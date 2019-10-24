с чего всё началось

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Политика Песков заявил о соответствии меморандума по Сирии интересам Европы Договоренности России и Турции по ситуации в Сирии соответствуют интересам европейских стран.

Космос Страны СНГ объединятся для освоения космоса Соглашение дает право каждой стране совместно с другими использовать национальные системы дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи и телерадиовещания.

Шоу-бизнес Ксения Бородина прокомментировала наличие тайной сестры Телеведущая молчать не стала и прокомментировала ситуацию, Бородина заявила, что у нее «таких братьев и сестер в неделю по три штуки», а эту девушку она «знать не знает».

Экономика Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Экономика ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.

Футбол Динамо (Киев) — Копенгаген 1:1 (2-й тайм) Оценивая шансы клубов, букмекеры обращают внимание на то, что «Динамо» не проигрывает в последних семи играх во всех турнирах, а также выиграло три домашних матча подряд.

Футбол ЦСКА — Ференцварош 0:1 Московский ЦСКА проиграл "Ференцварошу" из Будапешта в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Экономика Кремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки Россия открыла своим компаниям путь для работы в Африке, простив африканским странам долги на общую сумму более $20 млрд.

Энергетика Сечин уверен в росте спроса на нефть в 2020 году Ранее News.ru писал, что ОПЕК снизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2019 году на 40 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрём — до 0,98 млн баррелей в сутки.

Политика Журналисты уличили Зеленского в манипулировании фактами Журналисты нашли ряд нестыковок в ответах президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве.

Политика Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России» Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.

Общество «Росатом» пообещал вернуть в ФРГ ввезенный в Россию обедненный уран «Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — указал представитель компании.

Общество Елену Малышеву госпитализировали с гипертоническим кризом Телеведущая Елена Малышева была госпитализирована с гипертоническим кризом. Об этом ведущая сообщила в своем Instagram.

Общество Книжный магазин отказался продавать журнал со Сталиным на обложке Столичный книжный магазин «Молодая гвардия» отказался продавать и вернул издателям свежий номер исторического журнала «Дилетант», одной из тем которого стал советско-германский пакт 1939 года.

Гаджеты В России открыт предзаказ на флагманский смартфон Sony Xperia 5 Уже сегодня все желающие могут сделать предзаказ на флагманский смартфон Sony Xperia 5. Производитель запустил данную возможность в онлайн-сервисах и фирменных магазинах, озвучив цены на новинку.

Политика В МИД заявили о скором возобновлении авиасообщения с Египтом Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал журналистам, что вопрос возобновления чартерных рейсов с курортными городами Египта будет решен в ближайшее время.

Здоровье Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.

Музыка Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.

Экономика Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.

Экономика Россия попросила подогнать рейтинг Doing Business под себя Место России в мировом рейтинге Doing Business должно быть выше, чем нынешнее 28-е, мешает этому несовершенство методологии подсчета.

Шоу-бизнес Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.

Армия и оружие В Китае озвучили сдерживающий США от нападения на Россию фактор В Китае считают, что Америка строит военные планы в отношении России из-за наличия у последней стратегических ядерных сил.

Происшествия В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.