Коронавирус
РИА НовостиНайдено средство для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус. По данным Fox News, специалисты компании исследовали миллиарды антител, сотни из которых оказались способны влиять на коронавирус.
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Американская фармкомпания объявила о создании лекарства от коронавируса
ИА Красная Веснавчера в 16:47
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
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Компания United Launch Alliance на своем сайте сообщила о том, что плохая погода помешала запланированному на субботу запуску ракеты Atlas 5 с военным экспериментальным шаттлом X-38B во Флориде.
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Стали известны технические параметры и особенности новинки паркетника Chery Tiggo 8. В частности, производитель перенял некоторые параметры от модели Tiggo 7 Pro, но не обошлось без индивидуальных особенностей, которые делают кроссовер еще более привлекательным для клиентов.
Faktom 07:18
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СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полку – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
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Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
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Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
Общество
В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах
Министр напомнил, что зарубежные компании, которые ввели правило дистанцирования в самолетах, позже были вынуждены вернуться к прежнему режиму работы.
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Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 11:10
Экономика
Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России
К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка.
Lenta.ru вчера в 20:09
Футбол
У форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус
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Газета.Ru 12:54
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Стрелков оценил вероятность отказа Украины от Донбасса из-за пандемии
Украинские власти не оставят попыток вернуть контроль над территориями ДНР и ЛНР, несмотря на экономически кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Pravda.Ru 05:08
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
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Тарасова жестко оскорбила Роднину
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова жестко оскорбила экс-фигуристку Ирину Роднину, передает "СЭ".
Газета.Ru 08:54
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК вчера в 06:27
Политика
Трамп потребовал допросить Обаму в сенате США
Президент США Дональд Трамп потребовал допросить экс-президента Барака Обаму в сенате США.
Деловое.ТВ вчера в 06:00