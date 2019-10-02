В Норвегии замечен российский спецназ — информацию опубликовала на прошлой неделе интернет-газета AldriMer, которая специализируется на военной тематике. Со ссылкой на четыре источника в трех странах издание заявляет об обнаружении российских спецподразделений на Шпицбергене.

с чего всё началось

Как отмечает издание, в его распоряжении оказались скриншоты публикаций сотрудников чеченского спецназа, которые называют себя «Летучим отрядом Кадырова». Из геотегов и комментариев следует, что бойцы этого подразделения выполняют задачи в Арктике, в том числе в ее норвежской части, с 2016 года.

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