Происшествия
RT на русскомНайдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
28 января СК возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения в частном доме в Зернограде тел Алабушева и его жены. Как сообщает kp.ru, тела супругов обнаружил водитель депутата.
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Следователями в ходе осмотра места происшествия обнаружено тело подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 38-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина после совершения преступления свел счеты с жизнью.
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Найдено тело возможного убийцы ростовского депутата–уроженца Воронежской области
МОЁ! Оnline Воронеж06:02
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