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Российская газета
Российская газета

Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство

Сообщается, что Ab8 было получено с помощью биологической молекулы, способной к диффузии в тканях, что помогает лучше нейтрализовать SARS-CoV-2 без серьезного побочного эффекта. Препарат был введен в организм мышей ингаляционным способом.В источнике
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РЕН ТВ

Ученые научились нейтрализовать коронавирус

РЕН ТВ19:44
Газета.Ru

Ученые нашли полностью нейтрализующее коронавирус средство

Газета.Ru03:19
РБК

Ученые из США обнаружили нейтрализующий коронавирус препарат

РБК22:42
Российская газета

Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство

Российская газета22:04
РИА Новости

Ученые обнаружили компонент, способный предотвращать COVID-19

РИА Новости03:26
Известия

Ученые нашли нейтрализатор коронавируса

Известия19:08
Lenta.ru

Найден полностью нейтрализующий коронавирус препарат

Lenta.ru17:10

«ВКонтакте» запустила контекстный таргетинг по ключевым фразам

Ирина Румянцева, директор по продукту рекламных технологий Mail.ru Group: Таргетинг по ключевым фразам позволяет легко работать со сложными тематиками, по сути, создавать собственные интересы, которые точнее отвечают целям рекламной кампании и описывают аудиторию, — например, можно ввести не просто запрос "купить обувь", а "купить кроссовки для бега".
Sostav.ru09:25

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru07:45
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В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведомости06:30
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В Тюмени автора скандального видео с праздника силовиков обвинили в угрозе убийством

Полиция Тюмени возбудила уголовное дело в отношении начальника ЧОП «Туман» Дениса Девкина, ставшего известным из-за видео, на котором он произносит лозунги «Жизнь ворам!» и «АУЕ!» (движение признано экстремистским и запрещено в России) на празднике с участием сотрудников силовых структур.
Новая газета10:01
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