-эль-Айна.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Политика Беседа Путина и Эрдогана один на один продлилась два часа Во время переговоров в Сочи 22 октября президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, беседовали в формате «один на один» в течение минимум двух часов.

Общество Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.

Футбол ЦСКА — Ференцварош 0:1 Московский ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапе футбольной Лиги Европы, потерпев поражение от венгерского "Ференцвароша".

Автоспорт Renault не станет обжаловать дисквалификацию Руководство Renault F1 решило не подавать апелляцию на решение FIA исключить Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола Гран При Японии.

Футбол «Краснодар» назвал состав на матч с «Трабзонспором» Тренерский штаб «Краснодара» назвал стартовый состав команды на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора».

Происшествия Начальника больницы ФСИН уличили в продаже наркотиков заключенным В Челябинской области начальника больницы управления ФСИН задержали за попытку сбыта наркотиков заключенным.

Армия и оружие В НАТО связали распад ДРСМД с увеличением расходов на оборону Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что прекращение Договора РСМД может рассматриваться как аргумент для роста расходов на оборону.

Происшествия Басманный суд продлил до 25 января арест троим фигурантам дела Абызова Басманный суд Москвы в среду продлил до 25 января 2020 года срок содержания под стражей троим фигурантам дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова - Максиму Русакову, Сергею Ильичеву и Галине Фрайденберг, передает корреспондент ТАСС.

Политика Бутина подписала документы об освобождении Осужденная в США россиянка Мария Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы.

Общество Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.

Экономика Песков рассказал о пользе списания долгов Африке Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия, списав африканским странам долг, открыла путь для работы своих компаний на континенте.

Спорт В совет WADA вошел пообещавший бороться с Россией украинец Жданов Бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов представлен в качестве члена Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Экономика Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет Проведение саммита "Россия — Африка" в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные РБК.