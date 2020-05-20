Общество

РИА НовостиРИА НовостиНайденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
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с чего всё началось

Фары без фанфар. В челябинском лесу нашли десятки новых правительственных иномарок

Читатель 74.RU обнаружил в лесу в Челябинске десятки новеньких правительственных иномарок. Он прислал в редакцию фото и видео. Чёрные Toyota Camry припаркованы на участке рядом с озером Смолино.
74.ru18 мая в 22:45

Подробнее о событии

Правительственные автомобили из Челябинского «леса» передадут соцслужбам

РБК10:26

На борьбу с Covid. Оставленные в челябинском лесу иномарки отдадут врачам

АиФ Челябинск04:43

Найденные в челябинском лесу иномарки используют для борьбы с COVID-19

Московский Комсомолец09:52

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

РИА Новости07:33

Власти Челябинской области определились с судьбой представительских иномарок, простаивающих в лесу

74.ru04:45

Саммиты ушли, а след остался: в лесу в Челябинске нашли полсотни правительственных авто

КП - Челябинск10:20

Что будет с найденными у озера в Челябинске иномарками

Челябинск Сегодня02:58
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 13:49, Ашберн
Общество

ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19

За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе брифинга в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
РБК 12:27
72
Общество

Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
329
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев

"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
ТАСС 13:48
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Общество

Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы

Европейский суд отклонил иск компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG на решение о распространении норм законодательства на газопроводы из третьих стран.
РИА Новости 10:51
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Общество

В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19

В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
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Политика

Путин поручил направить Дагестану средства для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать Дагестану дополнительную финансовую помощь.
Lenta.ru 12:24
39
Энергетика

Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru вчера в 01:44
1,6K
Общество

В Омской области продлили режим самоизоляции до 3 июня

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 3 июня, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Александра Буркова.
РИА Новости 11:31
26
Общество

Костромичи начали оформлять пособия на детей от 3 до 7 лет

Аурика Дроздник, директор Департамента по труду и социальной защите Костромской области: «Если ребенку на 1 января уже было 3 года или он родился 1 января три года назад, то выплата будет назначена с 1 января 2020 года, независимо от того, когда гражданин за ней обратится».
ГТРК Кострома 07:50
7
Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
5,5K
Шоу-бизнес

Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой

Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
15
Общество

Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая

Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
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Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
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Политика

МИД РФ прокомментировал удаление YouTube-каналов пророссийских СМИ

Удаление YouTube-каналов «Крым 24», «Anna News» и «News-Front» является очередным актом дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны властей США, заявила пресс-служба МИД России 20 мая в сообщении на сайте министерства.
ИА Красная Весна 13:14
8
Происшествия

Стрельба произошла на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
33
Кино

Тюменский фильм «Взрослые дети» выйдет на экраны летом 2020 года

По словам одного из создателей Андрея Басова, премьера "Взрослых детей" планируется летом 2020 года.
Вслух.Ру 02:49
Общество

Турция не примет в июне туристов из России

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.
ТАСС 11:16
20
Общество

Пользователям «Социального мониторинга» выписали штрафов более чем на 200 млн рублей

Штрафы выписаны примерно 30% пользователей приложения: некоторые из них получили по 2–3 штрафа, говорит представитель мэрии.
Ведомости 10:35
3
Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
1,3K
Армия и оружие

В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3

Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
22
Общество

В Петербурге начали выплаты на покупку масок и перчаток

Ранее сообщалось, что власти Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и семьям, имеющим ребенка-инвалида, на приобретение масок и перчаток.
РИА Новости 09:50
187
Общество

Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов

В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
366
Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
4,8K
Общество

В Ухане запретили есть диких животных

Еще в конце февраля правительство Китая постановило ввести запрет на нелегальную торговлю дикими животными, а также искоренить у населения страны привычку употреблять в пищу их мясо.
Плюс один +1 12:09
1
Политика

Правительство Украины одобрило открытие границ с ЕС и Молдавией

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кабинет министров Украины одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдавией.
Коммерсантъ 08:46
4
Политика

Порошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 11:13
30
Культура

Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»

Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
400
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
1,7K
Футбол

«Сеул» оштрафовали за размещение секс-кукол на трибунах

Дисциплинарный комитет чемпионата Кореи оштрафовал «Сеул» на 100 млн вон (81,4 тысячи долларов) за использование секс-кукол на трибунах, сообщает Reuters.
Спорт-Экспресс 11:02
Армия и оружие

На китайском полигоне заметили необычный танк

На одном из полигонов Китая заметили необычную модификацию танка Тип 59.
Lenta.ru 08:48
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