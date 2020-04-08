Взрыв газа на первом этаже кирпичного дома в селе Филинское Вачского района произошел в ночь на 8 апреля. Из-за взрыва произошло обрушение двух этажей. Сообщалось, что один человек погиб, пятеро были спасены из-под завалов.

Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

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