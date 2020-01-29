Происшествия
ТАСССК установил подозреваемого в убийстве ростовского депутата Алабушева
Следователи установили подозреваемого в убийстве ростовского депутата Андрея Алабушева и его супруги. Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, им оказался местный житель, который после убийства покончил с собой.
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Следователями в ходе осмотра места происшествия обнаружено тело подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 38-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина после совершения преступления свел счеты с жизнью.
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