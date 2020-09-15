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Российская газета
Российская газета

Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство

Сообщается, что Ab8 было получено с помощью биологической молекулы, способной к диффузии в тканях, что помогает лучше нейтрализовать SARS-CoV-2 без серьезного побочного эффекта. Препарат был введен в организм мышей ингаляционным способом.В источнике
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РБК

Ученые из США обнаружили нейтрализующий коронавирус препарат

РБК22:42
Известия

Ученые нашли нейтрализатор коронавируса

Известия19:08
URA.Ru

Ученые обнаружили нейтрализатор коронавируса

URA.Ru21:13
Газета.Ru

Ученые нашли нейтрализатор COVID-19

Газета.Ru20:45
РЕН ТВ

Ученые научились нейтрализовать коронавирус

РЕН ТВ19:44
Российская газета

Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство

Российская газета22:04
Lenta.ru

Найден полностью нейтрализующий коронавирус препарат

Lenta.ru17:10

Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову

В ходе пресс-конференции в НСН 14 сентября защитник артиста отметил, что если бы не адвокат Александр Добровинский, представлявший родственников погибшего в ДТП с Ефремовым курьера Сергея Захарова, то потерпевшие получили бы компенсации, а актер — условный срок.
Известия23:00
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
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Медосмотры и диспансеризацию возобновили в Амурской области

В амурских медицинских учреждениях возобновили медосмотры и диспансеризацию для: пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе находящихся в приемной или патронатной семье; несовершеннолетних; определенных групп взрослого населения.
Телепортвчера в 04:59

В России предложили ввести почасовой МРОТ

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить предложения по введению понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.
РИА Новости23:23
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DEA: Дания не может отозвать разрешение на реализацию Nord Stream 2

По словам Кристенсена, DEA обязательно должна выдавать разрешения на прокладку транзитных трубопроводов на своих территориях континентального шельфа, поскольку агентство ратифицировало Конвенцию по морскому праву, впрочем, как и остальные страны Балтийского моря.
Evo-rus.com00:17
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National Interest предупредил о серьезной угрозе для США в Арктике

Эксперт подчеркнул, что США должны предпринять серьезные шаги в таких направлениях, как «разведка, знание предметной области и отчеты береговой охраны», чтобы подготовиться к защите своих интересов в Арктике.
REGNUM22:38
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