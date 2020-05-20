Общество
РИА НовостиНайденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
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с чего всё началось
Читатель 74.RU обнаружил в лесу в Челябинске десятки новеньких правительственных иномарок. Он прислал в редакцию фото и видео. Чёрные Toyota Camry припаркованы на участке рядом с озером Смолино.74.ru18 мая в 22:45
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Общество
ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19
За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе брифинга в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
РБК 12:27
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев
"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
ТАСС 13:48
Общество
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы
Европейский суд отклонил иск компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG на решение о распространении норм законодательства на газопроводы из третьих стран.
РИА Новости 10:51
Общество
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
Политика
Путин поручил направить Дагестану средства для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать Дагестану дополнительную финансовую помощь.
Lenta.ru 12:24
Энергетика
Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru вчера в 01:44
Общество
В Омской области продлили режим самоизоляции до 3 июня
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 3 июня, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Александра Буркова.
РИА Новости 11:31
Общество
Костромичи начали оформлять пособия на детей от 3 до 7 лет
Аурика Дроздник, директор Департамента по труду и социальной защите Костромской области: «Если ребенку на 1 января уже было 3 года или он родился 1 января три года назад, то выплата будет назначена с 1 января 2020 года, независимо от того, когда гражданин за ней обратится».
ГТРК Кострома 07:50
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Политика
МИД РФ прокомментировал удаление YouTube-каналов пророссийских СМИ
Удаление YouTube-каналов «Крым 24», «Anna News» и «News-Front» является очередным актом дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны властей США, заявила пресс-служба МИД России 20 мая в сообщении на сайте министерства.
ИА Красная Весна 13:14
Происшествия
Стрельба произошла на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
Кино
Тюменский фильм «Взрослые дети» выйдет на экраны летом 2020 года
По словам одного из создателей Андрея Басова, премьера "Взрослых детей" планируется летом 2020 года.
Вслух.Ру 02:49
Общество
Турция не примет в июне туристов из России
Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.
ТАСС 11:16
Общество
Пользователям «Социального мониторинга» выписали штрафов более чем на 200 млн рублей
Штрафы выписаны примерно 30% пользователей приложения: некоторые из них получили по 2–3 штрафа, говорит представитель мэрии.
Ведомости 10:35
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Армия и оружие
В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3
Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
Общество
В Петербурге начали выплаты на покупку масок и перчаток
Ранее сообщалось, что власти Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и семьям, имеющим ребенка-инвалида, на приобретение масок и перчаток.
РИА Новости 09:50
Общество
Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
В Ухане запретили есть диких животных
Еще в конце февраля правительство Китая постановило ввести запрет на нелегальную торговлю дикими животными, а также искоренить у населения страны привычку употреблять в пищу их мясо.
Плюс один +1 12:09
Политика
Правительство Украины одобрило открытие границ с ЕС и Молдавией
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кабинет министров Украины одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдавией.
Коммерсантъ 08:46
Политика
Порошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 11:13
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Футбол
«Сеул» оштрафовали за размещение секс-кукол на трибунах
Дисциплинарный комитет чемпионата Кореи оштрафовал «Сеул» на 100 млн вон (81,4 тысячи долларов) за использование секс-кукол на трибунах, сообщает Reuters.
Спорт-Экспресс 11:02
Армия и оружие
На китайском полигоне заметили необычный танк
На одном из полигонов Китая заметили необычную модификацию танка Тип 59.
Lenta.ru 08:48