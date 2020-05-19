Коронавирус
РИА НовостиНайдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19. Об этом говорится в исследовании группы американских и швейцарских ученых, опубликованном в журнале Nature.
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с чего всё началось
Американские и швейцарские ученые установили, что существует группа людей, которая может быть невосприимчива к коронавирусной инфекции нового типа, говорится в исследовании,опубликованном в журнале Nature.Газета.Ru06:08
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