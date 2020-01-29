Происшествия

RT на русскомRT на русскомНайдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

28 января СК возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения в частном доме в Зернограде тел Алабушева и его жены. Как сообщает kp.ru, тела супругов обнаружил водитель депутата.
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Светлана Петренко
Следователями в ходе осмотра места происшествия обнаружено тело подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 38-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина после совершения преступления свел счеты с жизнью.
— Светлана ПетренкоТАСС 01:44
с чего всё началось
Подозреваемый в убийстве академика РАН и депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева найден погибшим, сообщается на сайте
 Следственного комитета.
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Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского академика РАН

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