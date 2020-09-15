Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
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Ученые нашли самое маленькое белковое соединение, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell.В источнике
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