Читатель 74.RU обнаружил в лесу в Челябинске десятки новеньких правительственных иномарок. Он прислал в редакцию фото и видео. Чёрные Toyota Camry припаркованы на участке рядом с озером Смолино.

с чего всё началось

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.

Общество Немецкий регулятор освободил «Северный поток» от газовой директивы Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило "Северный поток" от правил Газовой директивы ЕС на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG. 231

Шоу-бизнес Муж Гагариной поделился «личным» стихотворением собственного сочинения Поклонники обсуждают последние посты фотографа на фоне слухов о разводе Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" мужа Полины Гагариной, фотографа Дмитрия Исхакова, появился необычный пост. 11

Здоровье 898 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье За все время в Подмосковье было выявлено 3 165 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. 1,2K

Политика ЛНР пообещала отодвинуть линию соприкосновения в Донбассе ЛНР отодвинет линию соприкосновения в Донбассе, если Вооруженные силы Украины не прекратят обстрелы мирного населения и объектов инфраструктуры, принадлежащих республике. 298

Политика Путин поручил кабмину обеспечить финансовую поддержку Дагестану «Правительству России обеспечить оказание Республике Дагестан дополнительной финансовой поддержки за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета для реализации мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в перечне поручений Путина, опубликованных на сайте Кремля. 9

Кино Тимоти Олифант примерит броню Бобы Фетта во втором сезоне «Мандалорца» 15 мая стало известно, что звезда «Правосудия» Тимоти Олифант присоединился к актерскому составу второго сезона сериала «Мандалорец».

Технологии Ученые составили первую карту «зеленого снега» Антарктиды Британские ученые зафиксировали расположение зеленых водорослей в Антарктиде, от которых снег становится зеленым.

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм. 5,4K

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 4,8K

Общество Единственный сын Светланы Моргуновой умер от коронавируса Теле- и радиоведущая, народная артистка и легендарный советский диктор Светлана Моргунова понесла большую утрату: 19 мая скончался ее единственный сын Максим. 5

Общество Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией. 125

Энергетика Российский газ в Турции перестал быть востребованным Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ). 286

Общество В Петербурге начали выплаты на покупку масок и перчаток Ранее сообщалось, что власти Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и семьям, имеющим ребенка-инвалида, на приобретение масок и перчаток. 133

Политика Украина одобрила открытие 66 погранпунктов на границе с ЕС и Молдавией Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдавией, пункты пропуска на границе с РФ и Белоруссией пока останутся закрытыми. 3

Шоу-бизнес Кристину Асмус в необычном виде приняли за подростка Актриса Кристина Асмус, звезда сериала «Интерны», не перестает удивлять подписчиков: недавно она опубликовала фотографию в Instagram блоге, на которой изображена в необычном виде. 1

Здоровье Мэр Краснодара пригрозил продлением карантина Глава Краснодара Евгений Первышов 20 мая рассказал о планах по карантину. По его словам, все меньше горожан соблюдают его. 104

Происшествия Сотрудник пермского Минздрава заболел коронавирусом У одного из сотрудников министерства здравоохранения Пермского края выявлена коронавирусная инфекция. 1

Происшествия В Саратове пострадали семь человек в ДТП с маршруткой Семь человек получили травмы в результате дорожной аварии с маршрутной "Газелью" в Саратове в среду, сообщил ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин. 5