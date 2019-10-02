Как отмечает издание, в его распоряжении оказались скриншоты публикаций сотрудников чеченского спецназа, которые называют себя «Летучим отрядом Кадырова». Из геотегов и комментариев следует, что бойцы этого подразделения выполняют задачи в Арктике, в том числе в ее норвежской части, с 2016 года.

Политика Путин заявил о доставшемся Зеленскому «тяжелом наследии» Президент России Владимир Путин заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому досталось «тяжелое наследие» от прежнего руководства страны.

Здоровье Жительницы Подмосковья смогут попасть на консультацию врача без направления и записи Для жительниц Подмосковья Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) проводит акцию «Зеленый коридор».

Политика Лавров объяснил подписание «формулы Штайнмайера» на отдельных листах Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "протокольно-косметической историей" подписание отдельных писем о согласии с "формулой Штайнмайера" для каждого участника контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины.

Хоккей Станет ли Овечкин лучшим снайпером. Главные интриги нового сезона НХЛ Выиграет ли Овечкин "Морис Ришар Трофи" За последние семь сезонов Александр Овечкин становился лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ шесть раз, не взяв приз только в 2017 году, когда его опередил капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби.

Футбол «Динамо» Загреб побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов Футболисты загребского "Динамо" побили антирекорд московского "Спартака" по числу гостевых поражений в Лиге чемпионов.

Происшествия Пропавших на лодке мужчин в Хабаровском крае ищут с помощью вертолета МЧС России направили на поиски двух мужчин, пропавших 28 сентября, вертолет со спасателями, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

Финансы За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.

Политика Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам "Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.

Политика Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Здоровье В России отзывают популярный препарат от язвы желудка Росздравнадзор отзывает из обращения препарат от язвы желудка «Зантак».

Общество Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Сбербанк проводит расследование в связи с утечкой в сеть персональных данных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка на сайте.

Происшествия В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.

Хоккей ЦСКА обыграл «Спартак» в рамках КХЛ со счетом 9:3 Матч очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершился победой ЦСКА над «Спартаком».

Политика Американский посол в Москве Джон Хантсман — о визах, ракетах и несостоявшихся визитах Американский посол в Москве Джон Хантсман — о визах, ракетах и несостоявшихся визитах Американский посол Джон Хантсман завершает свою работу в России — в четверг он отбудет в США.

Экономика Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.

Наука Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся в Антарктиде Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде, свидетельствуют данные спутникового мониторинга.

Политика Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.

Авто Great Wall представила рамный Haval H9 для экстремального бездорожья Компания Great Wall начала продажи обновленного флагманского внедорожника Haval H9 в августе текущего года, а теперь производитель презентовал версию новинки для экстремального бездорожья.

Единоборства Кокляев прокомментировал предстоящий бой против Емельяненко Неоднократный чемпион и обладатель Кубка России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев прокомментировал предстоящий бой против Александра Емельяненко, который состоится 29 ноября на "ВТБ-Арене".

ЖКХ Названы способы сэкономить на оплате отопления Российские эксперты рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг ЖКХ.