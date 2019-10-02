Армия и оружие
Lenta.ruНайдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
Как отмечает издание, в его распоряжении оказались скриншоты публикаций сотрудников чеченского спецназа, которые называют себя «Летучим отрядом Кадырова». Из геотегов и комментариев следует, что бойцы этого подразделения выполняют задачи в Арктике, в том числе в ее норвежской части, с 2016 года.
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с чего всё началось
«По работе ездили». Российский спецназ обнаружили в Норвегии. МИД РФ это опровергает. Публикуем доказательства: «вежливые люди» здесь не впервые
В Норвегии замечен российский спецназ — информацию опубликовала на прошлой неделе интернет-газета AldriMer, которая специализируется на военной тематике. Со ссылкой на четыре источника в трех странах издание заявляет об обнаружении российских спецподразделений на Шпицбергене.Новая газетавчера в 17:31
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Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец 30 сентября в 12:47
Общество
В России выпустили уникальный шрифт, созданный детьми с ДЦП
К международному дню церебрального паралича в России создали особый шрифт, получивший название "Доброшрифт".
РИА Новости 07:28
Футбол
«Локомотив» рассказал о травмах Жемалетдинова и Смолова
Напомним, что футболисты получили травмы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:2).
Sportbox.RU 07:43
Космос
С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд
Если бы индийский посадочный модуль не исчез, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода - в виде льда, конечно.
Комсомольская правда 30 сентября в 13:00
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Шоу-бизнес
Батрутдинов прокомментировал возможный роман с Бузовой
Ранее Батрутдинов прокомментировал слухи о своей гомосексуальности.
Lenta.ru 05:58
Политика
Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК 04:45
Политика
Петербургского депутата пристыдили за участие в акции с Навальным
Ну не может председатель комиссии по культуре, образованию и науке зажигать на митинге с Навальным.
REGNUM 06:22
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.
StarHit.ru 30 сентября в 11:40
Политика
«Формулу Штайнмайера» планируется подписать 1 октября
Вторую попытку подписать «формулу Штайнмайера» предпримет трёхсторонняя контактная группа по Украине на встрече в Минске 1 октября.
News.ru 30 сентября в 09:17
Политика
Лавров рассказал о подписании формулы Штайнмайера на раздельных листах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал согласование формулы Штайнмайера во время встречи в Минске представителей контактной группы по Донбассу.
RT на русском 07:13
Общество
Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир
Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Убийца кондуктора во Владивостоке мог напасть на ещё одну женщину
Ранее стало известно, что во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.
RT на русском 05:33
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Кино
Актер Пушкарев умер на 82-м году жизни
REGNUM 06:59
Шоу-бизнес
Названа биологическая мать детей Сергея Лазарева
Сергей Лазарев подтвердил новость о том, что стал отцом во второй раз.
Вечерний курьер 03:22
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Транспорт
ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду
Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.
Lenta.ru 05:22
Политика
Сурков назвал условие согласования даты саммита «нормандской четверки»
Как отметил Сурков в беседе с корреспондентом ТАСС, после этого будут выполнены все необходимые условия для встречи лидеров.
ФАН 04:38
Интернет
Google даёт юзерам больший контроль над сетевой активностью
Компания Google анонсировала ряд новых инструментов для контроля пользователей над конфиденциальностью.
News.ru 07:21
Политика
Лавров ответил на заявления о «российском следе» в скандале с Трампом
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал заявления о «российском следе» в скандале вокруг разговора американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 07:11
Футбол
«Первый канал», «Матч ТВ» и ВГТРК получили права на показ ЧМ-2022
«Первый канал», «Матч ТВ» и ВГТРК получили права на показ Чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, сообщила пресс-служба маркетингового агентства «Телеспорт», которое заключило соответствующий контракт с FIFA.
Rambler News Service 05:26
Общество
В Вологодской области сократят численность сотрудников ГИБДД
В начале 2018 года NewsVo сообщал, что в Вологодской области по указу президента было сокращено 115 сотрудников ГИБДД.
NewsVO вчера в 02:34
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала про свою свадьбу с Элджеем
Про свадьбу Ивлеевой и рэпера Элджея стало известно в сентябре, когда ведущая поменяла фамилию, став Узенюк, о чем появилась запись в Едином государственном реестре.
iReactor 05:36
Политика
На Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов
Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.
REGNUM 06:06