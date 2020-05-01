Наука
РИА НовостиНайдено природное средство от похмелья
Результаты эксперимента показали, что во всех группах интенсивность симптомов похмелья была разной. Лучше всего себя чувствовали те, кто получил добавку с растительными экстрактами, витаминами и минералами.
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