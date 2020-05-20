Читатель 74.RU обнаружил в лесу в Челябинске десятки новеньких правительственных иномарок. Он прислал в редакцию фото и видео. Чёрные Toyota Camry припаркованы на участке рядом с озером Смолино.

с чего всё началось

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.

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