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Российская газета
Российская газета

Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство

Сообщается, что Ab8 было получено с помощью биологической молекулы, способной к диффузии в тканях, что помогает лучше нейтрализовать SARS-CoV-2 без серьезного побочного эффекта. Препарат был введен в организм мышей ингаляционным способом.В источнике
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Газета.Ru

Ученые нашли нейтрализатор COVID-19

Газета.Ru20:45
Российская газета

Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство

Российская газета22:04
URA.Ru

Ученые обнаружили нейтрализатор коронавируса

URA.Ru21:13
РБК

Ученые из США обнаружили нейтрализующий коронавирус препарат

РБК22:42
РЕН ТВ

Ученые научились нейтрализовать коронавирус

РЕН ТВ19:44
Известия

Ученые нашли нейтрализатор коронавируса

Известия19:08
Lenta.ru

Найден полностью нейтрализующий коронавирус препарат

Lenta.ru17:10

Иммунолог назвала самые важные витамины в осенний период

Иммунолог отметила, что бета-каротин может запасаться в печени, а при необходимости ― трансформироваться в витамин А. Кроме того, по ее словам, другим важным элементом для организма в осенний период является витамин С, благодаря которому улучшается клеточный иммунитет, а сами клетки организма защищены от повреждений.
Иммунолог назвала самые важные витамины в осенний период
Известия00:36
1

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
31

Россияне стали есть меньше рыбы

Эксперты рыбного рынка рассказали, что россияне в целом стали потреблять меньше рыбы, при этом стали отдавать предпочтение более дешевой продукции, в частности, минтаю.
Lenta.ru23:11
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Свыше половины россиян высказались против крупных покупок

Только каждый пятый россиянин считает нынешнее время удачным для совершения крупных покупок, но 62% остальных назвали ситуацию неудачной для больших трат (в июне было 70%), сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Вести.Ruвчера в 10:50
13

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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«Зенит» вернулся на первое место: итоги 7-го тура РПЛ

"Спартак" уступил ЦСКА в столичном дерби, "Сочи" пролидировал один день, но в итоге на первое место вернулся чемпион "Зенит", "Локомотив" продолжил серию неудач, а встреча "Ротор" - "Краснодар" была отменена из-за коронавируса.
Газета.Ru02:05

Шесть человек погибли в столкновении «Лады» с фурой в Удмуртии

В ДТП погибли шесть человек – все, кто находился в превратившейся в груду металла отечественной легковушке: трое взрослы и трое студентов местного сельскохозяйственного техникума (подростки 2002 и 2003 годов рождения).
Вести.Ru01:26
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Кремль прокомментировал кредит Белоруссии на $1,5 млрд

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября сообщил, что Москва предоставит Минску государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов.
Народные новостивчера в 13:07
27

Россия открыла границу с Южной Осетией

«Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из нее, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
РБК02:07
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Суд в Саратове оправдал женщину, убившую мужа при самообороне

Саратовский областной суд в понедельник отменил обвинительный приговор и оправдал местную жительницу, которой прежде назначили 7,5 лет колонии за умышленное причинение смерти супругу, напавшему на нее с ножом, сообщила пресс-служба суда.
РИА Новостивчера в 15:28
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Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале

Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале Глава Федерации бокса России Умар Кремлев приобрел долю в компании, связанной с промышленной группой "Уралвтормет", аффилированной с бывшими топ-менеджерами УГМК.
Коммерсантъ18:19
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