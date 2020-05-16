Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНайдено средство для полной блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус. По данным Fox News, специалисты компании исследовали миллиарды антител, сотни из которых оказались способны влиять на коронавирус.
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Ученые из США создали лекарство от коронавируса

Актуальные Новости11:20

Найдено средство для полной блокировки коронавируса

РИА Новости12:51

Обнаружено «блокирующее коронавирус на 100 процентов» антитело

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Найдено средство, «обволакивающее» и выводящее коронавирус из организма

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В США создали лекарство от коронавируса

Комсомольская правда09:12

Биотехнологи обнаружили полностью блокирующее коронавирус антитело

Московский Комсомолец03:54

Американская фармкомпания объявила о создании лекарства от коронавируса

ИА Красная Веснавчера в 16:47
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Бундеслига возобновилась крупной победой «Боруссии» в рурском дерби

Дортмундская «Боруссия» в рурском дерби в рамках 26-го тура чемпионата Германии по футболу разгромила «Шальке» из Гельзенкирхена со счетом 4:0. Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» при пустых трибунах.
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ВВС США отменили запуск секретного шаттла из-за погоды

Компания United Launch Alliance на своем сайте сообщила о том, что плохая погода помешала запланированному на субботу запуску ракеты Atlas 5 с военным экспериментальным шаттлом X-38B во Флориде.
Pravda.Ru 12:17
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом.
RT на русском 05:51
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Политика

Украинская националистка увидела российскую угрозу в йогурте

Как рассказала националистка, ее дочь увидела в одном из магазинов творожный десерт "Машенька" и йогурт "Агуша".
РИА Новости 11:28
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Футбол

«Спартак»: как вернуть легионеров и тренерский штаб?

Иностранцы, играющие в ЦСКА, разъехались по своим домам. Так же поступили и в «Спартаке».
Bobsoccer 05:10
Авто

Обновленный кроссовер Chery Tiggo 8 показали на фото

Стали известны технические параметры и особенности новинки паркетника Chery Tiggo 8. В частности, производитель перенял некоторые параметры от модели Tiggo 7 Pro, но не обошлось без индивидуальных особенностей, которые делают кроссовер еще более привлекательным для клиентов.
Faktom 07:18
Общество

Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Чиновник пояснил, что при любой бесплатной раздаче возникает некий тёмный рынок, и это «не выход из положения».
Говорит Москва 06:00
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Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
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Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 12:12
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Ведьма Мэрилин Керро расстается с мужем

На своей странице в Инстаграм ясновидящая сообщила, что в ближайшее время она намерена вместе с детьми переехать от своего мужа Марка Хансена, чтобы пожить отдельно.
Uznayvse.ru 12:53
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полку – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
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Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

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«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» вернулись к работе

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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
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Epic Games раздаёт бесплатно GTA V

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Общество

СК проверит информацию о невыплате надбавок медикам скорой в Иркутске

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Европейско-Азиатские новости 06:16
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Происшествия

Охранники устроили поножовщину в детской больнице Петербурга

Два охранника устроили поножовщину в детской больнице святой Марии Магдалины в Петербурге.
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
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Музыка

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
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Общество

В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах

Министр напомнил, что зарубежные компании, которые ввели правило дистанцирования в самолетах, позже были вынуждены вернуться к прежнему режиму работы.
Газета.Ru 09:11
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Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 11:10
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Экономика

Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России

К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка.
Lenta.ru вчера в 20:09
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Футбол

У форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус

Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 12:54
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Армия и оружие

Стрелков оценил вероятность отказа Украины от Донбасса из-за пандемии

Украинские власти не оставят попыток вернуть контроль над территориями ДНР и ЛНР, несмотря на экономически кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Pravda.Ru 05:08
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
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Общество

В России из-за режима самоизоляции появились автокинотеатры

РБК 09:55
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Фигурное катание

Тарасова жестко оскорбила Роднину

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова жестко оскорбила экс-фигуристку Ирину Роднину, передает "СЭ".
Газета.Ru 08:54
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Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК вчера в 06:27
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Политика

Трамп потребовал допросить Обаму в сенате США

Президент США Дональд Трамп потребовал допросить экс-президента Барака Обаму в сенате США.
Деловое.ТВ вчера в 06:00
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