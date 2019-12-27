Происшествия
REGNUMЗаявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
Парень утверждал, что наркотики ему подкинули. В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей. Характер увечий вызвал у депутата, адвоката и отца омича сомнения в версии полицейских.
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Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
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Падение продаж легковых машин может спровоцировать падение авторынка на 4%. Объем продаж легковых автомобилей за 10 месяцев 2019 года составил почти 139 тысяч, что на 3% меньше, чем за такой же период прошлого года.
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Политика
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СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись переговоров с экипажем потерпевшего крушение в Алма-Ате самолета Fokker-100.
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Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Технологии
Разработчик World of Tanks рассказал о будущем игры
Говоря об истории появления «танков», Макаров рассказал, что проект изначально создавался как многопользовательская игра про эльфов.
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Дилеры получили кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4
Старт продаж новинки запланирован на апрель 2020-го, но уже сейчас серийные паркетники из тестовой партии добрались до дилеров бренда.
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Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат России в танцах на льду
Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото проходящего в Красноярске чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду.
Армия и оружие
Истребители Су-30СМ прибыли в Армению
В дальнейшем Армения планирует приобрести еще несколько российских истребителей Ранее глава Минобороны Армении Давид Тоноян сообщил, что закупленные у России четыре истребителя Су-30СМ будут в Армении в январе-феврале будущего года, напоминает Sputnik Армения.
Общество
Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Марком Захаровым
РИА Новости / Владимир Астапкович Народную артистку СССР, худрука театра "Современник" Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой знаменитого режиссера Марка Захарова.
Технологии
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Российская система бесконтактных платежей по NFC Mir Pay — аналог Samsung Pay и Apple Pay — может попасть в список приложений, обязательных к предустановке на гаджетах, которые продаются в России.
Экономика
Среднегодовой размер пенсии по старости в РФ вырос до 15,5 тыс. рублей
В 2019 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос до 15,5 тысячи рублей.
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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар в своём инстаграме опубликовал совместную фотографию со своими бывшими одноклубниками – форвардами "Барселоны" Лионелем Месси и Луисом Суаресом.
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Песков опроверг версию о теракте в Магнитогорске год назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа.
Религия
В РПЦ изменили правила крещения детей
В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
Политика
Лавров увидел цинизм в санкциях США против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «РИА Новости», что включение санкций против газопровода «Северный поток-2» в оборонный бюджет США является вмешательством в дела европейского бизнеса.
Политика
Путин засомневался в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Лидер Российской Федерации Владимир Путин на заседании Президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил: он сомневается, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему от реализации нацпроектов.
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Песков прокомментировал высокие траты Москвы на Новый год и украшения
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Экономика
Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
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Четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам (MMA) Федор Емельяненко в интервью Sport 24 назвал своего брата Александра «мертвым».
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Зеленский уволил главу ГБР Романа Трубу
Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований Украины Романа Трубу.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
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Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»
Знаменитый юморист Евгений Петросян, возможно, совершил ошибку, решив ознакомиться с выпуском ток-шоу на сон грядущий и не отложил просмотр на поздний срок.