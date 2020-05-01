Наука
РБКУченые из Германии нашли растительное средство для борьбы с похмельем
Ученые из Майнцского университета имени Гутенберга пришли к выводу, что комбинация растительных экстрактов плодов, листьев и корней может облегчить симптомы похмелья.
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Ученые из немецкого Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга обнаружили способность экстрактов некоторых растений облегчать синдром похмелья, пишет Medical Xpress.Известиявчера в 18:18
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