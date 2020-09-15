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РИА Новости
РИА Новости

Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство

Ученые нашли самое маленькое белковое соединение, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Ученые обнаружили компонент, способный предотвращать COVID-19

РИА Новости03:26
Известия

Ученые нашли нейтрализатор коронавируса

Известия19:08
РБК

Ученые из США обнаружили нейтрализующий коронавирус препарат

РБК22:42
Российская газета

Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство

Российская газета22:04
РЕН ТВ

Ученые научились нейтрализовать коронавирус

РЕН ТВ19:44
Газета.Ru

Ученые нашли полностью нейтрализующее коронавирус средство

Газета.Ru03:19
Lenta.ru

Найден полностью нейтрализующий коронавирус препарат

Lenta.ru17:10

На Украине разгерметизировался газопровод с российским газом

Газовый трубопровод, поставляющий российский газ в Европу, разгерметизировался в районе поселка городского типа Чабаны в Киевской области, сообщил исполнительный комитет Чабанского поселкового совета.
На Украине разгерметизировался газопровод с российским газом
Ведомости02:36
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Карпин: Хашимото не сыграл с «Локомотивом» из-за проблем с коленом

Полузащитник "Ростова" Кенто Хашимото не вышел на поле в матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом" из-за проблем с коленом, заявил главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
РИА Новости17:57

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
45

Россия начала отводить резерв силовиков от границ с Белоруссией

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи.
РЕН ТВ03:56
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На границе Белоруссии и Украины скопились несколько сотен хасидов

Несколько сотен паломников-хасидов скопились на границе Белоруссии и Украины, они не оставляют попыток попасть на Украину несмотря на запрет, сообщила во вторник пресс-служба украинской государственной пограничной службы.
РИА Новости02:38

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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