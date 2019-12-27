Происшествия

Газета.RuГазета.RuНайдено обезглавленное тело жаловавшегося на росгвардейцев омича

По словам девушки, Дмитрия Федорова убили 26 декабря. По данным местных СМИ, обезглавленное тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей улицы. Ранее Федоров заявлял, что ему подбросили наркотики и заставили подписать признательные показания.
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