Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
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Сообщается, что Ab8 было получено с помощью биологической молекулы, способной к диффузии в тканях, что помогает лучше нейтрализовать SARS-CoV-2 без серьезного побочного эффекта. Препарат был введен в организм мышей ингаляционным способом.В источнике
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