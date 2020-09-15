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РИА Новости
РИА Новости

Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство

Ученые нашли самое маленькое белковое соединение, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Ученые обнаружили компонент, способный предотвращать COVID-19

РИА Новости03:26
Известия

Ученые нашли нейтрализатор коронавируса

Известия19:08
РБК

Ученые из США обнаружили нейтрализующий коронавирус препарат

РБК22:42
Российская газета

Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство

Российская газета22:04
РЕН ТВ

Ученые научились нейтрализовать коронавирус

РЕН ТВ19:44
Газета.Ru

Ученые нашли полностью нейтрализующее коронавирус средство

Газета.Ru03:19
Lenta.ru

Найден полностью нейтрализующий коронавирус препарат

Lenta.ru17:10

«Динамо» попросило РФС проверить судью Лапочкина на полиграфе

Московское "Динамо" опубликовало заявление, в котором попросило экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) проверить арбитра Сергея Лапочкина на полиграфе по итогам матча 7-го тура РПЛ с "Рубином".
Газета.Ru05:31

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
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Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.
РИА Новостивчера в 13:35
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