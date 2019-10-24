Происшествия
РИА НовостиНайденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
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с чего всё началось
Специалисты не только определили национальность людей, найденных в кузове фуры в Англии, но и раскрыли другие подробности произошедшего, сообщил сайт «Би-би-си».Телеканал 360°06:31
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Политика
Песков заявил о соответствии меморандума по Сирии интересам Европы
Договоренности России и Турции по ситуации в Сирии соответствуют интересам европейских стран.
Известия 15:15
Космос
Страны СНГ объединятся для освоения космоса
Соглашение дает право каждой стране совместно с другими использовать национальные системы дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи и телерадиовещания.
Евразия.Эксперт вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала наличие тайной сестры
Телеведущая молчать не стала и прокомментировала ситуацию, Бородина заявила, что у нее «таких братьев и сестер в неделю по три штуки», а эту девушку она «знать не знает».
WMJ.ru 07:47
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 22 октября в 13:42
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Футбол
Динамо (Киев) — Копенгаген 1:1 (2-й тайм)
Оценивая шансы клубов, букмекеры обращают внимание на то, что «Динамо» не проигрывает в последних семи играх во всех турнирах, а также выиграло три домашних матча подряд.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:16
Футбол
ЦСКА — Ференцварош 0:1
Московский ЦСКА проиграл "Ференцварошу" из Будапешта в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 14:46
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки
Россия открыла своим компаниям путь для работы в Африке, простив африканским странам долги на общую сумму более $20 млрд.
РБК 15:29
Энергетика
Сечин уверен в росте спроса на нефть в 2020 году
Ранее News.ru писал, что ОПЕК снизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2019 году на 40 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрём — до 0,98 млн баррелей в сутки.
News.ru 05:49
Политика
Журналисты уличили Зеленского в манипулировании фактами
Журналисты нашли ряд нестыковок в ответах президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве.
Газета.Ru 13:17
Политика
Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»
Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ 08:58
Общество
«Росатом» пообещал вернуть в ФРГ ввезенный в Россию обедненный уран
«Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — указал представитель компании.
РБК вчера в 15:02
Общество
Елену Малышеву госпитализировали с гипертоническим кризом
Телеведущая Елена Малышева была госпитализирована с гипертоническим кризом. Об этом ведущая сообщила в своем Instagram.
ТАСС вчера в 02:29
Хоккей
«Спартак» одержал третью подряд победу в КХЛ, обыграв «Торпедо»
RT на русском 15:28
Общество
Книжный магазин отказался продавать журнал со Сталиным на обложке
Столичный книжный магазин «Молодая гвардия» отказался продавать и вернул издателям свежий номер исторического журнала «Дилетант», одной из тем которого стал советско-германский пакт 1939 года.
Общественное телевидение России 08:03
Гаджеты
В России открыт предзаказ на флагманский смартфон Sony Xperia 5
Уже сегодня все желающие могут сделать предзаказ на флагманский смартфон Sony Xperia 5. Производитель запустил данную возможность в онлайн-сервисах и фирменных магазинах, озвучив цены на новинку.
Актуальные Новости 07:01
Политика
В МИД заявили о скором возобновлении авиасообщения с Египтом
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал журналистам, что вопрос возобновления чартерных рейсов с курортными городами Египта будет решен в ближайшее время.
Известия 15:45
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством
Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.
Актуальные Новости 02:25
Музыка
Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу
Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
StarHit.ru 16:00
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru 22 октября в 23:10
Футбол
«Ювентус» победил «Локомотив» в Лиге Чемпионов
Телеканал 360° 22 октября в 17:35
Происшествия
ОНК: На фигурантов «московского дела» Баршая, Емельянова и Лесных оказывается давление в ИВС со стороны сокамерников
На фигурантов "московского дела" Андрея Баршая, Владимира Емельянова и Егора Лесных оказывается психологическое давление в ИВС со стороны сокамерников.
Эхо Москвы 16:14
Экономика
Россия попросила подогнать рейтинг Doing Business под себя
Место России в мировом рейтинге Doing Business должно быть выше, чем нынешнее 28-е, мешает этому несовершенство методологии подсчета.
Lenta.ru 13:00
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 14:30
Армия и оружие
В Китае озвучили сдерживающий США от нападения на Россию фактор
В Китае считают, что Америка строит военные планы в отношении России из-за наличия у последней стратегических ядерных сил.
Пятый канал 02:22
Происшествия
В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку
В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
ИА Новороссия 13:35
Политика
Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной
Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.
RT на русском 14:45