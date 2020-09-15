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РИА Новости
РИА Новости

Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство

Ученые нашли самое маленькое белковое соединение, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell.В источнике
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РИА Новости

Ученые обнаружили компонент, способный предотвращать COVID-19

РИА Новости03:26
Газета.Ru

Ученые нашли полностью нейтрализующее коронавирус средство

Газета.Ru03:19
Известия

Ученые нашли нейтрализатор коронавируса

Известия19:08
Российская газета

Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство

Российская газета22:04
РЕН ТВ

Ученые научились нейтрализовать коронавирус

РЕН ТВ19:44
РБК

Ученые из США обнаружили нейтрализующий коронавирус препарат

РБК22:42
Lenta.ru

Найден полностью нейтрализующий коронавирус препарат

Lenta.ru17:10

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
Дождь05:20
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В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведомости06:30
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Тихановская напомнила Путину о нелегитимности Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиционной партии страны Светлана Тихановская высказалась на тему встречи главы РФ Владимира Путина и «нелегитимного» Александра Лукашенко, который по итогам выборов набрал наибольшее количество голосов.
Live24вчера в 07:31
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AMD показала новую видеокарту AMD Radeon RX 6000

Производитель отметил, что будущие видеокарты, созданные на базе архитектуры RDNA2, будут иметь "совершенно новый" дизайн системы охлаждения. https: / / twitter.com / Radeon / status / 1305612438675562496 Ожидается, что AMD официально представит новую линейку графических процессоров 28 октября 2020 года.
REGNUM23:06
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