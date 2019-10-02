с чего всё началось

"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген. Снимки опубликованы в социальных сетях самих сотрудников спецназа. Газета объяснила, что на фотографиях запечатлены члены "Летучего отряда Кадырова" - чеченцы.

ЖКХ Названы способы сэкономить на оплате отопления в России В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.

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Экономика Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.

Армия и оружие США испытали межконтинентальную баллистическую ракету С территории калифорнийской военной базы Ванденберг в США состоялся пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

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