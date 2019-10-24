Происшествия
РИА НовостиНайденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
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Погибшие, чьи тела были обнаружены в грузовике в промышленной зоне Уотерглейд города Грейс (английское графство Эссекс), оказались гражданами Китая, говорится в сообщении пресс-службы полицейского управления графства.Ведомости07:52
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