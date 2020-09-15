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РИА Новости
РИА Новости

Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство

Ученые нашли самое маленькое белковое соединение, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell.В источнике
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Царьград

Идеальное оружие против коронавируса найдено: своё место в гонке заняла и Россия - эксперт

Царьград12:25
РИА Новости

Ученые обнаружили компонент, способный предотвращать COVID-19

РИА Новости03:26
Известия

Ученые нашли нейтрализатор коронавируса

Известия19:08
РБК

Ученые из США обнаружили нейтрализующий коронавирус препарат

РБК22:42
Российская газета

Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство

Российская газета22:04
Газета.Ru

Ученые нашли полностью нейтрализующее коронавирус средство

Газета.Ru03:19
Lenta.ru

Найден полностью нейтрализующий коронавирус препарат

Lenta.ru17:10

Белорусская оппозиция хочет получить от ЕС до $4 млрд помощи

Белорусская оппозиция в случае смены власти в стране хотела бы получить финансовую помощь от Евросоюза в размере $3–4 млрд, следует из заявления члена президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павла Латушко.
Ведомости09:57
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Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС13:34
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В Белоруссии начались испытания российской вакцины от коронавируса

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начались в Белоруссии, сообщает «БелТА» со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Дмитрия Пиневича.
Ведомости13:56
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Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Коммерсантъ12:29
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