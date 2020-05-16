Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус. По данным Fox News, специалисты компании исследовали миллиарды антител, сотни из которых оказались способны влиять на коронавирус.

Футбол Бундеслига возобновилась крупной победой «Боруссии» в рурском дерби Дортмундская «Боруссия» в рурском дерби в рамках 26-го тура чемпионата Германии по футболу разгромила «Шальке» из Гельзенкирхена со счетом 4:0. Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» при пустых трибунах.

Космос ВВС США отменили запуск секретного шаттла из-за погоды Компания United Launch Alliance на своем сайте сообщила о том, что плохая погода помешала запланированному на субботу запуску ракеты Atlas 5 с военным экспериментальным шаттлом X-38B во Флориде. 12

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом. 3,8K

Политика Украинская националистка увидела российскую угрозу в йогурте Как рассказала националистка, ее дочь увидела в одном из магазинов творожный десерт "Машенька" и йогурт "Агуша". 4

Футбол «Спартак»: как вернуть легионеров и тренерский штаб? Иностранцы, играющие в ЦСКА, разъехались по своим домам. Так же поступили и в «Спартаке».

Авто Обновленный кроссовер Chery Tiggo 8 показали на фото Стали известны технические параметры и особенности новинки паркетника Chery Tiggo 8. В частности, производитель перенял некоторые параметры от модели Tiggo 7 Pro, но не обошлось без индивидуальных особенностей, которые делают кроссовер еще более привлекательным для клиентов.

Общество В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов. 439

Шоу-бизнес Ведьма Мэрилин Керро расстается с мужем На своей странице в Инстаграм ясновидящая сообщила, что в ближайшее время она намерена вместе с детьми переехать от своего мужа Марка Хансена, чтобы пожить отдельно.

Экономика В России резко сократился прирост сбережений граждан Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 706

Энергетика «Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу. 2,3K

Общество Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. 333

Экономика Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка. 183

Фигурное катание Тарасова жестко оскорбила Роднину Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова жестко оскорбила экс-фигуристку Ирину Роднину, передает "СЭ". 1