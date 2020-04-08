Коронавирус

РБКРБКНайденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

Взрыв газа на первом этаже кирпичного дома в селе Филинское Вачского района произошел в ночь на 8 апреля. Из-за взрыва произошло обрушение двух этажей. Сообщалось, что один человек погиб, пятеро были спасены из-под завалов.
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Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

РБК01:39

Дело о взрыве газа в доме в Нижегородской области расследуют по двум статьям

ТАСС02:22

Взрыв газа под Нижним Новгородом: извлеченный из-под завалов мужчина умер в больнице

Вести.Ru01:50

Погиб второй пострадавший при взрыве дома в Нижегородской области

Интерфакс02:09

Умер пострадавший при взрыве газа в доме в Нижегородской области

RT на русском01:59

Два человека погибли при обрушении дома в Нижегородской области

РИА Новости01:44

Главные новости к утру 8 апреля

Коммерсантъ00:10
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Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Общество

Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года

РИА Новости вчера в 09:22
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
RT на русском вчера в 01:57
Шоу-бизнес

Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.
РИА Новости 02:21
Экономика

Fitch пересмотрело прогнозы 15 российских банков

Международное агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по долгосрочному рейтингу 15 российских банков.
Вести.Ru 00:02
Энергетика

Мировые цены на нефть вновь начали незначительно расти

24 марта СМИ предположили, что звонок Трампа принцу Саудовской Аравии обвалил цены на нефть 9 марта.
ИА Новороссия 01:39
Здоровье

Борющимся с коронавирусом медикам в Бурятии повысят зарплату

Улан-Удэ, 8 апреля 2020, 08:41 — REGNUM В Бурятии повысят зарплату врачам, медсёстрам и вспомогательному персоналу, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.
REGNUM 01:41
Общество

На Украине решили спасать больных COVID-19 с помощью пакета на голове

Команда украинских врачей предложила использовать пакеты для неинвазивного CPAP (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением - прим. ред.) в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших COVID-19.
РИА Новости вчера в 19:44
Общество

Новых случаев коронавируса в Челябинской области не подтверждено

В Челябинской области не подтверждено новых случаев коронавирусной инфекции – остается 32 случая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора Алексея Текслера.
Доступ1 02:12
Политика

В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики

Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:38
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости 06 апреля в 04:11
Здоровье

Заболеваемость ОРВИ сократилась на 13% за неделю в Липецкой области

По данным Роспотребнадзора, за неделю в регионе зарегистрировано 4,3 тыс. случаев ОРВИ и гриппа.
Известия вчера в 09:21
Финансы

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 17:31
Общество

Соцопросы показали рост одобрения россиянами мер по борьбе с вирусом

ВЦИОМ провел соцопрос об оценке россиянами эффективности противоэпидемических мер, которые предпринимают власти страны.
РБК 00:00
Экономика

К 2035 году жителей Приамурья станет почти на 29 тысяч больше

Стратегию развития региона до 2035 года продолжают разрабатывать в Приамурье.
ИА Порт Амур вчера в 23:11
Происшествия

В Хабаровском крае умер первый пациент с коронавирусом

Телепорт 00:29
Происшествия

В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»

Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
REGNUM вчера в 11:24
Общество

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Коммерсантъ вчера в 13:49
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 21:33
Музыка

Участники «Голоса» устроили на сцене «самый сексуальный» поединок

Участники американской версии музыкального шоу «Голос» (The Voice), выступающие под псевдонимами Cedrice и Thunderstorm, стали соперниками в музыкальном соревновании.
ToDay News Ufa 01:55
ЖКХ

Мишустин запретил отключать коммунальные услуги должникам за ЖКУ

Коммунальные услуги за долги отключать россиянам временно не будут, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на видеозаседании президиума Координационного совета по противодействию распространения коронавируса Кроме того, правительство запретит начисление пени за просрочку по оплате ЖКУ.
ФАН 06 апреля в 06:00
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Шоу-бизнес

У актрисы сериала «Деффчонки» Галины Боб выявлен коронавирус

Актриса сериала "Деффчонки" Галина Боб сдала тест на коронавирус и получила положительный результат.
Газета.Ru 02:14
Спорт

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года

Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
NewInform вчера в 05:29
Кино

Смотрим фильмы и сериалы бесплатно

До конца апреля Кинопоиск HD предоставляет бесплатный доступ ко всем фильмам и сериалам.
Карталинская новь 06 апреля в 00:03
Экономика

Недельные расходы россиян сократились в 2 раза

Сумма повседневных еженедельных расходов в России c 30 марта по 5 апреля снизилась в 2 раза, подсчитал исследовательский холдинг "Ромир".
Вести.Ru вчера в 10:13
Общество

В США число умерших от коронавируса достигло рекордных 1736 за сутки

В общей сложности от коронавируса в США скончались более 12,7 тысячи человек.
BFM.ru вчера в 23:29
Общество

Китай возобновил пропуск грузов через три пункта на границе с РФ

Харбин, Китай, 8 апреля 2020, 09:21 — REGNUM Грузовое сообщение Китая с Россией возобновлено с 8 апреля через три пункта пропуска.
REGNUM 02:21
Шоу-бизнес

Умерла первая жена Александра Малинина

Новость о смерти первой жены Александра Малинина стала неожиданностью для звезд российского шоу-бизнеса.
Слово и Дело вчера в 02:58
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru 06 апреля в 21:58
Главное