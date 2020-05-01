с чего всё началось

Ученые из Майнцского университета имени Гутенберга пришли к выводу, что комбинация растительных экстрактов плодов, листьев и корней может облегчить симптомы похмелья.

Ученые из Германии нашли растительное средство для борьбы с похмельем

Здоровье На Кубани выявили 79 новых случаев коронавируса В Краснодарском крае за последние сутки зарегистрировали 79 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, такие данные приводит региональный оперативный штаб. 87

Происшествия В Крыму коронавирусом заразились певцы церковного хора В Крыму идет рост заболеваемости коронавирусом. Так, 2 мая стало известно о четырех новых случаях заражения. 5

Политика Токаев прекратил сенаторские полномочия дочери Назарбаева Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената страны Дариги Назарбаевой — она является спикером верхней палаты казахского парламента и старшей дочерью экс-президента Нурсултана Назарбаева. 137

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9K

Общество В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество В России выявлено 7933 новых случая коронавируса За последние сутки в России подтверждено 7933 новых случая коронавируса в 85 регионах, скончалось 96 человек.

Наука Выявлен еще один возможный способ передачи коронавируса Исследователи отмечают, что примерно у трети пациентов с COVID-19 в качестве симптомов заболевания наблюдается тошнота и диарея.

Общество В Подмосковье ввели «масочный режим» Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса. 1,8K

Политика Белый дом запретил главному инфекционисту давать показания в Конгрессе Белый дом запретил руководителю Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания Конгрессу, сообщили в комитете Палаты представителей. 21

Игры GTA 2 – самая странная часть серии. Там был киберпанк и вид сверху, по игре сняли фильм В Нью-Йорке же сняли 8-минутную короткометражку, одновременно использовавшуюся в качестве рекламы игры и ее вступления: (карта Центрального района Anywhere-Сити) Помимо неопределенной локации, GTA 2 стала единственной частью серии, действие которой разворачивается в будущем.

Общество Собянин заявил о европейском сценарии ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России развивается по сценарию Европы, а не Китая. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

Общество 25 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области По информации оперативного штаба на 12:00, пятницы, 1 мая, за сутки в Самарской области коронавирусная инфекция подтверждена еще у 25 человек. 272

Общество Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Политика МВД БиГ объяснило отказ во въезде приглашенным российским медикам Ранее министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич отказал российским военным медикам во въезде в страну, несмотря на то, что специалистов пригласили сами власти республики. 321

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 650