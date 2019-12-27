Происшествия

Газета.RuГазета.RuНайдено обезглавленное тело жаловавшегося на росгвардейцев омича

По словам девушки, Дмитрия Федорова убили 26 декабря. По данным местных СМИ, обезглавленное тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей улицы. Ранее Федоров заявлял, что ему подбросили наркотики и заставили подписать признательные показания.
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с чего всё началось

«Его привезли туда уже мертвым». Невеста Дмитрия Федорова не верит в официальную версию гибели

Портал Om1.ru сообщал сегодня о гибели 25-летнего омича Дмитрия Федорова, который утверждал, что ему подбросили наркотики. Нам удалось связаться с невестой Дмитрия, Людмилой. Молодые люди жили вместе семь лет, через две недели они должны были пожениться.
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Умер житель Омска, который пожаловался на подбросивших ему наркотики росгвардейцев

Говорит Москва00:59
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В авиакатастрофе в Казахстане выжили 93 человека

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В Самаре геям и проституткам запретили быть донорами крови

В Самаре на сайте областной станции переливания крови разместили информацию, которая поясняет, кто не может стать донором.
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Песков назвал слухами версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске

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МЧС показало видео с места аварии автобуса под Липецком

Газета.Ru вчера в 17:34
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Алиев стал чемпионом России по фигурному катанию

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В WhatsApp появятся исчезающие сообщения для групповых чатов

Еще в октябре ходили слухи, что WhatsApp тестирует новую функцию под названием «Исчезающие сообщения», но ее смысл до сих пор не ясен.
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Егоров ушел с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС

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Шоу-бизнес

Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»

Суть событий 01:29
Происшествия

Сухогруз врезался в набережную в Стамбуле при проходе Босфора

Судно-контейнеровоз Songa Iridium, ходящее под флагом Либерии, при проходе через Босфор врезалось в набережную в районе Румели Хисары в Стамбуле.
REGNUM 05:34
Экономика

ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками

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Армия и оружие

Первый ракетный комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство

Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
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Tvoe-avto.com вчера в 10:53
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Емельяненко рассказал, почему согласился на бой с Кадыровым

Александр Емельяненко рассказал, почему согласился провести бой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
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Появилось видео прототипа Tesla Model Y с двумя моторами

Прототип Tesla Model Y с двумя движками был заснят в округе Сан-Луис-Обиспо (Калифорния) во время дорожных тестов.
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Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

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Почти половина заявленных в 2019 году космических пусков не состоялась

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Трутнев попросил Медведева объявить выговор замглавы Минпромторга

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев попросил премьер-министра Дмитрия Медведева объявить выговор замглавы Минпромторга Виктору Евтухову.
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Американские и российские военные подрались в Сирии

На востоке Сирии произошла драка между российскими и американскими военными.
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Суть проблемы заключается в том, что при съемке видеозаписи, имеющей вес более 4 Гб, приложение камеры хоть и продолжает съемку, однако сохраняет ролик следующим файлом.
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Армия и оружие

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Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 12:19
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