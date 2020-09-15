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РИА Новости
РИА Новости

Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство

Ученые нашли самое маленькое белковое соединение, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Ученые нашли полностью нейтрализующее коронавирус средство

Газета.Ru03:19
РИА Новости

Ученые обнаружили компонент, способный предотвращать COVID-19

РИА Новости03:26
Известия

Ученые нашли нейтрализатор коронавируса

Известия19:08
Российская газета

Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство

Российская газета22:04
РЕН ТВ

Ученые научились нейтрализовать коронавирус

РЕН ТВ19:44
РБК

Ученые из США обнаружили нейтрализующий коронавирус препарат

РБК22:42
Lenta.ru

Найден полностью нейтрализующий коронавирус препарат

Lenta.ru17:10

В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального
BFM.ru07:45
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Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.
Вести.Ru08:16
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NYT сообщила о плане Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки»

Не могу обещать, но надеюсь, что дней через десять пройдет еще одна встреча советников, а уже после нее должен пройти саммит с участием лидеров «нормандской четверки», — сообщил украинский президент.
РБК08:24

АВВ установил систему электродвижения Azipod на новый паром Wasaline

Как отмечается, в сообщении пресс-службы АВВ, установка системы Azipod на борт парома была выполнена за одну неделю, а благодаря эффективности работы системы, экономия времени эксплуатации судна составит до четырех дней в год.
PortNews01:19