Происшествия

REGNUMREGNUMЗаявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

Парень утверждал, что наркотики ему подкинули. В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей. Характер увечий вызвал у депутата, адвоката и отца омича сомнения в версии полицейских.
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«Такое может случиться с каждым»: как избежать участи омского «Голунова»?

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Следователи пока не нашли криминала в гибели Федорова, которого обнаружили обезглавленным после истории

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Умер житель Омска, который пожаловался на подбросивших ему наркотики росгвардейцев

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Дело обезглавленного омича: комментарии медиков, следователей, машиниста электрички

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Омич, заявлявший, что ему подбросили наркотики, сам попал под электричку

РИА ОмскИнформ02:04

Официально: УМВД проверит информацию о давлении силовиков на обезглавленного омича

Город55.ру01:37
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Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
РИА Новости 03:15
Политика

Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье

Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
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Происшествия

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LentaChel.ru вчера в 22:51
Экономика

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Лидером среди российских миллиардеров по росту состояния за уходящее десятилетие стал совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, сообщает 27 декабря Forbes.
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Политика

Парламент Черногории утвердил спорный закон о церквях

Парламента Черногории утвердил спорный закон о церквях, вызвавший противодействие крупнейшей из них – Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви.
РИА Новости вчера в 20:40
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
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Авто

Продажи машин в Петербурге упали на 3% за 2019 год

Падение продаж легковых машин может спровоцировать падение авторынка на 4%. Объем продаж легковых автомобилей за 10 месяцев 2019 года составил почти 139 тысяч, что на 3% меньше, чем за такой же период прошлого года.
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Происшествия

Фигурант «дела Baring Vostok» передумал признавать вину

24 декабря источник "Интерфакса" заявил, что Кордичев "про которого в СМИ писали, что он признал вину в мошенничестве, никаких дополнительных показаний не давал, отказавшись признать вину в растрате".
Интерфакс 01:13
Политика

В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым

Известия вчера в 15:05
Происшествия

СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом

Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись переговоров с экипажем потерпевшего крушение в Алма-Ате самолета Fokker-100.
РИА Новости 04:11
Общество

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
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Технологии

Разработчик World of Tanks рассказал о будущем игры

Говоря об истории появления «танков», Макаров рассказал, что проект изначально создавался как многопользовательская игра про эльфов.
Newstracker.ru вчера в 09:32
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Дилеры получили кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4

Старт продаж новинки запланирован на апрель 2020-го, но уже сейчас серийные паркетники из тестовой партии добрались до дилеров бренда.
Новые автомобили 25 декабря в 20:15
Фигурное катание

Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат России в танцах на льду

Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото проходящего в Красноярске чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду.
РИА Новости 04:08
Общество

Трамп пошутил после удаления сцены с его участием из «Один дома 2»

РБК 04:26
Армия и оружие

Истребители Су-30СМ прибыли в Армению

В дальнейшем Армения планирует приобрести еще несколько российских истребителей Ранее глава Минобороны Армении Давид Тоноян сообщил, что закупленные у России четыре истребителя Су-30СМ будут в Армении в январе-феврале будущего года, напоминает Sputnik Армения.
Вестник Кавказа 04:18
Общество

Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Марком Захаровым

РИА Новости / Владимир Астапкович Народную артистку СССР, худрука театра "Современник" Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой знаменитого режиссера Марка Захарова.
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Технологии

Платежная система «Мир» может предустанавливаться на гаджеты в России

Российская система бесконтактных платежей по NFC Mir Pay — аналог Samsung Pay и Apple Pay — может попасть в список приложений, обязательных к предустановке на гаджетах, которые продаются в России.
Известия вчера в 14:00
Экономика

Среднегодовой размер пенсии по старости в РФ вырос до 15,5 тыс. рублей

В 2019 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос до 15,5 тысячи рублей.
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Футбол

Неймар опубликовал фото с Месси и Суаресом

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар в своём инстаграме опубликовал совместную фотографию со своими бывшими одноклубниками – форвардами "Барселоны" Лионелем Месси и Луисом Суаресом.
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Общество

Песков опроверг версию о теракте в Магнитогорске год назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа.
РИА Новости 04:18
Религия

В РПЦ изменили правила крещения детей

В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
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Лавров увидел цинизм в санкциях США против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «РИА Новости», что включение санкций против газопровода «Северный поток-2» в оборонный бюджет США является вмешательством в дела европейского бизнеса.
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Политика

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Лидер Российской Федерации Владимир Путин на заседании Президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил: он сомневается, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему от реализации нацпроектов.
Капитал страны 25 декабря в 10:12
Общество

Песков прокомментировал высокие траты Москвы на Новый год и украшения

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения о высоких тратах Москвы на празднование Нового года и украшения города, отметил, что столица пропорционально очень много зарабатывает.
РИА Новости 04:31
Экономика

Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
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Единоборства

Федор Емельяненко назвал своего брата Александра «мертвым»

Четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам (MMA) Федор Емельяненко в интервью Sport 24 назвал своего брата Александра «мертвым».
Rambler News Service вчера в 11:32
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Зеленский уволил главу ГБР Романа Трубу

Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований Украины Романа Трубу.
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Общество

Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
РИА Новости вчера в 17:30
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Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»

Знаменитый юморист Евгений Петросян, возможно, совершил ошибку, решив ознакомиться с выпуском ток-шоу на сон грядущий и не отложил просмотр на поздний срок.
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