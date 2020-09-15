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Российская газета
Российская газета

Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство

Сообщается, что Ab8 было получено с помощью биологической молекулы, способной к диффузии в тканях, что помогает лучше нейтрализовать SARS-CoV-2 без серьезного побочного эффекта. Препарат был введен в организм мышей ингаляционным способом.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство

Российская газета22:04
РИА Новости

Ученые обнаружили компонент, способный предотвращать COVID-19

РИА Новости03:26
Газета.Ru

Ученые нашли полностью нейтрализующее коронавирус средство

Газета.Ru03:19
РБК

Ученые из США обнаружили нейтрализующий коронавирус препарат

РБК22:42
Царьград

Идеальное оружие против коронавируса найдено: своё место в гонке заняла и Россия - эксперт

Царьград12:25
Известия

Ученые нашли нейтрализатор коронавируса

Известия19:08
Lenta.ru

Найден полностью нейтрализующий коронавирус препарат

Lenta.ru17:10

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
REGNUM10:58
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ГТС Украины: взрыв газопровода не повлияет на транзит газа

Ночью около поселка Чабаны Киевской области произошел взрыв на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород, по которому поставляется транзитом газ из России в Европу, сообщили в администрации Чабановского поселкового совета (Киевская область).
Вести.Ru04:30
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Выпуск легковых автомобилей в России в августе рухнул на 30%

Выпуск легковых автомобилей в России в августе 2020 года провалился на 30% в годовом выражении — до 82,4 тысячи машин после июльского роста на 3,9%, по итогам января-августа падение составило 30,1%, следует из данных Росстата.
ПРАЙМ12:06

Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Коммерсантъ12:29
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
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Госдума расширяет бизнес по патентам

Москва, 15 сентября 2020, 14:07 — REGNUM Законопроект, расширяющий виды предпринимательской деятельности по патенту, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.
REGNUM07:07