Общество
РИА НовостиНайденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
Читать в источнике
Оценить3,9K
с чего всё началось
Читатель 74.RU обнаружил в лесу в Челябинске десятки новеньких правительственных иномарок. Он прислал в редакцию фото и видео. Чёрные Toyota Camry припаркованы на участке рядом с озером Смолино.74.ru18 мая в 22:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 16:50, Ашберн
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $36 за баррель
Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru 10:10
Хоккей
Швейцария собирается отобрать у России чемпионат мира по хоккею
"Если WADA не отменит свое решение, то Россия не сможет провести чемпионат мира у себя .ИИХФ тогда сможет перенести чемпионат в Швейцарию", — приводит слова первого вице-президента Международной федерации хоккея с шайбой Калерво Куммолы РИА Новости.
Вести.Ru 15:16
Общество
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ вчера в 02:17
Футбол
39-летний форвард «Атлетика» Адурис завершил карьеру
Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис объявил о завершении карьеры футболиста. 39-летний испанец – лучший бомбардир баскского клуба в XXI веке.
Бомбардир.ру 11:46
Авто
Новый Hyundai Santa Fe получит интерьер в стиле Mercedes-Benz S-Class
Центральные дефлекторы, судя по фотографии, уступят место тачскрину и переедут вверх, а сам дисплей, как на новом S-Class, плавно «перейдет» в стильную глянцевую центральную консоль.
Автоновости дня 02:35
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Политика
В Госдуму внесли законопроект о ввозе дефицитных санкционных товаров
Сенаторы Константин Косачёв и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, который даёт правительству право разрешать ввоз в страну дефицитных санкционных товаров.
RT на русском 15:51
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ вчера в 03:38
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 16:22
Футбол
Новый сезон чемпионата Италии по футболу начнется 1 сентября
Сезон 2020/21 чемпионата Италии начнется 1 сентября, сообщила Федерация футбола страны (FIGC).
Коммерсантъ 14:02
Кино
Опубликован трейлер фильма о пытках геев в Чечне
Опубликован трейлер документального фильма о пытках геев в Чечне «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome To Chechnya).
Lenta.ru 13:01
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:56
Здоровье
В некоторых районах Ростовской области могут ослабить ограничения
С предложением ослабить режим самоизоляции для отдельных районов Ростовской области предложил заместитель губернатора Сергей Бондарев.
Южный автомобиль 06:12
Гаджеты
Технологические компании ищут свою нишу на рынке здравоохранения
Технологические компании ищут свою нишу на рынке здравоохранения Эпидемия COVID-19 стала жесточайшей проверкой для бизнеса: кто-то ее не переживет, какие-то предприятия массово увольняют людей в надежде преодолеть кризис.
Коммерсантъ 11:03
Общество
Варвара Караулова выйдет замуж за своего адвоката
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), выходит замуж за защищавшего ее адвоката Олега Елисеева.
Вести.Ru 15:47
Технологии
Apple и Google придумали, как отслеживать контакты лиц с коронавирусом
Технологию отслеживания контактов лиц, заразившихся коронавирусом, разработанную компаниями Apple и Google, начали использовать власти нескольких штатах США, 20 мая сообщает телекомпания CNBC.
ИА Красная Весна 15:56
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс 15:04
Политика
Трамп хочет провести саммит G7 в своей резиденции
Напомним, в марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир объявил, что президент США Дональд Трамп из-за пандемии коронавируса решил отменить встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, которая должна была состояться в июне.
Аргументы и Факты 11:34
Политика
Путин поддержал выдвижение президента Татарстана на третий срок
Президент России Владимир Путин поддержал намерение президента Татарстана Рустама Минниханова вновь баллотироваться на должность главы региона.
Коммерсантъ 10:05
Общество
Глава Минздрава Северной Осетии заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев заразился коронавирусом.
ТАСС 15:38
Армия и оружие
Шойгу назвал наибольшую угрозу для военной безопасности России
Наибольшую угрозу для военной безопасности России на сегодняшний день несет западное стратегическое направление.
Вечерняя Москва 09:39
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге в Московском регионе
По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 20 мая до конца суток 21 мая в регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег.
RT на русском 16:14
Шоу-бизнес
Певица Сиа усыновила двух подростков
44-летняя певица Сиа сообщила, что в прошлом году усыновила двух мальчиков подросткового возраста.
Paparazzi.ru 02:33
Политика
США отправили аппараты ИВЛ в Россию
США отправили первый военный самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для России.
Lenta.ru 12:53
Интернет
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
CNews 03:19
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 15:53
Культура
Netflix представил трейлер финального сезона «13 причин почему»
Потоковый сервис Netflix представил трейлер четвертого, заключительного сезона одного из своих самых скандальных проектов — сериала «13 причин почему».
Культуромания 14:07