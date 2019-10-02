Армия и оружие

Piter.tvPiter.tvНайдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген. Снимки опубликованы в социальных сетях самих сотрудников спецназа. Газета объяснила, что на фотографиях запечатлены члены "Летучего отряда Кадырова" - чеченцы.
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с чего всё началось
В Норвегии замечен российский спецназ — информацию опубликовала
 на прошлой неделе интернет-газета AldriMer, которая специализируется на военной тематике.
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