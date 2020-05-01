Наука

РИА НовостиРИА НовостиНайдено природное средство от похмелья

Результаты эксперимента показали, что во всех группах интенсивность симптомов похмелья была разной. Лучше всего себя чувствовали те, кто получил добавку с растительными экстрактами, витаминами и минералами.
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Найдено природное средство от похмелья

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Специалисты вывели состав из растительных экстрактов и витаминов, помогающий бороться с похмельем

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30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

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Мэрия Южно-Сахалинска хочет платить строителям в соответствии с реальностью

Дело касается сметной стоимости контрактов, в которой, как отмечают строители, до сих пор закладывается размер заработной платы рабочих с учетом федерального норматива, без поправки на географическую удаленность области.
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Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
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Экономика

МВФ выделит Грузии $200 млн на борьбу с коронавирусом

Международный валютный фонд (МВФ) решил выделить Грузии около $200 млн в рамках программы помощи на борьбу с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:58
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Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

ТАСС вчера в 16:45
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Эксперт рассказал, что подтолкнуло Эр-Рияд к сокращению нефтедобычи

США и Саудовская Аравия имеют общие интересы, и у президента США Дональда Трампа не было необходимости угрожать наследному принцу Мухаммеду бен Сальману выводом американских войск для сокращения нефтедобычи, считает исследователь в институте Ближнего Востока в Вашингтоне Хасан Мнеймина.
РИА Новости вчера в 19:19
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«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
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Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей

Российский режиссер Никита Михалков считает, что американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс намерен чипировать человечество.
URA.Ru вчера в 20:14
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Фото Сигурни Уивер со съемок нового «Аватара» появились в Сети

Продюсер сиквелов "Аватара" Джон Ландау опубликовал фото со съемок. На кадры попала голливудская актриса Сигурни Уивер.
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Общество

Активность российских оборонных заводов отследили по мобильным данным

Американская геопространственная аналитическая компания Orbital Insights утверждает, что отслеживает активность по сигналам мобильных телефонов на российских военных заводах.
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Общество

В Забайкалье ввели обязательный масочный режим

Со 2 мая в Забайкальском крае начал действовать обязательный масочный режим.
Российская газета 00:27
Общество

Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом

Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
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У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
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Экономика

В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Киностудия имени Горького запустила Youtube-канал

Напомним, что первой в России открыл свой партнерский канал на YouTube киностудия "Мосфильм", где пользователям бесплатно и легально стали доступны любимые отечественные картины.
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Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
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Умер звезда сериала «Клиника» Сэм Ллойд

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Андрей Аршавин высмеял сына Рудковской и Плющенко

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Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники

График на 2, 3, 6, 7 и 10 мая не изменится.
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Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки

Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
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Футбол

Бэйл: «Никак не ожидал, что болельщики „Реала“ будут меня освистывать»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл высказался о поведении болельщиков мадридского клуба.
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Итого 35: в Республике Алтай выявили еще два случая коронавируса

По итогам 30 апреля в Республике Алтай выявили два новых случая коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 35.
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Вчера, 1 мая, на территории бывшего кирпичного завода в Белогорске обнаружили тело подростка.
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Власти Сингапура объявили о частичном снятии ограничений, введенных из-за коронавируса

Власти Сингапура объявили о частичном снятии ограничительных мер в связи с улучшением ситуации с распространением коронавируса среди местных жителей.
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Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Собеседник 30 апреля в 03:42
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