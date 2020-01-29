с чего всё началось

Следователями в ходе осмотра места происшествия обнаружено тело подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 38-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина после совершения преступления свел счеты с жизнью.

28 января СК возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения в частном доме в Зернограде тел Алабушева и его жены. Как сообщает kp.ru, тела супругов обнаружил водитель депутата.

Общество Китай передал России геном коронавируса Китай передал российской стороне геном коронавируса для разработки экспресс-тестов и идентификации вируса в организме человека.

Общество Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.

Политика Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.

Экономика Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.

Политика Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы.

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Происшествия В Ростовской области один человек погиб в ДТП с автобусом Один человек погиб и шесть пострадали в результате столкновения автобуса, фуры и легкового автомобиля на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.

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Технологии Первый беспилотный трактор разработали японцы Японская компания Kubota, занимающаяся производством сельскохозяйственной техники, представила свою новую разработку — тракторе X Tractor cross, способный передвигаться в полностью автономном режиме.