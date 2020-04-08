Коронавирус
РБКНайденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер
Взрыв газа на первом этаже кирпичного дома в селе Филинское Вачского района произошел в ночь на 8 апреля. Из-за взрыва произошло обрушение двух этажей. Сообщалось, что один человек погиб, пятеро были спасены из-под завалов.
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Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Общество
Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
Шоу-бизнес
Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.
Экономика
Fitch пересмотрело прогнозы 15 российских банков
Международное агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по долгосрочному рейтингу 15 российских банков.
Энергетика
Мировые цены на нефть вновь начали незначительно расти
24 марта СМИ предположили, что звонок Трампа принцу Саудовской Аравии обвалил цены на нефть 9 марта.
Здоровье
Борющимся с коронавирусом медикам в Бурятии повысят зарплату
Улан-Удэ, 8 апреля 2020, 08:41 — REGNUM В Бурятии повысят зарплату врачам, медсёстрам и вспомогательному персоналу, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Общество
На Украине решили спасать больных COVID-19 с помощью пакета на голове
Команда украинских врачей предложила использовать пакеты для неинвазивного CPAP (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением - прим. ред.) в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших COVID-19.
Общество
Новых случаев коронавируса в Челябинской области не подтверждено
В Челябинской области не подтверждено новых случаев коронавирусной инфекции – остается 32 случая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора Алексея Текслера.
Политика
В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики
Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ сократилась на 13% за неделю в Липецкой области
По данным Роспотребнадзора, за неделю в регионе зарегистрировано 4,3 тыс. случаев ОРВИ и гриппа.
Финансы
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Общество
Соцопросы показали рост одобрения россиянами мер по борьбе с вирусом
ВЦИОМ провел соцопрос об оценке россиянами эффективности противоэпидемических мер, которые предпринимают власти страны.
Экономика
К 2035 году жителей Приамурья станет почти на 29 тысяч больше
Стратегию развития региона до 2035 года продолжают разрабатывать в Приамурье.
Происшествия
В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»
Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Музыка
Участники «Голоса» устроили на сцене «самый сексуальный» поединок
Участники американской версии музыкального шоу «Голос» (The Voice), выступающие под псевдонимами Cedrice и Thunderstorm, стали соперниками в музыкальном соревновании.
ЖКХ
Мишустин запретил отключать коммунальные услуги должникам за ЖКУ
Коммунальные услуги за долги отключать россиянам временно не будут, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на видеозаседании президиума Координационного совета по противодействию распространения коронавируса Кроме того, правительство запретит начисление пени за просрочку по оплате ЖКУ.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Шоу-бизнес
У актрисы сериала «Деффчонки» Галины Боб выявлен коронавирус
Актриса сериала "Деффчонки" Галина Боб сдала тест на коронавирус и получила положительный результат.
Спорт
Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года
Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
Кино
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До конца апреля Кинопоиск HD предоставляет бесплатный доступ ко всем фильмам и сериалам.
Экономика
Недельные расходы россиян сократились в 2 раза
Сумма повседневных еженедельных расходов в России c 30 марта по 5 апреля снизилась в 2 раза, подсчитал исследовательский холдинг "Ромир".
Общество
В США число умерших от коронавируса достигло рекордных 1736 за сутки
В общей сложности от коронавируса в США скончались более 12,7 тысячи человек.
Общество
Китай возобновил пропуск грузов через три пункта на границе с РФ
Харбин, Китай, 8 апреля 2020, 09:21 — REGNUM Грузовое сообщение Китая с Россией возобновлено с 8 апреля через три пункта пропуска.
Шоу-бизнес
Умерла первая жена Александра Малинина
Новость о смерти первой жены Александра Малинина стала неожиданностью для звезд российского шоу-бизнеса.
Происшествия