Следователями в ходе осмотра места происшествия обнаружено тело подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 38-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина после совершения преступления свел счеты с жизнью.

Следователи установили подозреваемого в убийстве ростовского депутата Андрея Алабушева и его супруги. Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, им оказался местный житель, который после убийства покончил с собой.

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